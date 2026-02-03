"작품 준비하며 찾은 서대문형무소, 공연 중 돌연 눈물 났다"

"제가 감히 생각하기에 알베르 카뮈는 스테판이 아니라 도라, 야네크, 야넨코프, 부아노프 등을 통해 자신이 생각하는 정의를 이야기하고 싶었던 것 같아요. 자신이 말하고자 하는 정의를 더 명확하게 보여주기 위해 그와는 반대되는 스테판이라는 인물을 창조하지 않았을까요. 그런데 스테판이 하는 반박이 감탄스러울 정도로 정성껏 쓰여있어요."

"상상해보건대 처음에 스테판은 채찍을 내던졌을 것 같아요. 서로에게 채찍질하는 걸 거부했을 거예요. 그런데 이후로 모진 학대와 고문을 받으며 죽음의 문턱에 내몰렸을 것이고, '내가 아무것도 하지 못하고 죽을 수도 있겠구나' 하는 생각에 다시 채찍을 들었을 것 같아요. 이때 무기력함과 수치스러움을 느끼고, 비참하고 비굴한 자신을 보았을 거예요. 그래서 출소한 이후에 동료들을 몰아붙이는 완강한 모습은 비단 동료들을 향한 것일 뿐 아니라 스테판 자신을 향한 것이기도 해요."

알베르 카뮈의 <정의의 사람들>이 무대에 올랐다. 1905년 러시아 혁명기에 있었던 세르게이 알렉산드로비치 총독 암살 사건을 모티브로 쓰인 연극이다. 암살을 주도한 사회혁명당 소속 전투 조직원 야네크, 도라, 야넨코프, 부아노프 등이 연극에 그대로 등장한다. 여기에 알베르 카뮈는 스테판이라는 가상의 인물을 연극에 등장시키며 정의와 혁명을 둘러싼 이들의 첨예한 논쟁을 밀도 높게 표현했다.지난 1월 18일 서울 종로구 링크아트센터 드림4관에서 개막한 <정의의 사람들>이 한창 공연 중인 가운데, 27일 스테판을 연기하는 배우 김준식을 만나 작품과 인물에 대한 이야기를 나누었다.김준식은 총독 암살과 혁명에 대해 한 치의 물러섬도 용납하지 않는 완강한 태도를 보이는 스테판을 원캐스트로 연기하고 있다. 그는 스테판이라는 가상의 인물을 연극에 등장시킨 알베르 카뮈의 의도를 나름대로 고민하며 캐릭터에 접근했다.야네크는 총독이 탄 차에 폭탄을 던지는 임무를 부여받지만, 차 안에 총독의 조카들이 함께 타있는 것을 보고 폭탄을 던지지 못한다. 스테판은 그런 야네크를 몰아붙이고 자신이 폭탄을 던지겠다고 나서지만, 조직을 이끄는 야넨코프는 냉철하게 중재하며 다시 거사를 도모한다. 언뜻 보면 김준식이 연기하는 스테판은 야네크와 가장 많이 토론하는 듯하지만, 실제로는 도라와 나누는 대화가 훨씬 많다. 김준식은 도라를 "다정함과 사랑, 특히 어머니의 사랑을 보여주는 인물"이라고 설명하며 "도라는 스테판이 잃어버린 사랑을 지키고 있다"고 부연했다.스테판의 인생에는 3년 간의 감옥 생활이 큰 영향을 미쳤다. 스테판이 혁명과 정의에 대해 완강한 태도를 보이는 것에도 감옥 생활의 영향이 크게 작용했을 것이다. 특히 감옥에서 스테판에게 동료 죄수와 마주본 채 서로에게 채찍질을 하라는 명령이 떨어졌는데, 당시의 참혹했던 경험이 스테판을 고장내 버렸다.스테판은 실존 인물이 아니다 보니 연기하는 배우 입장에서 처음에 무엇을 쫓아야 하는지 고민하기도 했지만, 어느 순간부터 오히려 자유롭다는 생각이 들기 시작했다고 전했다. 김준식은 "스테판이라는 인물을 연기하기 위해 감옥의 삶을 많이 찾아봤다"며 작품을 준비하며 서대문형무소를 찾아가기도 했다고 밝혔다. "어느 날 공연하는 도중에 서대문형무소에서 봤던 현장과 사진이 스쳐 지나가며 눈물이 돌았다"고 덧붙였다.감옥에서 돌아온 스테판은 엎어진 의자를 쳐다본다. <정의의 사람들>에서 의자는 각 인물이 투영되는 상징적인 요소다. 무대 뒤에 쌓여있는 의자는 이미 떠나간 동지들의 흔적이고, 십자가가 그려진 벽은 관을 표현한 것이라고 한다. 인물의 행동과 상황에 따라 의자의 상태도 달라지는데, 엎어진 의자를 바라보는 스테판에 대해 김준식은 "감옥에 가기 전의 스테판은 실패란 없고 자신만만하다. 그런데 지금은 몸도 마음도 고장나있다"고 설명했다.