'키키'가 재정의한 '404 에러 코드', 다섯 소녀의 성장기

키키(KiiiKiii) 신곡 '404 (New Era)' 뮤직비디오스타쉽엔터테인먼트
"Everyday 내 방식대로 해 / Take my time, bring it on"
"404 백지를 내도 백 점 / 404 안 떠 Radar radar / 404 Not Found in the system / 404 The new era era"
가사를 통해 표현되는 이야기의 흐름은 'I Do Me', 'Dancing Alone'이 전달했던 메시지를 계승한다. "결국 내가 가는 길이야"라고 외쳤던 데뷔곡으로 자신감을 얻고, 두 번째 활동에선 "나와 우리"라는 공동체 의식을 강조했다. 젊은 세대답게 어떤 제약이나 틀에 얽매이지 않고 나 다운 삶을 찾으며, 친구와 달려갔던 키키는 신곡에서 한 단계 발전된 자유로움을 표현한다.
뮤직비디오의 구성 또한 흥미롭다. 새해 소원을 빌던 소녀들은 오픈카를 탄 클럽 DJ가 되었다가, 때론 록스타나 재즈 디바로 변신한다. 뒤이어 플래시 몹을 펼치는 댄서로 탈바꿈한 키키는 어둠 속 길거리를 질주한 끝에 아름다운 풍경의 언덕에 도착한다. 'I Do Me' 속 배경과 연결되는 뮤직비디오의 엔딩은 데뷔 때의 초심을 잊지 않겠다는 의도로 보인다.
사운드는 최신 해외 트렌드를 적극 반영한 듯 보인다. 케이팝 프로덕션 분야에서 빼놓을 수 없는 런던 노이즈(LDN NOIZE)의 편곡을 거친 곡은 클럽 사운드를 제대로 구현했다.
새로운 케이팝 성공 코드 될까?