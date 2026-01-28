'키키'가 재정의한 '404 에러 코드', 다섯 소녀의 성장기

스타쉽엔터테인먼트

"Everyday 내 방식대로 해 / Take my time, bring it on"

"404 백지를 내도 백 점 / 404 안 떠 Radar radar / 404 Not Found in the system / 404 The new era era"

키키(KiiiKiii) 신곡 '404 (New Era)' 뮤직비디오가사를 통해 표현되는 이야기의 흐름은 'I Do Me', 'Dancing Alone'이 전달했던 메시지를 계승한다. "결국 내가 가는 길이야"라고 외쳤던 데뷔곡으로 자신감을 얻고, 두 번째 활동에선 "나와 우리"라는 공동체 의식을 강조했다. 젊은 세대답게 어떤 제약이나 틀에 얽매이지 않고 나 다운 삶을 찾으며, 친구와 달려갔던 키키는 신곡에서 한 단계 발전된 자유로움을 표현한다.뮤직비디오의 구성 또한 흥미롭다. 새해 소원을 빌던 소녀들은 오픈카를 탄 클럽 DJ가 되었다가, 때론 록스타나 재즈 디바로 변신한다. 뒤이어 플래시 몹을 펼치는 댄서로 탈바꿈한 키키는 어둠 속 길거리를 질주한 끝에 아름다운 풍경의 언덕에 도착한다. 'I Do Me' 속 배경과 연결되는 뮤직비디오의 엔딩은 데뷔 때의 초심을 잊지 않겠다는 의도로 보인다.사운드는 최신 해외 트렌드를 적극 반영한 듯 보인다. 케이팝 프로덕션 분야에서 빼놓을 수 없는 런던 노이즈(LDN NOIZE)의 편곡을 거친 곡은 클럽 사운드를 제대로 구현했다.