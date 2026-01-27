'여제' 빠진 흥국생명 전반기 2위 이끈 두 '이방인'

팀 당 24경기씩 4라운드까지 일정을 끝낸 V리그가 지난 25일 올스타전을 치르고 오는 29일부터 5라운드 일정에 돌입한다. 지난 시즌 정규리그 5위에 머물렀던 한국도로공사 하이패스가 새로 가세한 레티치아 모마 바소코와 리베로로 변신한 후 전반기 리시브 효율 1위(51.27%)를 기록한 문정원, 이동공격 2위(52.94%), 속공 9위(42.55%)에 오르며 '영플레이어상' 후보로 떠오른 이지윤의 활약으로 전반기 1위를 기록했다.
도로공사가 가장 비약적으로 성적이 좋아진 팀이라면 지난 시즌 챔프전 준우승을 차지했던 정관장 레드스파크스는 최하위로 전반기를 마치며 가장 안타까운 추락을 경험했다. 지난 시즌 정관장의 '쌍포'로 활약한 메가왓티 퍼티위와 반야 부키리치(일 비종떼 피렌체)가 동시에 팀을 떠난 것이 치명적이었다. 지난해 12월에 영입한 새 아시아쿼터 인쿠시도 높은 인기와 달리 팀에 승리를 가져다 주진 못하고 있다.
한편 '배구 여제' 김연경이 은퇴하면서 배구팬들로부터 이번 시즌 성적이 크게 떨어질 거라고 평가 받았던 '디펜딩 챔피언' 흥국생명 핑크스파이더스는 최근 5연승을 포함해 정규리그 2위로 전반기를 마감했다. 시즌 전 배구팬들의 예상을 훌쩍 뛰어넘는 성적이다. 흥국생명이 전반기에 이렇게 선전할 수 있었던 결정적인 비결은 새로 부임한 요시하라 토모코 감독의 지도력과 외국인 선수 레베카 라셈의 맹활약 덕분이다.
편견 없는 변화무쌍한 선수 기용으로 전력 극대화