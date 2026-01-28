여자부 최초 준PO 성사? '아시아쿼터'에 달렸다

한국배구연맹

큰사진보기 ▲기업은행이 남은 12경기에서 킨켈라의 장점을 극대화하면 5년 만의 봄 배구에 더욱 가까워질 것이다. 한국배구연맹

조송화 무단이탈 사건 이후 세터난에 시달린 기업은행은 아시아쿼터 제도가 생긴 이후 아시아쿼터를 통해 세터 문제를 해결하려 했다. 실제로 기업은행은 2023년 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위로 태국 국가대표 세터 폰푼 게드파르드(올랜도 발키리스)를 지명했고 2024년 아시아쿼터 드래프트에서는 중국 출신의 천신통 세터를 지명했다. 하지만 폰푼도, 천신통도 기업은행을 봄 배구로 이끌진 못했다.



두 시즌 연속 아시아쿼터 세터로 큰 재미를 보지 못했던 기업은행은 2025년 4월 아시아쿼터 드래프트에서 전체 3순위로 호주 출신의 알리사 킨켈라를 지명했다. 킨켈라는 7개 구단 아시아쿼터 중 가장 나이가 어리고(2002년생) 가장 신장이 큰(191cm) 선수로 미국에서 대학을 졸업한 후 아시아쿼터 트라이아웃을 통해 V리그 진출에 성공했다. 하지만 킨켈라에 대한 배구팬들의 시선은 반으로 갈렸다.



물론 191cm의 좋은 신장을 앞세워 빅토리아 댄착과 함께 기업은행의 쌍포로 활약할 거라는 기대도 많았다. 하지만 한편에서는 아웃사이드히터로는 지나치게 큰 신장 때문에 서브 리시브에서 약점을 드러낼 거라는 우려도 적지 않았다. 실제로 지난 시즌 스테파니 와일러(195cm)와 유니에스카 로블레스 바티스타(189cm) 같은 장신 아시아쿼터 선수들은 부상과 기량 미달로 V리그에서 조기 퇴출된 바 있다.



킨켈라는 이번 시즌 24경기에 출전해 33.56%의 성공률로 195득점을 기록했다. 득점 전체 22위에 기업은행 내에서도 득점 5위에 불과한 성적이다. 기업은행 구단과 팬들이 기대했던 '쌍포'의 역할은 전혀 해주지 못하고 있는 셈이다. 여기에 리시브 효율도 20.47%에 불과해 육서영과 임명옥 리베로의 부담은 더욱 커졌다. 기업은행을 상대하는 팀은 당연히 킨켈라 쪽으로 집중적인 목적타 서브를 때리려 한다.



하지만 190cm가 넘는 킨켈라는 전위에 있을 때 충분히 상대에게 위협이 될 수 있다. 실제로 킨켈라는 세트당 0.40개의 블로킹을 기록하고 있는데 풀타임을 소화하지 못하는 아웃사이드히터로는 결코 적은 숫자가 아니다. 후위로 나갈 때 김채원, 황민경 등과 적절히 교체해 준다면 킨켈라의 위력은 충분히 극대화할 수 있다. 결국 후반기 킨켈라의 활약은 여오현 감독대행의 적절한 선수 기용에 달렸다고 할 수 있다.



위파위의 공백을 지운 자스티스의 활약이 없었다면 현대건설은 이번 시즌 상위권을 유지하기 힘들었을 것이다.현대건설은 아시아쿼터 제도가 도입된 2023-2024 시즌 태국 국가대표 출신 위파위 시통을 전체 2순위로 지명했다. 위파위는 174cm로 신장은 크지 않지만 뛰어난 탄력과 탄탄한 기본기로 좋은 평가를 받았고 실제로 현대건설의 주전아웃사이드히터로 활약하면서 32경기에서 292득점과 함께 38.92%의 리시브 효율(6위)을 기록했다. 위파위의 알토란 같은 활약에 힘입어 현대건설은 통산 3번째 우승을 차지했다.현대건설은 챔프전 우승에 크게 기여한 위파위와 재계약을 했고 위파위는 2024-2025 시즌에도 26경기에서 37.12%의 성공률로 264득점을 기록하며 쏠쏠한 활약을 이어갔다. 하지만 위파위는 2025년 2월 정관장과의 경기에서 무릎 십자인대가 파열되는 큰 부상을 당하면서 그대로 시즌 아웃됐다. 주전 아웃사이드히터를 잃은 현대건설은 플레이오프에서 정관장에게 1승 2패로 패하며 챔프전 진출에 실패했다.지난 시즌이 끝나고 위파위와의 재계약을 포기한 현대건설은 2025년 아시아쿼터 드래프트에서 전체 6순위로 일본 출신의 자스티스 야우치를 지명했다. 2018년부터 2022년까지 JT마블러스에 속해 있다가 2023년과 2024-2025 시즌 몽골리그에서 활약하기도 했던 자스티스는 자메이카인 아버지와 일본인 어머니를 둔 혼혈선수로 전문 아웃사이드히터였던 위파위와 달리 왼쪽과 오른쪽을 오갈 수 있는 멀티 플레이어다.현대건설은 외국인 선수 드래프트에서 197cm의 장신 아포짓 스파이커 카리 가이스버거를 지명했기 때문에 자스티스는 아웃사이드히터로 활약했는데 4라운드까지의 활약은 기대 이상이다. 자스티스는 이번 시즌 현대건설이 치른 24경기에 모두 출전해 36.54%의 성공률로 298득점(공동 10위)을 기록했다. 이는 7개 구단 아시아쿼터 중 도로공사의 타나차 쑥솟(314득점)에 이어 두 번째로 많은 득점이다.자스티스는 앞으로 남은 12경기에서 어깨가 더욱 무거워졌다. 토종 에이스 정지윤이 무릎 부상으로 전반기 5경기에 결장하며 후반기에도 풀타임 활약이 불투명하기 때문이다. 물론 현대건설에는 이예림이라는 대체지원이 있지만 '살림꾼' 스타일의 이예림은 정지윤 만큼 높은 공격 점유율을 가져가기 힘들다. 따라서 자스티스는 후반기 남은 12경기에서 카리, 양효진과 함께 현대건설의 '삼각편대'로 활약해줘야 한다.