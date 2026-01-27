KB와 하나은행 '농구 불문율' 논란, 최선 다하는 게 눈치봐야할 일일까?

spotv 화면 갈무리

지난 25일 여자프로농구 하나은행과 kb스타즈의 경기 장면.불문율(不文律, Unwritten laws)이란 공식적으로 정해진 법이나 규정은 아니지만, 사회와 조직 구성원들이 지켜야 할 공통의 질서나 행동 규율, 암묵적인 약속을 의미한다. 예절, 직업윤리, 상도덕, 사명감, 페어플레이 정신 등이 여기에 해당한다.스포츠에서는 상대를 존중하는 의미로, 흔히 '이기는 상황에서는 도루하지 않는다(야구)' '큰 점수차로 이기고 있는 팀이 종료직전에 무리하게 공격을 하지않는다(농구)' 등이 대표적인 불문율로 유명하다. 불문율을 어기게 될 경우, 설사 법적으로는 문제가 없을 지라도 사회적인 비판이나 부정적인 평가를 받게 되는 경우 많다. 특정한 상황에 있어서는 어쩌면 규정보다도 더 중요하고 엄격한 의미를 지닌 고유의 행동양식, 문화로 여겨지기도 한다.그러나 모든 전통과 관습이 시대에 따라 변화하듯이, 불문율도 항상 정답은 아니다. 오히려 사회적 맥락이나 논리적인 공감대가 뒷받침 되지않은 불문율은, 낡은 고정관념을 강요하는 족쇄가 될수도 있다.지난 1월 25일 부천체육관에서 열린 열린 여자프로농구(WKBL) 부천 하나은행과 청주 KB국민은행의 경기에서 또다시 '불문율'을 둘러싼 논란이 발생했다. 경기 종료 14초전 KB가 87-75로 승리를 눈앞에 둔 상황이었다.하나은행의 공격 상황에서 슛 실패 이후 리바운드 경합 도중 터치아웃이 선언됐다. 심판은 처음에는 하나은행의 공격권이라고 판단했다. 그런데 KB 벤치에서 판정에 이의를 제기하며 챌린지(비디오 판독)을 신청했고, 확인 결과 공격권이 KB로 바뀌었다.하나은행 벤치는 이 장면을 두고 격앙된 반응을 보였다. 이상범 하나은행 감독은 화를 내며 분노를 감추지 못했다. 농구에서는 이미 승부가 사실상 결정된 상황에서는 이기는 팀이 작전타임을 부르거나 공격을 시도하지 않고 그대로 경기를 마무리하는 게 불문율로 여겨지며, 이를 어기면 상대를 자극하는 행동으로 여겨진다.하나은행 측은 승리가 확정된 KB가 공격권을 따내기 위하여 챌린지까지 신청한 것을 납득하지 못했다. 이날 경기를 중계한 해설위원도 "야구에서 점수가 많이 벌어졌을 때 도루를 시도하지 않는 것과 상황"이라며 하나은행의 싸늘한 반응은 KB의 불문율 위반 때문이라고 분석했다.정작 공격권을 가져간 KB은 남은 시간동안 슛도 시도하지 않고 마무리했다. 경기후 양팀 감독들은 의례적으로 악수는 했지만, 이상범 감독은 김완수 KB 감독과 눈도 마주치지 않으며 냉랭한 반응을 보였다.이 감독은 경기가 끝나고도 기자회견에서 "상대가 경기 종료 비디오 판독을 요청했다. 이런 예의 없는 경우가 어디 있나. 망신을 당한 기분"이라고 격한 표현까지 써가며 분노를 감추지 못했다.김완수 KB 감독은 "우리가 지금 2위를 달리고 있다. 순위 싸움 때문에 골 득실 차이가 중요할 수도 있어서 체크해 본 것이다. 하나은행이 오해가 없었으면 좋겠다"라며 순위 경쟁을 고려한 선택이었다고 해명했다.하지만 이상범 감독은 "KB가 차라리 공격해서 득점을 했더라면 '순위 싸움 때문에 골 득실을 생각했구나'라고 이해했을 것이다. 그런데 판독까지 해놓고 공격도 하지 않았다"며 여전히 납득하지 못하는 반응이었다. 농구팬들 사이에서도 이 장면을 놓고 KB의 불문율 위반인지, 하나은행의 과잉 대응인지 반응이 엇갈리고 있다.왜 이런 상황이 벌어졌을까. 현재 WKBL은 하나은행(13승 5패)이 1위, KB(11승 7패)가 2게임차로 2위를 달리고 있다. WKBL은 최종 성적이 동률일 경우 상대 전적-득실률 순으로 순위를 가린다.더구나 KB는 지난 2024-25시즌 4위 경쟁에서 인천 신한은행과 정규시즌 승률(12승 18패 )와 상대 전적(3승 3패)까지 모두 동률을 기록했으나, 골득실에서 단 +1점 차로 앞서며 극적으로 플레이오프 막차 티켓을 따낸 바 있다. 순위싸움에서 골득실의 중요성을 체험해본 KB로서는 이긴 경기라도 끝까지 최선을 다하려고 하는 것이 당연했다.만일 KB가 그 상황에서 비디오 판독을 신청하지 않았다면? 공격권은 다시 하나은행에 넘어갔을 것이다. 지고 있는 하나은행 역시 골득실이라도 만회하기 위하여 끝까지 공격을 시도했을 것이다.당시 KB가 비디오 판독을 요청한 목적은 '공격권을 가져와서 득점을 올리는 것' 이 우선이 아니라 , 상대에게 '불필요한 실점 가능성을 허용하지 않고' 점수차를 유지하며 경기를 마무리하는 것이었다. 더구나 비디오 판독 결과 공격권이 바뀌면서 KB의 이의제기가 정당했음이 증명됐다.그럼 "비디오 판독까지 해놓고, 왜 공격을 하지 않았나"라는 이상범 감독의 주장은 옳을까? KB가 챌린지를 신청하자, 이상범 감독은 분노하며 선수들에게 끝까지 압박수비를 지시했다. 이런 상황에서 KB 선수들이 무리하게 공격을 시도하여 득점을 올리기라도 했다면, 상황이 감정적으로 더 악화될수도 있었다. KB는 공격권을 가져온 상황에서, 하나은행 벤치의 반응을 보고 굳이 상대를 더 자극하지 않기 위하여 공격을 포기한 것이다.과연 이 과정에서 대체 KB가 스포츠맨십이나 페어플레이에 어긋난 행동을 저지른 게 무엇일까? 규정에도 없는 농구 불문율을 지키기 위하여 끝까지 승부에 최선을 다하지 않는 것이 진정한 예의일까?지난 2020년 1월 15일, 남자 프로농구(KBL) 원주 DB와 서울 SK의 경기, 당시 9점차로 앞선 DB 의 승리가 유력한 상황에서 두경민이 경기 종료 직전 장거리 3점슛을 성공시키며 승리를 자축하는 세리머니를 펼쳤다.DB는 선두다툼을 벌이던 SK에 12점차(94-82)로 승리했다.하지만 경기 종료 이후 SK 선수들은 두경민에게 다가가 불만을 드러내며 소란이 벌어졌다. 승부가 결정되어 수비를 느슨하고 있던 SK로서는 DB가 '큰 점수차에서 공격을 시도하지 않는다'는 불문율을 어겼다며 불편한 기색을 감추지 못했다.당시 두경민이 종료 직전 공격을 시도한 것은. 선두 다툼을 벌이고 있던 DB와 SK간의 골득실까지 고려한 DB 벤치의 적극적인 지시 때문이었다. 그리고 당시 DB의 사령탑은 바로 이상범 현 하나은행 감독이었다.