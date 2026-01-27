"이동통신사, 영화 제작 기여도 없는데 배분 수익 챙겨"

참여연대

이화배 배급사연대 대표가 "영화를 제작하는데 아무 참여나 기여도 하지 않는 이동통신사가 영화 티켓 판매 최다 수익을 챙기고 있다"고 지적했다.이화배 배급사연대 대표는 "일반 관객→영화관→배급사(제작사)의 3자 거래에는 영화 티켓 판매 수익 분배가 영화관-투자사-제작사-배급사 순이다. 그런데 이동통신사가 개입하면 일반 관객→영화관→배급사(제작사)→이동통신사의 4자 거래가 형성된다. 이동통신사는 영화 제작과 투자에 전혀 기여하지 않지만 수익 몫은 챙긴다"고 지적했다.이 대표는 "소비자에게는 정가를 인상하면서 막후에서는 이동통신사 등의 제휴 업체에 정가의 30~50% 수준으로 대량 덤핑 판매하는 기형적인 유통 방식을 개선해야 한다"고 했다.추은혜 변호사(민주사회를 위한 변호사모임 민생경제위원회)는 "영화관이 티켓 가격을 인상한 후 사전 협의 없이 이동통신사와 신용카드사에 과도한 할인 마케팅을 한다. 이런 이중가격제 정책은 제작사·배급사의 수익 감소로 이어진다"고 지적했다.이어 "영화관이 불투명한 정산을 하면서 할인판매 비용을 제작사·배급사에 떠넘긴다는 의혹이 있다. 이동통신사도 소비자에게 할인인 척 판매하면서 예매 수수료를 빠뜨린 채 영수증 발행과 멤버십 포인트 차감 미고지 등 허위광고를 하고 있다"고 밝혔다.김윤미 한국영화제작가협회 이사는 "과거에는 할인 금액이 티켓에 찍혀 나와 정가를 알 수 있었는데 지금은 소비자가 1만 1000원을 냈는데 영수증에 7000원만 찍혀 나온다. 이는 소비자 기만"이라고 비판했다.이하영 한국영화프로듀서조합 운영위원은 "소비자는 제값을 다 지불했는데 영화계는 제대로 정산을 못 받는 불공정한 구조다. 이런 문제가 공정거래법 위반이 아니라면 영화인들은 현장을 떠나는 것이 나을 것 같다. 업계와 관련 없는 이동통신사가 작은 산업 규모의 한국영화 시장에 빨대를 꽂고 있는 상황을 정부가 바로잡아 달라"고 촉구했다.이 자리에서 영화계와 시민사회단체는 이동통신사의 티켓 할인 제한을 목적으로 '대규모유통업법'과 '영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률(이하 영화비디오법)' 등 법령 개정을 촉구했다.