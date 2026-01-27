사이트 전체보기
'여제' 빠진 흥국생명 전반기 2위 이끈 두 '이방인'

[여자배구] 뛰어난 지도력의 요시하라 감독과 4라운드 MVP에 선정된 주공격수 레베카

팀 당 24경기씩 4라운드까지 일정을 끝낸 V리그가 지난 25일 올스타전을 치르고 오는 29일부터 5라운드 일정에 돌입한다. 지난 시즌 정규리그 5위에 머물렀던 한국도로공사 하이패스가 새로 가세한 레티치아 모마 바소코와 리베로로 변신한 후 전반기 리시브 효율 1위(51.27%)를 기록한 문정원, 이동공격 2위(52.94%), 속공 9위(42.55%)에 오르며 '영플레이어상' 후보로 떠오른 이지윤의 활약으로 전반기 1위를 기록했다.

도로공사가 가장 비약적으로 성적이 좋아진 팀이라면 지난 시즌 챔프전 준우승을 차지했던 정관장 레드스파크스는 최하위로 전반기를 마치며 가장 안타까운 추락을 경험했다. 지난 시즌 정관장의 '쌍포'로 활약한 메가왓티 퍼티위와 반야 부키리치(일 비종떼 피렌체)가 동시에 팀을 떠난 것이 치명적이었다. 지난해 12월에 영입한 새 아시아쿼터 인쿠시도 높은 인기와 달리 팀에 승리를 가져다 주진 못하고 있다.

한편 '배구 여제' 김연경이 은퇴하면서 배구팬들로부터 이번 시즌 성적이 크게 떨어질 거라고 평가 받았던 '디펜딩 챔피언' 흥국생명 핑크스파이더스는 최근 5연승을 포함해 정규리그 2위로 전반기를 마감했다. 시즌 전 배구팬들의 예상을 훌쩍 뛰어넘는 성적이다. 흥국생명이 전반기에 이렇게 선전할 수 있었던 결정적인 비결은 새로 부임한 요시하라 토모코 감독의 지도력과 외국인 선수 레베카 라셈의 맹활약 덕분이다.

편견 없는 변화무쌍한 선수 기용으로 전력 극대화

흥국생명은 요시하라 감독의 뛰어난 지도력에 힘입어 전반기 마지막 10경기에서 8승을 따냈다.
흥국생명은 지난 시즌이 끝난 후 김연경의 은퇴에 가려진 또 하나의 큰 전력 손실이 있었다. 2023년 2월 V리그 여자부 최초의 유럽인 감독으로 V리그에 입성해 한 번의 우승과 두 번의 준우승을 이끈 마르첼로 아본단자 감독(페네르바흐체 SK)이 튀르키예 리그로 떠난 것이다. 흥국생명으로서는 우승과 함께 팀의 절대적인 에이스, 그리고 풍부한 경험을 자랑하는 베테랑 감독을 동시에 잃게 된 것이다.

흥국생명은 2025년 4월 아본단자 감독의 후임으로 한국 프로 스포츠 최초의 여성 외국인 감독인 요시하라 감독을 선임했다. 물론 요시하라 감독은 현역 시절 일본 국가대표 미들블로커로 활약했던 레전드 출신에다가 감독으로도 JT 마블러스를 3번이나 리그 우승으로 이끌었던 검증된 지도자다. 하지만 한국 무대 경험은 전혀 없었기 때문에 흥국생명의 성적에 대해 우려의 시선이 있을 수 밖에 없었다.

흥국생명은 시즌 초반 주전세터 이고은의 부상 공백과 김연경이라는 든든한 그늘을 잃은 정윤주가 토종 에이스라는 무거운 짐을 감당하지 못하면서 개막 후 14경기 동안 6승 8패로 중·하위권을 맴돌았다. 하지만 흥국생명은 2025년 12월 16일 정관장전부터 23일 GS칼텍스 KIXX와의 4라운드 마지막 경기까지 10경기에서 최근 5연승을 포함해 8승 2패로 무섭게 질주했고 그 중심에는 요시하라 감독의 지도력이 있었다.

사실 V리그의 지도자들은 이미 리그에서 검증된 선수들 위주로 기용하는 경우가 많지만 요시하라 감독은 선수 기용에 있어 편견이 없다. 시즌 초 이고은 세터가 부상으로 뛸 수 없게 되자 프로 3년 차 신예 서채현을 과감하게 주전 세터로 기용했고 경험이 부족한 서채현이 흔들리자 베테랑 이나연 세터를 중용했다. 지난 시즌 35득점에 그쳤던 아웃사이드히터 최은지도 이번 시즌 106득점을 기록하고 있다.

요시하라 감독은 23일 GS칼텍스와의 전반기 마지막 경기에서 허리 부상으로 결장한 아시아쿼터 아닐리스 피치 대신 베테랑 김수지를 투입했고 김수지는 이날 서브득점 1개, 블로킹 2개와 함께 8득점으로 맹활약했다. 이처럼 선수단 전체를 유연하게 활용하면서 팀 전력을 극대화하는 것은 요시하라 감독의 최대 장점이고 흥국생명은 후반기에도 '요시하라 매직'을 앞세워 챔프전 2연패에 본격 도전한다.

크게 성장한 기량으로 4라운드 MVP 선정

레베카는 기업은행에서 활약했던 2021-2022 시즌보다 부쩍 성장한 기량으로 흥국생명의 공격을 이끌고 있다.
IBK기업은행 알토스는 2020-2021 시즌 팀을 플레이오프로 이끈 '러시아 특급' 안나 라자레바(제렌 스포츠 클럽)가 유럽 무대로 진출하자 2021-2022 시즌 외국인 선수 드래프트에서 전체 6순위로 레베카를 지명했다. 하지만 이탈리아 2부리그에서 활약한 것이 프로 경험의 전부였던 레베카는 14경기에서 199득점을 올리는 데 그치며 다른 구단의 외국인 선수들과의 경쟁에서 뒤처졌고 결국 12월 중순 퇴출 되고 말았다.

그렇게 짧은 한국 생활을 끝낸 레베카는 그리스와 푸에르토리코 리그에서 활약하며 선수 생활을 이어갔고 특히 푸에르토리코에서는 리그 MVP에 선정될 정도로 한층 성장한 기량을 보여줬다. 그리고 2025년 외국인 선수 드래프트를 통해 4년 만에 V리그의 문을 두드린 레베카는 전체 7순위로 흥국생명의 지명을 받으며 V리그에 복귀했다. 그럼에도 레베카는 시즌 직전까지 '실패했던 외국인 선수'라는 의심을 받았다.

하지만 레베카는 시즌이 시작되자 자신에 대한 편견의 시선을 뒤집는 데 성공했다. 이번 시즌 흥국생명이 치른 24경기에 모두 출전한 레베카는 42.89%의 성공률(4위)로 548득점(5위)을 기록하면서 흥국생명의 핵심 공격수로 뛰어난 활약을 선보이고 있다. 김연경의 은퇴와 정윤주의 부진으로 이번 시즌 흥국생명에 믿음직한 공격수가 부족했다는 점을 고려하면 레베카의 활약은 그야말로 천군만마와 다름 없다.

특히 레베카는 흥국생명이 5승 1패로 가파른 상승세를 탔던 4라운드에서 46.59%의 성공률로 141득점을 기록하면서 2025-2026 시즌 V리그 4라운드 MVP에 선정됐다. 레베카는 전체 34표 중 13표를 얻으면서 4라운드 184득점을 기록한 모마(12표)를 제치고 V리그 진출 후 처음으로 라운드 MVP에 등극했다. 4년 전 시즌을 절반도 채우지 못하고 퇴출 됐던 것과 비교하면 그야말로 격세지감이 느껴지는 변화다.

일부 배구팬들은 김연경 은퇴 후 경쟁력이 크게 떨어진 한국 여자배구가 2028년 LA 올림픽에 출전하기 위해 한국인 할머니를 둔 레베카를 귀화 시켜야 한다고 이야기한다. 한창 전성기 구간을 보내고 있는 레베카가 귀화한다면 주전 아포짓 스파이커가 마땅치 않은 대표팀의 전력에 분명 큰 도움이 될 것이다. 하지만 핑크색 유니폼을 입고 있는 현재, 레베카의 최우선 목표는 바로 흥국생명의 챔프전 2연패다.

