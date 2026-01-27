'아픈 손가락' 꼬리표 뗀 윤성빈, 롯데 불펜의 믿을맨 될까?

케이비리포트

롯데 윤성빈의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)시작은 악몽이었다. 2024시즌 후반기 이후 294일 만의 선발 등판이었던 2025년 5월 20일 LG 트윈스전에서 윤성빈은 무려 1이닝 9실점(4피안타 7사사구)을 허용했다. 마운드 위에서 손을 덜덜 떨며 모자를 고쳐 쓰던 모습은 처절해 보였고 지켜 보는 이들에게 안쓰러운 감정마저 들게 했다.하지만 롯데 김태형 감독은 첫경기 부진에도 윤성빈을 포기하지 않았고 그 역시 도망가지 않고 마음을 다잡았다. 등판을 거듭할수록 시속 160km에 육박하는 광속구에 조금씩 영점이 잡히기 시작했다. 후반기 이후 경기마다 기복을 보이긴 했지만 9월 26일 삼성 라이온즈를 상대로 3이닝 5탈삼진 무실점 역투는 윤성빈의 잠재력이 조금씩 발현되기 시작한 장면이었다.지난 2025시즌, 프로 데뷔 후 가장 많은 31경기에 등판한 윤성빈은 27이닝을 소화하며 평균자책점 7.67 WAR 0.36을 기록했다. 평균 자책점은 1군 투수로 활약하기에 여전히 높지만, 세부적인 내용이 달라졌다. 9이닝당 볼넷이 6.67개로 제구에서 기복은 아직 약점이지만 9이닝 탈삼진 비율이 14.67개로 무시무시한 구위를 과시했다.