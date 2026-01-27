다신 보지 말자며 헤어진 연인이 15년 만에 만나 한 선택

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
'마티유'는 성공한 영화배우다. 모두가 그를 알아보고 널리 인정받는다. 인기 아나운서인 아름다운 아내와 더불어 그의 삶은 부와 명예로 가득해 보인다. 모두가 부러워할 인생의 주인공인 그는 홀연히 모든 예정을 취소한 채 한적한 바닷가 휴양지로 휴가를 떠난다. 비수기라 정적이 가득한 리조트 호텔에서도 유명 인사인 그는 환영받지만, 마티유는 내심 거북해 한다.
그의 머릿속은 복잡하다. 의욕 넘치게 도전하려던 첫 연극 무대를 공연 올리기 4주 전에 취소하고 도피하듯 떠나와서다. 복잡한 문제를 벗어나 쌓인 시나리오를 읽으며 조용히 다음 일정을 구상하려던 계획은 순탄하게 흘러가지 못했다. 늘 바쁜 아내는 본인이 결정한 거라며 지극히 합리적인 답변만 던질 뿐이다. 펑크 낸 연극의 극작가는 그를 도덕적으로 힐책한다.
답답한 휴가를 보내던 그에게 메시지가 도착한다. 15년 전 헤어진 옛 연인 '알리스'의 전갈이다. 이별 후 근황조차 모르던 그녀가 이 동네에 살고 있었다. 오랜만에 재회한 둘은 옛 친구처럼 스스럼없이 소소한 대화를 주고받는다. 마티유는 알리스와의 뜻밖의 만남 덕분에 허전하던 상태에서 벗어난다. 하지만 알리스는 15년 전 썩 개운하지 않았던 이별의 기억이 앙금처럼 남아 있다. 옛 커플은 며칠간의 짧은 만남 동안 과거의 회한과 현재의 일상을 정리한다.
누구나 예감할 이야기지만...