'여제' 빠진 흥국생명 전반기 2위 이끈 두 '이방인'

한국배구연맹

레베카는 기업은행에서 활약했던 2021-2022 시즌보다 부쩍 성장한 기량으로 흥국생명의 공격을 이끌고 있다.IBK기업은행 알토스는 2020-2021 시즌 팀을 플레이오프로 이끈 '러시아 특급' 안나 라자레바(제렌 스포츠 클럽)가 유럽 무대로 진출하자 2021-2022 시즌 외국인 선수 드래프트에서 전체 6순위로 레베카를 지명했다. 하지만 이탈리아 2부리그에서 활약한 것이 프로 경험의 전부였던 레베카는 14경기에서 199득점을 올리는 데 그치며 다른 구단의 외국인 선수들과의 경쟁에서 뒤처졌고 결국 12월 중순 퇴출 되고 말았다.그렇게 짧은 한국 생활을 끝낸 레베카는 그리스와 푸에르토리코 리그에서 활약하며 선수 생활을 이어갔고 특히 푸에르토리코에서는 리그 MVP에 선정될 정도로 한층 성장한 기량을 보여줬다. 그리고 2025년 외국인 선수 드래프트를 통해 4년 만에 V리그의 문을 두드린 레베카는 전체 7순위로 흥국생명의 지명을 받으며 V리그에 복귀했다. 그럼에도 레베카는 시즌 직전까지 '실패했던 외국인 선수'라는 의심을 받았다.하지만 레베카는 시즌이 시작되자 자신에 대한 편견의 시선을 뒤집는 데 성공했다. 이번 시즌 흥국생명이 치른 24경기에 모두 출전한 레베카는 42.89%의 성공률(4위)로 548득점(5위)을 기록하면서 흥국생명의 핵심 공격수로 뛰어난 활약을 선보이고 있다. 김연경의 은퇴와 정윤주의 부진으로 이번 시즌 흥국생명에 믿음직한 공격수가 부족했다는 점을 고려하면 레베카의 활약은 그야말로 천군만마와 다름 없다.특히 레베카는 흥국생명이 5승 1패로 가파른 상승세를 탔던 4라운드에서 46.59%의 성공률로 141득점을 기록하면서 2025-2026 시즌 V리그 4라운드 MVP에 선정됐다. 레베카는 전체 34표 중 13표를 얻으면서 4라운드 184득점을 기록한 모마(12표)를 제치고 V리그 진출 후 처음으로 라운드 MVP에 등극했다. 4년 전 시즌을 절반도 채우지 못하고 퇴출 됐던 것과 비교하면 그야말로 격세지감이 느껴지는 변화다.일부 배구팬들은 김연경 은퇴 후 경쟁력이 크게 떨어진 한국 여자배구가 2028년 LA 올림픽에 출전하기 위해 한국인 할머니를 둔 레베카를 귀화 시켜야 한다고 이야기한다. 한창 전성기 구간을 보내고 있는 레베카가 귀화한다면 주전 아포짓 스파이커가 마땅치 않은 대표팀의 전력에 분명 큰 도움이 될 것이다. 하지만 핑크색 유니폼을 입고 있는 현재, 레베카의 최우선 목표는 바로 흥국생명의 챔프전 2연패다.