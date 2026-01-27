음악의 별들이 뭉쳤다, 전쟁 피해 아동을 위해

▲오는 3월 발매될 예정인 자선 앨범 베거스 그룹

영국 록밴드 오아시스(Oasis)와 블러(Blur)의 '브릿팝 라이벌' 관계가 극에 달했던 전성기 시절, 이들이 한 앨범에서 호흡을 맞췄다면 믿을 수 있을까?



1995년, 전쟁 피해 지역의 아동을 돕기 위한 자선 앨범 < HELP >가 이를 가능하게 했다. 당시 오아시스의 노엘 갤러거는 이 프로젝트에 흔쾌히 응하면서 "오아시스와 블러가 함께 뜻을 모으는 것은 이 경우가 유일할 것"이라 말한 바 있다. 이 앨범에는 폴 매카트니, 라디오헤드, 스웨이드, 포티셰드, 매닉 스트리트 프리쳐스, 폴 웰러, 시네이드 오코너 등 전설적인 뮤지션들이 대거 참여했다.



단 하루만에 녹음된 이 앨범은 발매 첫 주 7만장 가량 팔려나갔고, 120만 파운드(약 28억 원) 가량의 판매 수익은 보스니아 헤르체고비나 등 전쟁 지역의 아동들을 위한 기부금으로 쓰였다.



그로부터 30년이 넘게 지난 2026년, 팔레스타인, 러시아와 우크라이나 등 세계 각지에서는 크고 작은 전쟁이 이어지고 있다. 이 시대에 맞춰 < HELP > 프로젝트를 계승하는 < HELP(2) >가 발매될 예정이다. 두번째 프로젝트에서도 참여진은 화려하다. 이 앨범에는 지난해 펜타포트 록 페스티벌로 한국을 방문한 브릿팝 전설 펄프(Pulp), 블러와 고릴라즈의 리더 데이먼 알반, 미국의 팝스타 올리비아 로드리고, 싱어송라이터 벡, 비바두비, 킹 크룰, 밴드 기스(Geese)의 카메론 윈터, 폰테인즈 D.C 등 30팀의 신구 뮤지션들이 대거 참여했다.



이 앨범은 2025년 11월 애비 로드 스튜디오에서 일주일간 녹음되었으며, 제임스 포드가 프로듀싱을 맡았다. 지난 1월 23일 밴드 악틱 몽키즈가 부른 'Opening Night'가 발표되면서 포문을 연 상태다. 이 곡을 포함해 총 23곡이 < HELP 2 >에 실릴 예정이다. 영화 <존 오브 인터레스트>로 아카데미 상을 받은 조너선 글레이저 감독이 크리에이티브 디렉터를 맡기도 했다. 워 차일드 레코즈는 1995년 '헬프'를 발매했던 레이블로, 이번 앨범 수익금 전액은 분쟁의 영향에 놓인 아이들을 위해 사용된다.



워 차일드 레코즈는 "< HELP >가 처음 발매되었을 당시에는 세계 어린이의 약 10%가 분쟁의 영향을 받고 있었으나, 현재는 다섯 명 중 한 명의 아이가 분쟁으로 고통받고 있다"고 말하는 한편, "전작이 지녔던 집단적 행동의 정신을 이어가는 일은 이 순간 더욱 절실한 의미를 지닌다"고 밝혔다.





