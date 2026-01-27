'승부수' 통했던 차준환... "나에게 가장 맞는 프로그램, 올림픽까지 가겠다"

박장식

26일 인천국제공항을 통해 귀국한 피겨 스케이팅 차준환 선수가 인터뷰에 응하고 있다.2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽에 앞서 사대륙선수권에서 예열을 마친 피겨 국가대표 선수들이 금의환향했다. 오랜 문제를 해결하는 값진 은메달을 따낸 차준환은 홀가분한 얼굴로 돌아왔다.26일까지 중국 베이징에서 열린 2026 피겨 스케이팅 사대륙선수권을 마친 국가대표팀이 26일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 남자 싱글에서 차준환이 은메달, 여자 싱글에서 이해인과 신지아가 각각 5·6위에 오른 가운데, 귀국 현장에서 만난 차준환은 지난 사대륙선수권에 대해 "100점 만점에 70점 정도 되는 것 같다"며 지난 경기를 돌아봤다.곧 세 번째 올림픽 출전을 앞둔 차준환. 차준환은 "올림픽 출전이 그간의 꿈이었지만, 이제는 올림픽 메달이라는 꿈도 바라게 되는 것 같다"며 국민들의 응원을 부탁했다.차준환은 먼저 "2차 국가대표 선발전 이후에 2주가량 열심히 준비했다. 프리 프로그램을 변경하기도 했고, 여러 가지 점검을 하면서 좋은 경험을 남길 수 있었다"면서, "사대륙선수권에서는 쇼트 프로그램 수행 도중 실수가 나와서 위기로 시작했지만, 프리 스케이팅에서 준수한 모습으로 2위까지 순위를 올릴 수 있어서 기뻤다"며 소감을 전했다.이어 차준환은 "무엇보다 가장 기뻤던 것은 프리 프로그램을 교체했기 때문에 이 프로그램을 다시 경기장에서 사용하면 어떨까 싶었는데, 지난 시즌과 다를 바 없이 경기하기도 너무 좋았어서 기분 좋게 마무리한 것 같다"며 프리 프로그램을 바꾼 데 대한 소감도 밝혔다.올림픽을 앞둔 시점에서 시즌 프로그램을 바꾼다는 것은 큰 도전이자 모험이었다. 하지만 차준환은 "첫 번째 올림픽도 그렇고, 두 번째 올림픽도 내 모습을 가장 잘 표현할 수 있는 프로그램을 꾸렸다"면서, "세 번째 올림픽을 생각했을 때, 그 순간 어떤 모습과 어떤 메시지, 어떤 순간을 남기고 싶은가를 고민했을 때 지난 시즌 프리 프로그램이 나를 솔직히 이야기한다고 느꼈다"고 돌아봤다.그러며 차준환은 "교체 당시는 올림픽이 한 달 정도밖에 남지 않았던 시간이었어서, 그 부분이 고민은 되었지만 빠르게 선택하는 것이 가장 좋을 것이라고 판단해 빠르게 판단했다"고 말했다.차준환에게는 '인생 프로그램'인 '미치광이를 위한 발라드'. 차준환은 "'물랑 루즈' 프로그램에서도 좋은 동기 부여를 받긴 했지만, '미치광이를 위한 발라드'가 프로그램에 내재되어 있는 메시지도 좋고, 특히 이번 시즌을 보내면서 부침도 있었기에 올림픽이라는 순간을 고려했을 때 지난 시즌의 프로그램이 나의 모습을 솔직하게 대변할 수 있다고 생각했다"고 전했다.종합선수권 이후 2주가량, 짤막한 준비 시간 안에 변화를 소화해야 했다. "이번 시즌 원래 계획했던 높은 구성의 도전을 하려고 했으나, 현실적인 시간 여유, 그리고 오르락내리락했던 시간을 포함해서 냉정하게 생각을 했다"고 말한 차준환은 "가능할지도 몰랐는데, 기술 하나하나, 요소 하나하나의 퀄리티를 많이 높이려고 신경 썼다. 그래서 나의 장점과 기술의 퀄리티를 최대한으로 높여서 좋은 점수를 받을 수 있는 방향성에 맞게 올림픽 프로그램을 잡았다"라고 돌아봤다.그러며 차준환은 "쇼트 프로그램과 프리 프로그램에서 자잘한 실수들이 있었기에 보완하고 싶고, 채울 수 있는 부분을 발견했기에 조금 더 채우고 싶다"면서, "지난 2주 동안 훈련을 열심히 했고, 내가 원하는 만큼 경기할 수 있던 컨디션이었기에 그런 상황에서의 실수가 있었기에 나에게 오히려 긍정적으로 작용하지 않을까 싶다"고 강조했다.이번 시즌 부츠 문제로 신음했던 차준환. 지난 세 달 동안 열 번이 넘도록 부츠를 교체했던 데다, 부츠 문제로 인해 앞선 대회에서 기권을 했을 정도로 어려움을 겪었다. 다행히도 이번 사대륙선수권에는 맞는 부츠와 함께 경기를 치를 수 있었다.차준환은 "종합선수권 때는 새 부츠에 적응하는 기간이었기에 불안감이 있었지만, 종합선수권 이후 2주 동안 연습했을 때는 그간의 장비들 중에서도 그래도 연습을 마음 놓고 할 수 있는 부츠였다. 그래서 2주 동안 오로지 훈련에 매진할 수 있었다"며 만족감을 드러냈다.오는 2월 6일 열릴 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개회식의 기수로 스피드 스케이팅의 박지우와 함께 선정된 차준환. 차준환은 "이번 올림픽이 나에게 세 번째 올림픽 출전인데, 너무나도 뜻깊게 대한민국 선수단을 대표하여 개회식 기수로 오를 수 있어 영광스럽다"고 기뻐했다.이제 차준환의 목표는 올림픽 메달이다. 차준환은 "올림픽이 세 번째 출전이다. 올림픽 출전이 늘 꿈이었지만, 이제는 메달이라는 꿈도 바라보게 되는 것 같다"며, "중요한 것은 내가 준비한 프로그램으로 올림픽에서 원하는 만큼 경기를 펼치는 것이다. 열심히 노력할 테니 많은 응원을 부탁드린다"고 당부했다.