'겨울방학'이 이 정도는 돼야지! 촬영감독도 환호했다는 순간

한파가 몰아닥친 1월의 어느 날, 서울 홍대입구 독립예술영화상영관 인디스페이스에서 보기 드문 작품 상영회가 있었다. 지난 씨네만세 1262편에서 소개한 '2026 한국독립영화 회원작 상영회'다. 이틀 간 진행된 이 상영회 첫 상영작은 박석영 감독의 <레이의 겨울방학> 차지가 됐다.
나는 행사를 주최한 한국독립영화협회로부터 이 작품 상영 뒤 이어지는 GV 행사 진행을 맡아달란 청탁을 받았다. 박석영 감독과 30여 분 동안 대화를 나누며 참석한 이들이 작품세계에 보다 깊이 다가설 수 있도록 도우란 주문이다. 나 스스로도 박석영 감독의 지난 행보를 흥미롭게 보고 있었던 터라 기꺼이 받아들일 밖에 없었다. 갈수록 좁아드는 한국 독립영화의 척박한 토양 위에서 박석영과 같은 존재는 기꺼이 관심을 담아 돌아볼 만하다고 여기는 때문이다.
제안을 수락한 뒤 주최 측으로부터 영화를 감상할 수 있는 링크를 전달받았다. 그리고 며칠이나 흘렀을까. 다시 도착한 메일엔 먼저 보낸 작품이 아니라 새로 보낸 작품으로 감상하고 평해달란 요구가 담겨 있었다. 사연인즉, 먼저 것은 영화제에서 튼 상영본이고 뒤의 것이 이후 있을 극장 개봉본인데 박석영 감독이 극작용 버전으로 상영과 대화를 진행해 달라 요청했다는 이야기다. 메일을 받고 새로 온 작품을 살펴보니 영화의 시작과 끝에 음향효과가 추가됐단 걸 확인할 수 있었다. 기차 소리, 기차가 내는 기적소리였다.
두 소녀의 만남이 영화가 되기까지