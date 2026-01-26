UFC 올해 첫 넘버 이벤트, 제대로 뜨거웠다

사이트 전체보기
UFC 324 '게이치 vs. 핌블렛' 대회, 메인이벤트-코메인이벤트 리뷰

김종수(oetet)
26.01.26 15:46최종업데이트26.01.26 15:46
다시금 UFC 라이트급(70.3kg) 잠정 챔피언에 등극한 저스틴 게이치
지난 25일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나서 있었던 UFC 324 '게이치 vs 핌블렛'대회는 올해 UFC 첫 넘버 이벤트이자 파라마운트+ 스트리밍 시대의 첫 주요 카드였다.

그런만큼 흥미로운 대진이 많았는데 특히 메인이벤트, 코메인이벤트는 선수들의 이름값에 걸맞는 명승부가 펼쳐지며 주최 측을 웃음 짓게 했다.

메인이벤트에서는 '하이라이트' 저스틴 게이치(37·미국)가 '더 배디' 패디 핌블렛(31·잉글랜드)
을 상대로 치열한 5라운드 접전 끝에 만장일치 판정승을 거두며 UFC 라이트급(70.3kg) 잠정 챔피언에 등극했다.

코메인이벤트에서는 전 UFC 밴텀급(61.2kg) 챔피언이자 랭킹 3위 '슈가' 션 오말리(31·미국)가 랭킹 5위 '쿵푸 키드' 송야동(28·중국)을 상대로 3라운드 판정승을 거두며 밴텀급 타이틀 경쟁 재진입 신호탄을 쏘아 올렸다.

게이치 vs. 핌블렛, 격전 끝의 명승부

이번 대회의 하이라이트는 단연 게이치와 핌블렛의 라이트급 잠정 타이틀전이었다. 두 선수는 경기 초반부터 팽팽한 타격전을 벌였으며, 팽팽한 공방전 속에서도 게이치가 강력한 파워와 압박으로 경기를 주도했다. 심판 3인은 48-47, 49-46, 49-46으로 모두 게이치의 손을 들어주며 만장일치 판정승을 확정했다.

게이치는 초반부터 스탠딩 상황서 강한 타격 압박을 활용했으며 특히 중반 라운드부터는 바디샷과 클린 펀치로 핌블렛의 체력을 소모시키는 데 성공했다. 핌블렛은 경기 내내 빠른 속도와 카운터를 시도하며 맞섰지만, 게이치의 체력과 타격 압박을 넘어서지 못했다.

이번 승리로 게이치는 기존 잠정 타이틀 보유 경력을 확대했으며, 현 UFC 라이트급 챔피언인 일리아 토푸리아(29·스페인/조지아)의 복귀전에 도전할 강력한 후보로 급부상했다. 토푸리아는 최근 개인적인 이유로 활동을 중단한 상태이며, 그 공백을 채운 게이치의 재도약은 라이트급 경쟁 구도에 새로운 변수를 만들었다.

전반 라운드에서 핌블렛은 왕성한 활동량과 정확한 타격으로 게이치를 흔들 기회를 만들었지만, 게이치는 정타와 압박 싸움에서 밀리지 않았다.

최근 수싸움 위주로 파이팅 스타일을 바꾼 게이치였지만 이날 경기에서는 달랐다. 예전에 그랬던 것처럼 맷집과 근성을 앞세워 터프하게 전진기어를 올리며 '탱크모드'로 핌블렛을 공략했다. 이에 맞서는 핌블렛도 대단했다. 진흙탕 싸움에 능한 압박 괴물 게이치를 상대로 난타전을 피하지 않았다.

패디 핌블렛(사진 오른쪽)이 저스틴 게이치를 압박하고 있다.
게이치는 경기 중 두 차례 이상 핌블렛을 다운시키며 결정적인 장면을 만들어냈고, 특히 중반 이후 바디샷과 클린 히트 비중이 크게 늘어났다. 반면 핌블렛은 초반 빠른 움직임과 카운터로 대응했으나, 라운드가 거듭될수록 압박에 밀리며 후반 집중력이 떨어졌다.

전술적으로 게이치는 전진 압박을 유지하면서도 무리한 러시는 자제했다. 핌블렛의 각도 변화와 스피드를 경계하되, 케이지 쪽으로 몰아넣는 전형적인 압박형 파이트를 유지했고 그로 인해 전체적인 경기 흐름을 자신 쪽으로 가져갈 수 있었다는 분석이다.

핌블렛은 경기 후 얼굴 부상과 타격 피로 누적로 응급 치료를 받은 것으로 알려졌다. 대회 직후 UFC 대표 데이나 화이트가 핌블렛의 상처를 그대로 강조한 SNS 사진을 올리며 경기의 강도를 증명하기도 했다.

덕분에 UFC는 첫 넘버 이벤트부터 명경기를 만들어낼 수 있었다는 후문이다. 이 경기는 벌써부터 많은 MMA 전문가들 사이에서 2026년 최고의 메인이벤트 후보로 언급되고 있다.

경기 직후 게이치는 공식 인터뷰에서 "이 경기는 압박과 체력 싸움이 될 것이라 예상했고, 그 계획을 끝까지 유지했다"고 밝혔다. 이어 "핌블렛은 빠르고 터프한 파이터였지만, 내가 원하는 거리와 템포를 지킬 수 있었다"고 덧붙였다.

잠정 챔피언에 오른 소감에 대해서는 "오늘 경기는 다음 단계를 위한 과정이었다"며 현 라이트급 챔피언 토푸리아와의 통합 타이틀전을 분명한 목표로 언급했다.

패배한 핌블렛 역시 결과를 인정했다. 그는 "이 레벨에서 무엇이 필요한지 배운 경기였다. 게이치는 왜 자신이 정상급 파이터인지를 증명했다"고 말했다.

션 오말리(사진 오른쪽)는 송야동과의 정타 싸움에서 한수위 운영을 보여줬다.
송야동 vs. 오말리, 밴텀급 타이틀 경쟁 재편의 신호탄

코메인 이벤트에서는 전 UFC 밴텀급 챔피언 션 오말리가 중국 출신 상위 랭커 송야동을 상대로 3라운드 만장일치 판정승을 거뒀다.

경기 초반 오말리는 빠른 잽과 기술적 움직임으로 송야동을 압박하며 포인트를 쌓았으며, 이에 송야동은 레그킥과 테이크다운을 통해 오말리의 리듬을 끊는 전략으로 맞섰다. 경기 중반에는 송야동의 테이크다운으로 오말리가 잠시 주춤했으나 오말리는 곧 회복하면서 3라운드에서 정확한 펀치와 킥으로 승기를 잡았다.

3라운드 중반 오말리는 몇 차례 깔끔한 타격을 성공시키며 경기 주도권을 굳혔다. 송야동 역시 경기 내내 저돌적인 공격을 멈추지 않았으나, 오말리의 거리 조절과 기술적 이점을 넘어서지는 못했다.

오말리는 전체적인 유효 타격 수에서 우위를 점했고, 특히 원거리에서의 잽과 스트레이트 성공률이 높았다. 송야동은 레그킥과 테이크다운 시도로 흐름을 끊으려 했으나, 결정적인 장면을 만들어내는 데는 실패했다.

라운드별로 보면 1라운드는 오말리의 거리 조절이 돋보였고, 2라운드는 송야동이 적극성을 높이며 접전을 만들었다. 그러나 3라운드에서 오말리가 다시 주도권을 되찾으며 판정 승리를 확정지었다.

오말리는 경기 후 인터뷰에서 "긴 침체 끝에 다시 제자리를 찾은 느낌이다. 이제 다시 타이틀 경쟁을 이야기할 수 있게 됐다"고 말했다. 현 밴텀급 챔피언 표트르 얀(32·러시아)에게 타이틀 도전 의사를 공개적으로 표명하며 타이틀 구도에서 다시금 핵심 선수로 떠올랐다.

