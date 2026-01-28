여자부 최초 준PO 성사? '아시아쿼터'에 달렸다

3위와 4위가 플레이오프 진출 티켓을 두고 격돌하는 준플레이오프는 야구팬들에게 익숙한 제도지만 V리그에도 엄연히 준플레이오프 제도가 존재한다. V리그에서는 3위와 4위의 승점 차가 3점 이하일 경우 3위팀의 홈구장에서 단판 승부로 플레이오프 진출팀을 가린다. 2020-2021 시즌까지는 남자부만 운영했지만 페퍼저축은행 AI페퍼스가 창단한 2021-2022 시즌부터 여자부도 준플레이오프 제도를 도입했다.
하지만 여자부에서는 지난 네 시즌 동안 한 번도 준플레이프가 열리지 못했다. 2021-2022 시즌에는 코로나19로 시즌이 조기 종료 되면서 봄 배구 전체가 취소됐고 최근 세 시즌 동안에는 3위와 4위의 승점 차이가 4점 이상으로 벌어졌다. 특히 2022-2023 시즌에는 4위 KGC인삼공사(현 정관장 레드스파크스)가 3위 한국도로공사 하이패스에게 승점 4점 뒤지면서 아쉽게 준플레이오프가 성사되지 못했다.
2025-2026 시즌 정규리그가 팀 당 12경기를 남겨둔 가운데 2위 흥국생명 핑크스파이더스부터 4위 IBK기업은행 알토스까지 승점 8점 차이로 촘촘하게 붙어있다. 특히 현대건설 힐스테이트가 4라운드에서 2승 4패로 주춤하는 동안 기업은행이 전반기 마지막 7경기에서 5승을 거두며 빠르게 격차를 줄였다. 그리고 잔여 시즌 동안 중·상위권 경쟁에 큰 영향을 끼칠 변수는 바로 아시아쿼터 선수들의 활약이다.
위파위 공백 지운 자스티스, 후반기도 부탁해