'아픈 손가락' 꼬리표 뗀 윤성빈, 롯데 불펜의 믿을맨 될까?

[KBO리그] 1이닝 9실점 악몽 이겨낸 윤성빈... 롯데 가을야구 이끌 필승조의 마지막 퍼즐로 기대

26.01.27 17:55최종업데이트26.01.27 17:55
신장 197cm의 당당한 체구, 고교 시절 이미 구속 150km/h를 상회하던 강력한 패스트볼. 롯데 자이언츠가 2017 신인드래프트에서 부산고 3학년 윤성빈(27)을 1차 지명했을 때, 부산 팬들은 대형 선발투수의 등장을 기대했다. 하지만 프로야구 1군의 벽은 높기만 했다.

어깨 부상으로 인한 재활로 데뷔 시즌을 날린 윤성빈은 이듬해인 2018시즌 18경기에 등판해 50 2/3이닝을 소화했고 2승 5패 ERA 6.39 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.01을 기록하며 가능성을 보였다. 볼넷 허용이 9이닝당 6.4개로 많긴 했지만 탈삼진이 9이닝당 11.6개로 눈길을 끌었다.

하지만 2018년 반짝 활약 이후 2019년부터 2024년까지 6시즌 동안 윤성빈의 1군 등판은 단 3경기에 그쳤다. '아픈 손가락', '사이버 투수'라 부르는 팬들이 점점 늘어났고 선수 스스로도 은퇴를 고민할 만큼 어둠으로 가득한 긴 터널이었다. 하지만 선수로서 벼랑 끝에 섰던 2025시즌, 윤성빈은 자신의 잠재력을 입증하고 1군 투수로 도약할 기회를 잡았다.

시작은 악몽이었다. 2024시즌 후반기 이후 294일 만의 선발 등판이었던 2025년 5월 20일 LG 트윈스전에서 윤성빈은 무려 1이닝 9실점(4피안타 7사사구)을 허용했다. 마운드 위에서 손을 덜덜 떨며 모자를 고쳐 쓰던 모습은 처절해 보였고 지켜 보는 이들에게 안쓰러운 감정마저 들게 했다.

하지만 롯데 김태형 감독은 첫경기 부진에도 윤성빈을 포기하지 않았고 그 역시 도망가지 않고 마음을 다잡았다. 등판을 거듭할수록 시속 160km에 육박하는 광속구에 조금씩 영점이 잡히기 시작했다. 후반기 이후 경기마다 기복을 보이긴 했지만 9월 26일 삼성 라이온즈를 상대로 3이닝 5탈삼진 무실점 역투는 윤성빈의 잠재력이 조금씩 발현되기 시작한 장면이었다.

지난 2025시즌, 프로 데뷔 후 가장 많은 31경기에 등판한 윤성빈은 27이닝을 소화하며 평균자책점 7.67 WAR 0.36을 기록했다. 평균 자책점은 1군 투수로 활약하기에 여전히 높지만, 세부적인 내용이 달라졌다. 9이닝당 볼넷이 6.67개로 제구에서 기복은 아직 약점이지만 9이닝 탈삼진 비율이 14.67개로 무시무시한 구위를 과시했다.

"어디가 안 좋고 밸런스가 이상해도 마운드에서는 집중해서 던져야 한다"는 팀 마무리이자 선배인 김원중의 조언을 받고 마운드에서의 마음가짐을 바꿨다는 윤성빈은 지난 시즌 투구를 통해 상대 타자를 분석하고 요리하는 재미를 느꼈고 자신의 공을 믿게 됐다고 고백했다.

윤성빈의 변모를 지켜본 롯데 구단도 확실한 보상을 안겼다. 그간 정체해 있던 연봉(2025년 3100만원)도4500만원으로 45.2%가 인상됐다. 윤성빈에게 다시 기회를 준 김태형 감독 역시 2026시즌 필승조로 쓸 카드로 그를 지목했다. 스프링캠프를 앞두고 불펜 핵심인 김원중과 최준용이 불의의 부상을 당한 것도 윤성빈에 대한 기대치를 높이고 있다.

마무리 캠프 종료 이후 단 열흘만 휴식을 취하고 몸 만들기에 집중한 윤성빈의 2026시즌 목표는 개막 엔트리 진입과 풀타임 필승조 안착이다. 한 매체와의 인터뷰를 통해 "낭떠러지 끝에서 겨우 살아남았고 이제 한 발짝 앞으로 나왔을 뿐"이라며 몸을 낮추지만, 윤성빈의 시선은 이미 더 높은 곳을 향하고 있다. 어느새 프로 10년차가 된 윤성빈이 올시즌 롯데 불펜진의 필승카드로 자리잡을 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB Report), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 스포츠 전문 필진 지원하기[ kbreport@naver.com ]
