'2025 FC서울 올해의 선수 등극' 제시 린가드, 다음 행선지는 어디가 될까

FC서울 올해의 선수로 선정되며 K리그서 최고의 활약을 선보인 제시 린가드의 다음 행선지는 어디가 될까.프로축구 K리그1 FC서울은 25일 공식 채널을 통해 "HS효성더클래스와 함께하는 2025 FC서울 'Pla_x_yer of the Year' 주인공 제시 린가드가 수호신 팬 여러분을 위해 소감을 보내왔습니다! 제시 린가드에게 많은 응원과 축하 부탁드리며, 항상 행운이 가득하길 바랍니다"라며 린가드가 보낸 영상 편지를 공유했다.올해의 선수로 선정된 린가드는 한국말로 "안녕하세요"라고 운을 뗀 이후 "저를 2025시즌 올해의 선수로 투표해 주셔서 정말 감사합니다. 진심으로 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 긴 시즌이었고, 우여곡절도 많았습니다. 팀을 위해 최선을 다하려 노력했고, 시스템 속에서 팀 득점에 도움이 되고자 힘썼습니다. 팀 전체가 시즌 내내 열심히 노력했습니다. 그래서 이 영광을 팀원들과 나누고 싶습니다. 팀원들은 정말 최선을 다했기 때문"이라고 소감을 밝혔다.1992년생인 린가드는 잉글랜드 출신으로 프리미어리그 명문 맨체스터 유나이티드 유스 출신으로 어린 시절부터 주목을 받았던 재능 중 한 명이었다. 이후 레스터 시티·버밍엄 시티·브라이튼·더비 카운티에서 임대 생활을 거치면서 경력을 쌓았고, 2015-16시즌부터 본격적으로 맨유 유니폼을 입고 존재감을 발휘하기 시작했다.해당 시즌 좋은 모습을 선보이며 생애 첫 A대표팀 유니폼을 입었던 린가드는 시즌을 거듭할수록 발전했다. 2017-18시즌에는 무리뉴 감독 지휘 아래 공식전 48경기에 나와 13골 6도움을 기록하며 정상급 미드필더로 이름을 알렸다. 이어 참가한 러시아 월드컵에서도 주전 공격형 미드필더로 활약, 4강에 오르는 데 혁혁한 공을 세웠다.성장 곡선이 뚜렷했던 그였으나 서서히 하향세가 시작됐다. 주전에서 서서히 밀리는 모양새가 연출됐고, 웨스트햄(임대)·노팅엄 포레스트로 새롭게 유니폼을 갈아입었으나 효과는 미미했다. 결국 그는 2023년 6월 이후 자유 계약 신분이 됐고, 홀로 개인 훈련을 이어가면서 팀을 구하는 처지에 놓였다. 빠르게 팀을 찾을 거라는 예상과는 달리, 생각보다 기간은 길어졌다.린가드는 유럽·중동 클럽과 연결됐으나 선택은 의외였다. 바로 K리그1 FC서울이었다. K리그 역사상 역대급 이름값을 보유한 린가드가 온다는 소식에 들썩였지만, 우려되는 부분은 존재했다. 바로 워크에식에 대한 문제다. 과거 맨유에서 각종 논란으로 인해 프로 의식이 떨어진다는 지적이 이어졌고, 입단 초반에도 문제점이 발생하면서 골머리를 앓았다.2024시즌 개막 직후 광주·인천·제주를 상대로 경기에 나섰으나 효과를 보지 못하면서 김기동 감독의 질책이 이어지기도 했다. 김 감독은 "몇 분 안 뛰는 선수가 설렁대고 몸싸움 안 하면서, 90분 동안 뛴 선수보다 덜 뛰면 축구선수가 아니다. 이름값으로 축구하나, 그러면 은퇴 선수들 데려오지"라며 아쉬움을 나타냈다. 이후 부상이 발견되면서 전력에서 이탈했다.우려가 현실이 되는 듯했으나 린가드는 부상 회복 후 180도 다른 모습을 보여줬다. 남다른 클래스를 선보이며 서울 반등을 이끌었고, 하반기에는 부상으로 이탈했던 기성용을 대신해 주장 완장을 차면서 리더십을 발휘했다. 입단 첫 해 26경기서 6골 3도움을 기록한 그는 지난 시즌을 앞두고 정식 주장으로 선임되는 영광을 안았다.정식 주장이 된 린가드는 펄펄 날았다. K리그 34경기서 10골 4도움으로 팀이 어려운 상황에서 제 역할을 다했고, 처음으로 참가한 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서는 6경기서 3골 3도움으로 압도적인 클래스를 자랑했다. 또 지난해 11월에는 MBC 인기 예능 프로그램인 <나 혼자 산다>에 나와 대중에게도 친숙한 모습으로 호평을 받았다.이처럼 2년 동안 성공적이었던 서울 생활을 마친 린가드는 지난달 10일, 멜버른 시티와의 챔피언스리그 엘리트 6라운드 종료 후 재계약 연장을 하지 않고, 팀을 떠났다. 서울을 떠난 그는 UAE(아랍에미리트) 두바이로 떠나 소속팀 없이 홀로 운동에 매진하고 있고, 팀 동료였던 둑스(두간지치)와 함께 개인 SNS에 영상을 올리는 등 다시 팀을 찾겠다는 의지를 보여주고 있다.이러한 상황 속 린가드는 많은 팀과 연결되고 있다. 영국 현지 매체 <골닷컴>은 8일(한국시간) 보도를 통해 "린가드가 렉섬에서 영국 축구선수로서 마지막 시즌을 보낼 거로 예상된다. FC서울과의 계약이 만료되며 자유 계약 자격을 얻었다. 그는 프리미어리그 승격을 노리는 렉섬의 프로젝트에 합류할 가능성이 높다"라고 보도하기도 했다.이어 매체는 "앞서 린가드가 리오넬 메시나 손흥민처럼 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)에 합류할 가능성이 있다는 이야기가 나오기도 했다"라고 덧붙였다. 챔피언십과 MLS 진출설이 나온 가운데 린가드는 프리미어리그 복귀 의지를 보여줬다. 지난 1일(한국시간) <스카이 스포츠>와 진행한 인터뷰서 "잉글랜드 대표팀은 항상 내 마음속에 있다"라고 했다.또 그는 "한국에서 뛰고 있을 땐 대표팀에 바로 소집될 거라고 생각하지 않았다. 프리미어리그에서 꾸준히 뛰면서 좋은 활약을 보여줘야 한다는 걸 알고 있다"라며 "모든 가능성을 열어두고 있다. 한국에도 가봤기에 해외 생활은 어렵지 않다. 잘 적응할 수 있다. 새 도전에 나설 준비가 됐다. 몇 군데에서 제안을 받았다. 가장 좋은 선택을 내려야 한다"라고 귀띰했다.이제 서울을 떠난 지 어언 1달이 다 되어가는 상황 속, 린가드는 과연 어떤 선택을 내릴까. 향후 선택에 귀추가 주목된다.