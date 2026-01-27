무인도에 고립된 상사와 직원, 두 배우의 충격적 변신

월트디즈니 컴퍼니 코리아

레이첼 맥아담스, 딜런 오브라이언캐스팅은 어떻게 진행되었을까. <어바웃 타임>, <노트북>으로 로맨스 장인 수식어를 얻은 '레이첼 맥아담스'와 <메이즈 러너> 시리즈로 '성장케' 이미지를 얻는 '딜런 오브라이언'의 충격적인 연기 변신이 주목된다. 서로를 죽이고 싶어 안달 난 앙숙 케미가 볼거리다.샘 레이미 감독은 레이첼 맥아담스의 캐스팅에 대해 "캐릭터의 이해가 완벽한 뛰어난 배우다. 캐릭터에 자신만의 해석을 더 해 입체적으로 발전시켰다. 의상, 대사, 명언 등 아이디어를 내며 캐릭터를 완성했다"고 칭찬했다.사랑스러운 이미지에서 기괴하고 참혹한 표정을 꺼낸 레이첼 맥아담스는 샘 레이미 감독과 이번이 두 번째 협업이다.그는 "처음에는 이전과 다른 캐릭터라 의구심이 들었지만 매력적이고 흥미로워 도전 의식이 생겼다. <닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스> 이후 재회도 선택의 한 축이었다. 감독님과 첫 작업이 거대한 기계 속 하나의 부품 같았다면 이번에는 전속적으로 만나 서로를 탐구할 시간이 충분했고 많이 배웠다"라면서 "관객들이 저의 변화에 놀랄 수 있겠지만 그럴수록 린다와 공감할 감정적 연결점이 커질 것"이라고 말했다.또한 분노를 유발하는 갑질 상사 '브래들리' 역의 딜런 오브라이언에 대해서는 자이나브 아지지 프로듀서가 캐스팅 비하인드를 밝혔다. 그는 "<메이즈 러너> 때부터 눈여겨봤다. 입체적이고 다층적인 빌런에 인간적인 면모까지 표현해 주었다. 브래들리에 적격이었다. 실제로도 유머 감각이 뛰어나 레이첼과 주고받는 코미디 타이밍을 보는 재미가 상당했다"고 말했다.딜런 오브라이언은 "레이첼과 호흡을 맞출 기회가 선택의 동기였다. 시나리오의 독창성에 따라 복합적이고 인간적이며 유머러스한 캐릭터를 맡고 싶었다. 흔치 않은 기회였고 이전과는 다른 캐릭터를 연기하고 싶은 기대가 있었다"고 이야기했다. 이어 "감독님이 유머러스해 많이 웃었다. 레이첼과 감독님의 삼각 케미가 좋았다. 유머 코드를 맞추며 자연스럽게 대화를 나누다 보니 케미가 완성되었다"고 말했다.한편, 영화 <직장상사 길들이기>는 오는 1월 28일 개봉한다.