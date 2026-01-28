'특급 윙어' 세라핌까지 추가한 대구FC... K리그2 승격 '다크호스'로 급부상

특급 윙어 세라핌까지 수혈하며 K리그2 승격 '다크호스'로 급부상한 대구FC다.지난해 대구FC의 분위기는 실로 처참했다. 2017시즌 승격 후 매년 성장하는 모습을 선보이며 2018년에는 창단 첫 코리아컵 우승을 이뤄냈고, 이듬해에는 사상 첫 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 무대에 나서면서 '성공적인 시민 구단'으로서 이름을 날렸다. 또 2019년부터 3시즌 연속 파이널 A 진출에 성공, 1부 터줏대감으로 자리매김하는 듯했다.하지만, 추락은 이어졌다. 안일한 구단 운영이 도화선이 됐고, 2024년에는 승강 플레이오프까지 추락하는 상황에 놓였다. 이에 멈추지 않았다. 시즌 개막 후 단 9경기 만에 5연패를 당하면서 수장인 박창현 감독은 직을 내려놓았고, 정식 사령탑 선임 절차가 지연되면서 추락의 골은 깊어졌다. 이후 김병수 감독이 소방수로 선임됐으나 때는 이미 늦었다.시즌 종료까지 8경기 무패(2승 6무)를 기록하면서 기적을 노렸으나 끝내 반전을 만들지 못했고, 결국 최하위로 무려 10년 만에 K리그2 무대로 추락하는 참사를 경험했다.그토록 피하고 싶었던 K리그2로의 강등을 맞이한 가운데 대구는 시즌 종료 후 큰 변화를 겪어야만 했다. 당장 팀을 성공적인 시민 구단으로 발돋움하게 했던 조광래 대표이사가 결국 자진 사임한 것. 1954년생인 조광래 전 대표이사는 선수-감독으로 위대한 업적을 쌓았고, 지난 2014년 9월 대구 이사로 선임되며 행정가로 새로운 시작을 알렸다.조 대표 아래 대구는 K리그1 승격(2016)·코리아컵 우승(2018)·축구 전용 구장 설립·아시아 챔피언스리그 참가(2019·2021·2022)·파이널 A 진출 4회(2019·2020·2021·2023)를 일궈내면서 비인기 구단을 단숨에 인기 구단으로 성장시키는 업적을 냈다. 비록 말로는 좋지 않았으나 대구 축구에 엄청난 영향력을 끼친 거는 부정할 수 없는 사실이었다.이처럼 11년 동안 이어졌던 조 대표 체제를 마감한 가운데 포항 스틸러스 단장직을 역임했던 장영복 대표이사를 선임하면서 공백을 메웠으나 핵심 선수들의 이탈이 이어졌다. 베테랑 이용래는 플레잉 코치에서 코치로 보직 변경했고, 박만호(입대)·김현준(용인)·홍정운(파주)·김정현(경남)·우주성(부산)·오승훈(은퇴)·조진우(수원FC)·박진영(서울E)·이진용(안양) 등이 빠져나갔다.또 오랜 시간 후방과 최전방을 책임졌던 김진혁까지 이탈하면서 대구는 큰 공백이 생겼다. 준척급 자원과 구심점이 되었던 자원들이 모두 빠져나갔으나 이에 버금가는 전력 보강을 해냈다. 가장 먼저 지난 시즌 놀라운 성장세를 보여줬던 측면 수비수 정헌택과 2년 재계약을 체결했고, 어느새 대구 공격의 상징으로 자리한 에드가와 동행을 확정했다.이에 더해 수비에는 확실한 카드가 더해졌다. 측면에는 연령별 대표팀 출신인 황인택을 품었고, 중앙 수비에는 김병수 감독과 연이 있는 김주원을 성남으로부터 영입했다. 지난해 무릎 부상 이력으로 인해 에이징 커브가 걱정되지만, 기량을 되찾는다면 K리그2에서 영향력을 발휘할 수 있는 자원으로 평가받고 있다.또 중앙·측면·3선까지 모두 활약할 수 있는 다용도 멀티 자원인 박형진까지 수혈하면서 전술적인 다양성을 얻은 대구다. 김 감독이 추구하는 후방 빌드업에서의 안정감과 다양성을 더해줄 자원들이 대거 추가된 가운데 중원에서는 1부 팀과 비교해도 밀리지 않는 전력을 구축했다. 가장 먼저 2020시즌까지 활약했던 류재문을 다시 호출했다.3선에서 주로 활약하는 류재문은 전북·서울을 거쳐 6년 만에 대팍으로 복귀했다. 과거 영남대학교 시절 김 감독과 연이 있는 류재문은 축구 철학을 완벽하게 이해하고 있을뿐더러 빌드업 과정에서 다양한 임무를 수행할 수 있다. 특히 중요한 순간 나오는 '클러치' 능력은 1부 승격을 노리는 대구에 큰 힘이 될 전망이다.류재문에 이어 국가대표 출신 미드필더 한국영도 손에 넣었다. 1990년생으로 어느새 만 34살이 된 베테랑 자원이지만, 그의 뛰어난 '워크에식'은 큰 도움이 될 수 있다. 일본·카타르·강원·전북을 거치며 풍부한 경력을 쌓았고, 무엇보다 확실한 활동량으로 3선에서 큰 영향력을 발휘한다. 또 강원에서 김 감독과 호흡을 맞춘 바가 있기에, 즉시 전력감으로 활용될 전망.특히 김 감독은 한국영에 부주장으로 선임하며 큰 신뢰감을 보내고 있다. 젊은 피도 추가됐다. 강원으로부터 2000년생 미드필더인 김대우를 품는 데 성공했다. 179cm의 좋은 신체 조건으로 확실한 활동량을 가져가는 그는 3선과 2선을 오갈 수 있는 멀티 능력을 갖췄다. 중원에 이어 공격에는 포인트를 더할 수 있는 카드가 추가됐다.광주서 장신 스트라이커 박인혁을 품으면서 높이를 강화한 대구는 27일, 승격에 다가설 수 있는 확실한 옵션을 손에 넣었다. 기존 스쿼드에 세징야를 비롯해 에드가·정재상·박대훈·정치인·김주공과 같은 카드가 있었으나 측면에서 차이를 만들 수 있는 자원이 부족했다. 결국 이를 해결하기 위해 노력했고, 지난해 K리그2서 엄청난 파괴력을 선보인 세라핌을 품었다.지난 시즌 수원 삼성 유니폼을 입고 K리그 무대에 데뷔한 그는 개막 초반 적응에 실패하는 듯한 모습을 보여줬지만, 봄이 지나자 펄펄 날았다. 빠른 속도와 함께 직선적인 움직임으로 상대 수비진을 교란했다. 비록 수원을 1부로 올리지 못했으나 세라핌은 37경기서 13골 4도움을 기록, 제르소(인천)·에울레르(서울E)와 함께 2부 최고 크랙으로 이름을 날렸다.세징야를 제외한 크랙이 부족했던 상황 속 이미 지난해 검증을 마친 세라핌이라는 카드는 대구에 엄청난 효과를 줄 수 있다. 현재 K리그2에서 승격 후보 1순위로 꼽히는 팀은 이정효 감독의 수원 삼성이다. 이 감독이 주는 믿음도 상당하지만, 홍정호·정호연·김준홍·박현빈 등과 같은 무게감 있는 자원들이 추가되면서 1강 체제로 흘러갈 거라는 예측이 지배적이다.하지만, 대구 역시 만만치 않다. 이미 K리그서 산전수전을 겪은 김병수 감독이 여전히 자리를 지키고 있는 가운데 핵심 자원인 카이오·황재원·세징야·에드가 등을 지켜냈고, 여기에 포인트가 될 수 있는 자원들까지 들어오면서 K리그2에서 무시할 수 없는 전력을 구축했다.조용하고 강력하게 스쿼드 보강을 이뤄낸 대구다. 과연 이들은 이번 시즌 목표로 하고 있는 1년 만에 K리그1 복귀에 성공할 수 있을까. 향후 성적에 귀추가 주목된다.