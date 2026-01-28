'키키'가 재정의한 '404 에러 코드', 다섯 소녀의 성장기

사이트 전체보기
[신곡 리뷰] '키키' 미니 2집 < Delulu Pack > 발매

김상화(steelydan)
26.01.28 13:35최종업데이트26.01.28 13:35
지난 26일 미니 2집 'Delulu Pack'을 발표한 키키(KiiiKiii).
키키(KiiiKiii, 지유-이솔-수이-하음-키야)는 2025년 케이팝이 새롭게 찾아낸 원석 같은 존재였다. 앞서 독특한 감성의 'I Do Me'를 선보인 키키는 데뷔와 동시에 화제의 중심에 등장했다. 누구보다 바쁜 한 해를 보낸 이들에겐 "신인상 싹쓸이"라는 화려한 결과물이 차곡차곡 쌓여갔다.

지난 26일 공개된 두 번째 미니 음반 < Delulu Pack >은 1980~90년대 레트로 사운드로 무장했다. 지난 1년 동안 정해진 틀에 얽매이지 않는 음악을 들려준 키키는 UK 개러지 하우스(1990년대 후반 영국 런던에서 발전한 전자 댄스 장르)를 녹여낸 곡 '404 (New Era)'로 "좌표를 없애고 자유를 찾아 떠난" 다섯 소녀의 당당한 성장기를 그려냈다.

키키의 엉뚱발랄함
키키 (KiiiKiii) 신곡 'Delulu' 뮤직비디오
아이브, 우주소녀, 씨스타로 대표되는 기존 스타쉽 선배들의 음악과는 구별되는 키키만의 개성은 'Delulu Pack'에서도 드러난다. 뮤직비디오로 선 공개 된 첫 트랙 'Delulu'는 망상을 뜻하는 단어 'Delusion'을 귀엽게 표현한 신조어다.

화면은 1990년대 홍콩 영화의 선두 주자 왕가위 감독의 영화를 연상시킨다. 세기말적 느낌을 지금 세대의 취향에 맞게 재해석했다. 디스코 비트를 배경 삼아 툭툭 내뱉는 멤버들의 보컬에 묘하게 중독된다.

타이틀곡 '404 (New Era)'는 자유분방하지만 주체적인 나를 찾아 나선 키키의 일관성 있는 콘셉트를 가장 잘 표현했다. 인터넷 웹 브라우저에서 표시되는 404 에러 코드를 "좌표 없이 존재하는 자유"라는 의미를 부여해 키키다운 엉뚱함을 표현했다.

개성 넘치는 신곡 '404'
키키(KiiiKiii) 신곡 '404 (New Era)' 뮤직비디오
"Everyday 내 방식대로 해 / Take my time, bring it on"
"404 백지를 내도 백 점 / 404 안 떠 Radar radar / 404 Not Found in the system / 404 The new era era"

가사를 통해 표현되는 이야기의 흐름은 'I Do Me', 'Dancing Alone'이 전달했던 메시지를 계승한다. "결국 내가 가는 길이야"라고 외쳤던 데뷔곡으로 자신감을 얻고, 두 번째 활동에선 "나와 우리"라는 공동체 의식을 강조했다. 젊은 세대답게 어떤 제약이나 틀에 얽매이지 않고 나 다운 삶을 찾으며, 친구와 달려갔던 키키는 신곡에서 한 단계 발전된 자유로움을 표현한다.

뮤직비디오의 구성 또한 흥미롭다. 새해 소원을 빌던 소녀들은 오픈카를 탄 클럽 DJ가 되었다가, 때론 록스타나 재즈 디바로 변신한다. 뒤이어 플래시 몹을 펼치는 댄서로 탈바꿈한 키키는 어둠 속 길거리를 질주한 끝에 아름다운 풍경의 언덕에 도착한다. 'I Do Me' 속 배경과 연결되는 뮤직비디오의 엔딩은 데뷔 때의 초심을 잊지 않겠다는 의도로 보인다.

사운드는 최신 해외 트렌드를 적극 반영한 듯 보인다. 케이팝 프로덕션 분야에서 빼놓을 수 없는 런던 노이즈(LDN NOIZE)의 편곡을 거친 곡은 클럽 사운드를 제대로 구현했다.

새로운 케이팝 성공 코드 될까?
지난 26일 미니 2집 'Delulu Pack'을 발표한 키키(KiiiKiii).
이어지는 수록곡들 또한 전작과의 연결되어 있으면서도 새롭다. 곡 'UNDERDOGS'는 제목처럼 약자로 분류되던 이들이 화끈한 역전승을 거두는 통쾌함을 노래한다. 몽환적인 느낌을 안겨주는 힙합 트랙 '멍냥'과 'Dizzy', 에픽하이 타블로와 협업한 카카오페이지 웹소설 < Dear.X: 내일의 내가 오늘의 나에게 > OST 'To Me From Me' 또한 저마다 강한 개성을 내뿜는다.

요즘 케이팝 산업의 시계는 예전보다 2~3배 이상 빠르게 움직이고 있다. 과거였다면 2~3년에 걸쳐 이뤄졌을 법한 변화가 1년 혹은 이보다 짧은 시간 동안 벌어진다. 치열한 경쟁이 끊임없이 벌어지는 이곳에서 '키키'는 케이팝의 새로운 길을 만들어 낼 수 있을까. 신예들의 두 번째 도전이 이제 막 시작되었다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
키키 KIIIKIII

