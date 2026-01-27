다신 보지 말자며 헤어진 연인이 15년 만에 만나 한 선택

(주)티캐스트

<두 번째 계절> 스틸인류는 아직, 그리고 아마 영원히 시간을 거슬러 역행하는 방법에 도달할 수 없을 것이다. 역설적으로 그 덕분에 우리는 아무리 힘겨운 시련과 고난을 겪더라도 오로지 버티는 것만으로 역경을 헤쳐나갈 수 있다. 어쨌든 시간은 흘러가게 마련이니까. 하지만 인생을 살며 매번 선택한 결과에 후회는 남고, 불가능함을 알면서도 혹시나 두 번째 기회가 오면 어떻게 될까? 인간의 상상력은 끝이 없다. 판타지 영화나 드라마에서 단골로 등장하는 일명 '떡밥'이다.<두 번째 계절> 역시 이 패러독스를 기반으로 이야기를 펼친다. 과거 인연을 가진 중년 남녀의 이야기는 긴 세월 동안 각자의 마음속 남아 있던 응어리를 드러낸다. 타인에겐 말하기 힘든 각자의 고충을 서로에게 풀어내는 두 사람의 짧은 재회로 향하고, 우연한 계기는 이내 마무리된다. 겉보기엔 오랜만에 다시 만난 옛 친구들의 해후로 대수롭지 않게 넘길 법하지만, '중년의 위기'를 남몰래 겪고 있던 과거의 연인 사이라면 무수한 경우의 수가 발생할 수 있다.누군가는 단맛 쓴맛 서로 다 공유한 이들의 특별한 우정을, 다른 누군가는 잿더미 속 불씨를 되살리듯 급작스럽게 활활 타오르는 애증의 그림자를 연상할 수 있다. 하지만 영화는 그들의 농밀한 관계를 섬세하고 진득하게 그린다. 조금만 안일하게 접근해도 삼류 가십에 그치기 딱인 소재인데도 한없는 우아함을 더한 형태로 담아낸다.정공법으로 한 길 속 알 길 없는 인간사 삼라만상에 접근하는 영화는 주연배우들의 활약이 절대적이다. 영화 속 마티유는 현실 프랑스 영화를 상징하는 얼굴 중 하나인 기욤 카네가 맡았다. 15년 전 연인 알리스는 이탈리아 대표 여성감독 알리체 로르와커의 언니이자 유럽영화계의 대표 배우 중 하나인 알바 로르와커가 분했다. 두 배우의 경력과 관록은 감독이 기대한 조합으로 이상적인 궁합을 뽐낸다. 배우가 연기하고 있다는 걸 뻔히 아는데도 마티유와 알리스가 실제로 존재하는 것처럼 관객 뇌리에 스며든다.비수기의 프랑스 북부 브루타뉴의 고급 호텔과 그림 같은 해변 마을 풍경은 정갈하면서도 뭔가 심상치 않은 일이 일어날 것 같은 분위기를 보인다. 배경음악의 선율은 이런 감각을 극대화한다. 인물들의 복잡한 심경을 소리로 구현한 선율이다.