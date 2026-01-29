'겨울방학'이 이 정도는 돼야지! 촬영감독도 환호했다는 순간

한국독립영화협회

스틸컷내달 개봉을 앞둔 <레이의 겨울방학>이 단 한 명의 관객이라도 더 만날 수 있기를 바라는 마음에 나는 이 글을 쓴다. 한국 독립영화의 흔한 현실, 그러니까 천 명, 이천 명의 관객을 모으는 데도 힘겨워하는 상황을 벗어나기를 바란다. 개봉하는 독립영화를 거의 다 찾아본다는 소수의 열성 팬층을 넘어 대중 일반에 가 닿기를 원한다. 이 영화가 그들에게 더욱 큰 가치가 있으리라 여기는 때문이다.<레이의 겨울방학>은 두 소녀의 이야기다. 도쿄의 중학생 레이(구로사키 키리카 분)와 한국 여고생 규리(정주은 분)가 레이의 겨울방학이 막 시작된 어느 날 도쿄에서 만나 함께 보내는 며칠을 다룬다. 영화는 두 소녀가 함께 공놀이를 하고, 간단한 영어와 눈치코치, 손짓 발짓을 섞어 서로를 알아가고, 함께 놀이공원에 가고, 바다에도 다녀오는 소소하지만 결코 소소하지만은 않은 이야기로 이어진다. 여느 관계며 알아감과 다르지 않은 두 소녀의 며칠이 어딘지 안온하면서도 가슴 한 곳이 뿌듯해지는 감상을 불러일으킨다.개봉까지 근 한 달이 남은 만큼, 영화를 보는 맛을 더할 수 있는 몇 가지 정보를 얹고자 한다. 하나는 촬영이다. 이날 박석영 감독에게 내가 물은 질문 중 하나는 촬영에 대한 것이었다. 벌써 활동이 10년을 넘긴 박석영 감독이다. 그 초기작 세 작품을 일러 꽃 3부작이라 부를 수 있을 텐데, 2015년 작 <들꽃>부터 2016년 <스틸플라워>, 2017년 <재꽃>이 그 영화들이다. 정하담 배우가 주연한 이들 작품을 건너 박석영 감독은 2024년 상당히 다른 분위기의 영화 <샤인>을 찍었고, 올해 <레이의 겨울방학>을 발표하기에 이르렀다.이들 작품의 공통점이라면 아직 성인이 되지 못한 아이들이 주요하게 등장하는 것이랄까. 꽃 삼부작에서 이 사회 어디에도 기댈 곳 없이 들꽃처럼 흔들리는 아이들의 모습을 그린 그의 영화가 <샤인>에선 여전히 척박하나마 아이들을 외면하지 않는 존재를 내보인다. 그리고 이 영화 <레이의 겨울방학>에 이르러선 각자의 이유로 부모의 품을 잠시 벗어난 두 아이의 관계맺음으로부터 그 뒤에 굳건하게 역할을 해내고 있는 가정의 건실함을 확인하게 되는 것이다. 그렇다면 이들 작품군을 관통하는 작가의 관심이며 주제의식이, 또한 은근하지만 분명하게 변화하고 있는 영화적 세계가 존재하는 것이 아닐까.