루브르 박물관에서 끊이지 않는 도난, 눈 뜨고 코 베이는 까닭

루브르박물관1190년 처음 건설 당시 루브르는 파리를 지키기 위하여 만들어진 군사 요새로 출발했다. 1364년 즉위한 프랑스 국왕 샤를 5세는 자신의 안전과 수도방위를 강화하기 위하여 거처를 루브르로 옮겼고 이때부터 요새에서 왕궁의 역할로 탈바꿈하게 됐다.16세기 르네상스 시대를 맞이하면서 프랑수아 1세는 루브르 왕궁에 전시실을 마련하여 유럽의 여러 예술작품들을 전시하기 시작했다. 프랑수아 1세는 특히 천재 예술가였던 레오나르도 다 빈치를 각별히 총애했고, 그가 남긴 <모나리자> 등 대표 걸작들을 루브르에 전시했다.1789년 '프랑스 혁명'이 일어나 절대왕정이 무너지면서 루브르의 역사는 큰 변화를 맞이한다. 1793년 왕실 폐지 1주년을 맞이하여 루브르 왕궁은 이제 왕실의 소유가 아닌 모든 프랑스 국민들을 위한 '공화국 예술 중앙 박물관'으로 바뀌게 된다.루브르는 18세기부터 박물관 최초로 대중 가방에 이어 명화 모사를 통한 예술 공부를 허용했다. 이 전통은 지금까지 이어지며 요즘에도 루브르에서 명화를 모사하는 아이들이나 예술가 지망생들을 종종 만날 수 있다. 에드가르 드가, 살바로드 달리, 마르크 샤갈, 파블로 피카소, 폴 세잔 등 훗날 수많은 예술계에 한 획을 긋게 되는 화가도 루브르를 자주 방문하며 '거장들의 미술학교' 역할까지 해내게 된다.특히 루브르가 오늘날 전세계적으로 유명한 박물관이 되는데 가장 기여한 인물은 나폴레옹 보나파르트다. 강력한 군사력으로 유럽을 제패하여 황제의 자리에 오른 나폴레옹 1세는 유럽에서 이집트까지 정복한 나라들의 회화, 조각 등 수많은 예술품을 수천 점 이상 대거 약탈하여 루브르로 가져왔다.특히 이탈리아에서 파올로 베로네세의 회화 <가나의 혼인잔치>(1563년)를 약탈해올 때는 가로 10미터 세로 7미터에 이르는 거대한 작품을 운송하기 위하여 그림을 7조각으로 절단하여 돌돌 말아서 가져왔다는 일화도 있다. 또한 나폴레옹은 자신의 이름을 따서 루브르의 이름을 한때 나폴레옹 박물관으로 바꾸기도 했다. 루브르가 이처럼 오늘날 세계 문화유산의 성지가 되기까지는 약탈이라는 어두운 그림자가 있었다.이처럼 세계적인 박물관으로 융성했던 루브르는 20세기 들어서는 각종 수난에 시달리게 된다. 1911년 '모나리자 도난사건'은 루브르의 대표적인 흑역사 중 하나다.당시에도 루브르는 허술한 관리와 보안 체제로 인하여 모나리자가 도난당한 사실을 한참 뒤에야 관람객들의 제보로 겨우 파악했다. 프랑스는 대대적인 수사에 나섰고, 당시 유력한 도난 용의자로 수사를 받은 인물 중에서는 세계적인 화가인 파블로 피카소도 있었다.프랑스는 오랫동안 모나리자의 행방을 찾지 못하다가 2년만에 진범인 빈센초 페루자를 체포하는데 성공한다. 그는 이탈리아인으로 한때 루브르 박물관의 작품보호용 유리를 설치하던 직원 출신이었다. 페루자는 훔친 모나리자를 2년간이나 자기 집에 보관했는데, 그 위치는 루브르 박물관으로부터 고작 3킬로미터 거리 인근이었다고 한다.페루자는 모국인 이탈리아 법원으로 재판을 받으며 자신의 범행동기를 '애국심'때문이었다고 변호했다. 이탈리아인이 만든 예술품인 모나리자를 프랑스로부터 되찾아오기 위한 행동이었다는 것. 그러나 모나리자는 프랑수아 1세 시절 프랑스 왕실에서 정당하게 구매해온 제품이었기에 페루자의 주장은 설득력없는 변명에 불과했다.그럼에도 나폴레옹 시대에 프랑스에게 많은 예술품을 약탈당한 아픔을 간직한 이탈리아의 여론은 자국인인 페루자에게 동정적이었다. 페루자는 불과 징역 1년의 솜방망이 처벌을 받았고, 이탈리아에서는 오히려 영웅 취급까지 받았다고 한다.한편으로 이 도난 사건은 뜻밖에도 모나리자의 인지도를 세계적으로 높이는 '노이즈 마케팅' 효과를 불러왔다. 이전까지는 모나리자에 대하여 잘 몰랐던 대중들에게도 다빈치하면 가장 먼저 떠올리는 대표작이자 세계적인 예술작품으로 각인되는 계기가 됐다. 모나리자를 되찾은 이후에는 이탈리아 각지에 열린 전시회에 수많은 관람객들이 운집하며 성황을 이뤘다.또한 1962년 미국 전시를 앞두고서 모나리자에는 회화작품으로서는 역사상 최고가인 1억 달러(현 한화 1조 4천억원)의 보험금이 책정되기도 했다. 이밖에도 모나리자가 가져온 관광수익과 문화적 영향력을 환산하면 추정 가치는 80조원에 이른다는 분석도 나왔다. 결과적으로는 도난 사건이 오히려 모나리자의 예술적 가치를 높이는 전화위복이 된 것이다.모나리자 사건 이후에도 루브르의 수난사는 끊이지 않았다. 1940년대 '2차 세계대전'은 루브르 역사상 최대의 위기였던 순간으로 꼽힌다. 나치 독일은 프랑스를 점령하고 '예술품 수집 특수부대'를 결성하여 문화재 수집과 약탈을 추진했다. 전쟁기간 동안 나치 독일은 유럽 각지에 약 10만점에 이르는 문화재와 예술품을 강탈하는 만행을 저질렀다. 수많은 예술품이 보관된 루브르 역시 나치 독일의 표적이 됐다.하지만 약탈을 위하여 루브르에 진입한 독일군은 깜짝 놀랐다. 박물관에 전시되었던 수많은 작품들이 모두 사라지고 텅 비어있었던 것.루브르 박물관장이었던 자크 조자르는 나치의 침공을 예측하고 프랑스 정부의 허가를 받아 극비리에 '예술품 대피 작전'을 수립했다. 무려 200여명의 인원이 동원되어 3일만에 4천여점에 이르는 루브르 작품들을 차량을 통해 프랑스 각지의 성으로 분산시켜 수송했다. 전쟁 기간 동안에도 작품들은 수시로 여러 성을 옮겨다니면서 고난의 시간을 보내야 했다. 박물관 직원들의 목숨을 건 노력 덕분에 루브르 예술품의 상당수는, 나치 독일의 광기어린 약탈 속에서도 무사히 보존될 수 있었다.1944년 전황이 바뀌어 프랑스가 수복되고 나치 독일의 패색이 짙어지자, 히틀러는 '파리를 폭탄으로 파괴하라'는 명령을 내린다. 그러나 파리 독일군 사령관이었던 디트리히 폰 콜티츠는 '후대에 파리를 파괴한 인물로 기억되고 싶지 않다'는 이유로 히틀러의 명령을 용기있게 거부했다. 그의 결단이 아니었다면, 루브르 박물관을 비롯하여 파리 전체가 역사 속으로 사라졌을 수도 있다.전쟁이 끝나고 많은 예술품들은 무사히 루브르로 복귀했다. 문화유산들을 지켜내는데 큰 공을 세운 자크 조자르 박물관장은 프랑스 최고 훈장을 수상하며 프랑스 예술및 문화 총국장으로 승진하게 된다.하지만 2차대전이라는 큰 고비를 넘기고 난 후에도 루브르를 노리는 도난사건은 끊임없이 계속됐다. 1976년 샤를 10세의 대관식에서 사용된 보검 도난 사건은 범인을 잡지 못하고 미제사건으로 남았다. 1983년에는 르네상스 시대 갑옷 도난사건, 1998년 카미유 코로의 풍경화 도난 사건 등이 연이어 발생했다.