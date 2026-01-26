'꼼수 논란' 뚫고 잠실 탈출한 김재환... 문학 거포로 부활할까?

SSG 랜더스

SSG와 2년 총액 22억 원에 계약한 김재환2025~2026 KBO리그 겨울 이적시장에서 가장 뜨거운 감자는 단연 김재환(38)이었다. 두산 베어스의 프랜차이즈 스타 중 하나로 시즌 후 FA 자격 행사를 포기했던 김재환이 지난 11월말 두산 보류 선수 명단에서 제외된 사실이 세간에 알려지면서 이른바 '꼼수 논란'으로 야구계가 발칵 뒤집혔다.이후 김재환은 첫 FA 계약 체결 당시 삽입했던 옵션을 근거로 보상 선수와 보상금 없는 자유계약선수라는 파격적인 조건으로 시장에 나왔다. 그리고 일주일가량이 지난 12월 5일, SSG 랜더스와 2년 총액 22억 원(계약금 6억원, 연봉 총액 10억원, 옵션 6억원) 계약을 체결했다. 4년 전 115억 원의 대형 계약을 체결했던 김재환이 반등을 위해 논란을 무릎 쓰고 인천 상륙을 감행한 것이다.2008년 프로에 데뷔해 어느새 19년차가 된 김재환은 리그에서 가장 넓은 잠실구장을 홈으로 쓰면서도 통산 276홈런을 쏘아 올린 거포다. 2018년 홈런왕(44개)에 오르는 등 시즌30홈런 이상을 4번이나 기록한 김재환에게 잠실 구장은 영광의 무대이기도 했지만 최근 몇 년간은 거대한 장벽으로 변하고 말았다.