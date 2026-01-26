UFC 올해 첫 넘버 이벤트, 제대로 뜨거웠다

UFC 제공

다시금 UFC 라이트급(70.3kg) 잠정 챔피언에 등극한 저스틴 게이치지난 25일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나서 있었던 UFC 324 '게이치 vs 핌블렛'대회는 올해 UFC 첫 넘버 이벤트이자 파라마운트+ 스트리밍 시대의 첫 주요 카드였다.그런만큼 흥미로운 대진이 많았는데 특히 메인이벤트, 코메인이벤트는 선수들의 이름값에 걸맞는 명승부가 펼쳐지며 주최 측을 웃음 짓게 했다.메인이벤트에서는 '하이라이트' 저스틴 게이치(37·미국)가 '더 배디' 패디 핌블렛(31·잉글랜드)을 상대로 치열한 5라운드 접전 끝에 만장일치 판정승을 거두며 UFC 라이트급(70.3kg) 잠정 챔피언에 등극했다.코메인이벤트에서는 전 UFC 밴텀급(61.2kg) 챔피언이자 랭킹 3위 '슈가' 션 오말리(31·미국)가 랭킹 5위 '쿵푸 키드' 송야동(28·중국)을 상대로 3라운드 판정승을 거두며 밴텀급 타이틀 경쟁 재진입 신호탄을 쏘아 올렸다.이번 대회의 하이라이트는 단연 게이치와 핌블렛의 라이트급 잠정 타이틀전이었다. 두 선수는 경기 초반부터 팽팽한 타격전을 벌였으며, 팽팽한 공방전 속에서도 게이치가 강력한 파워와 압박으로 경기를 주도했다. 심판 3인은 48-47, 49-46, 49-46으로 모두 게이치의 손을 들어주며 만장일치 판정승을 확정했다.게이치는 초반부터 스탠딩 상황서 강한 타격 압박을 활용했으며 특히 중반 라운드부터는 바디샷과 클린 펀치로 핌블렛의 체력을 소모시키는 데 성공했다. 핌블렛은 경기 내내 빠른 속도와 카운터를 시도하며 맞섰지만, 게이치의 체력과 타격 압박을 넘어서지 못했다.이번 승리로 게이치는 기존 잠정 타이틀 보유 경력을 확대했으며, 현 UFC 라이트급 챔피언인 일리아 토푸리아(29·스페인/조지아)의 복귀전에 도전할 강력한 후보로 급부상했다. 토푸리아는 최근 개인적인 이유로 활동을 중단한 상태이며, 그 공백을 채운 게이치의 재도약은 라이트급 경쟁 구도에 새로운 변수를 만들었다.전반 라운드에서 핌블렛은 왕성한 활동량과 정확한 타격으로 게이치를 흔들 기회를 만들었지만, 게이치는 정타와 압박 싸움에서 밀리지 않았다.최근 수싸움 위주로 파이팅 스타일을 바꾼 게이치였지만 이날 경기에서는 달랐다. 예전에 그랬던 것처럼 맷집과 근성을 앞세워 터프하게 전진기어를 올리며 '탱크모드'로 핌블렛을 공략했다. 이에 맞서는 핌블렛도 대단했다. 진흙탕 싸움에 능한 압박 괴물 게이치를 상대로 난타전을 피하지 않았다.