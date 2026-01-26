사이트 전체보기
'꼼수 논란' 뚫고 잠실 탈출한 김재환... 문학 거포로 부활할까?

[KBO리그] '2년 총액 22억' SSG로 이적한 김재환, 좌타거포에 유리한 문학 랜더스필드에서 반등 노려

SSG와 2년 총액 22억 원에 계약한 김재환
2025~2026 KBO리그 겨울 이적시장에서 가장 뜨거운 감자는 단연 김재환(38)이었다. 두산 베어스의 프랜차이즈 스타 중 하나로 시즌 후 FA 자격 행사를 포기했던 김재환이 지난 11월말 두산 보류 선수 명단에서 제외된 사실이 세간에 알려지면서 이른바 '꼼수 논란'으로 야구계가 발칵 뒤집혔다.

이후 김재환은 첫 FA 계약 체결 당시 삽입했던 옵션을 근거로 보상 선수와 보상금 없는 자유계약선수라는 파격적인 조건으로 시장에 나왔다. 그리고 일주일가량이 지난 12월 5일, SSG 랜더스와 2년 총액 22억 원(계약금 6억원, 연봉 총액 10억원, 옵션 6억원) 계약을 체결했다. 4년 전 115억 원의 대형 계약을 체결했던 김재환이 반등을 위해 논란을 무릎 쓰고 인천 상륙을 감행한 것이다.

2008년 프로에 데뷔해 어느새 19년차가 된 김재환은 리그에서 가장 넓은 잠실구장을 홈으로 쓰면서도 통산 276홈런을 쏘아 올린 거포다. 2018년 홈런왕(44개)에 오르는 등 시즌30홈런 이상을 4번이나 기록한 김재환에게 잠실 구장은 영광의 무대이기도 했지만 최근 몇 년간은 거대한 장벽으로 변하고 말았다.

SSG 김재환*의 최근 5시즌 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
2023년 10홈런 OPS 0.674 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.28로 최악의 부진을 보였던 김재환은 2024시즌 29홈런 OPS 0.893 WAR 2.78로 반등세를 보이나 싶었지만 2025시즌 다시 타율 0.241 13홈런 OPS 0.758 WAR 1.21로 주저앉고 말았다.

시즌 내내 극심한 타격 기복을 보인 김재환은 후반기엔 2군을 오가며 103경기 출장에 그쳤고 팀 내 입지도 줄었기 때문에 선수로서도 반전의 계기가 절실했다. 통계적으로 볼 때 문학 SSG 랜더스필드는 좌타 거포에게 가장 유리한 구장으로 볼 수 있다. 잠실에서는 뜬공으로 잡혔을 타구가 인천에서는 담장을 넘어갈 확률이 비약적으로 높아진다.

"잠실 타석에 섰을 때 실망하는 팬들의 시선이 힘들었다"는 김재환의 고백은 달리 말하면 심리적 부담감이 덜할 랜더스필드에서 보여줄 폭발력을 기대케 한다. KBO 통산 홈런왕인 우타거포 최정(518홈런)과의 시너지 효과도 예상된다.

2023시즌 이후 장타력이 급감한 김재환(출처: KBO 야매카툰 중)
소속팀 이숭용 감독은 김재환의 합류를 반기면서도 다소간 우려는 감추지 못했다. 그 이유는 기존 자원들 간의 포지션 중복과 야수진 세대교체의 문제다. 이미 좌익수에는 에레디아가 자리를 잡고 있고 지명타자 자리에는 최정과 한유섬의 체력 안배가 필요하기 때문이다.

여기에 지난 시즌부터 잠재력을 터뜨리기 시작한 고명준, 류효승 등 신진 거포들의 출장 기회가 김재환의 가세로 인해 줄어들 수 있다는 점이 아쉽다. 구단은 동일한 경쟁 체제를 공언했지만, 고액 연봉을 받는 베테랑을 벤치에만 둘 수 있는 팀은 없다. 결국 김재환이 타석에서 장타력 회복을 입증하고 기존 타자들과의 시너지를 증명해야만 이숭용 감독의 근심도 사라질 것이다.

랜더스필드에서 반등이 기대되는 김재환
이적 과정에서 FA 제도의 허점을 노린 '꼼수 계약'이라는 비판과 질타에 대해 "죄송하다"며 조심스러운 태도를 보인 김재환은 "많은 고민이 있었고, 더 이상 후회하는 모습을 보여주고 싶지 않았다"며 이적을 선택하게 된 이유를 담담히 밝혔다.

SSG 구단이 여러 논란에도 불구하고 김재환을 영입한 이유는 단순히 홈런 몇 개를 추가하기 위해서가 아니다. 최정, 김재환, 한유섬으로 이어지는 거포 타선을 구축해 리그 최강의 홈런 군단을 재현하고 이를 바탕으로 우승 도전에 나서기 위해서다. 인천 출신(인천고)인 김재환이 19년 만에 돌아온 고향의 기운을 받아 리그 정상급 거포의 면모를 회복할 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB Report), KBO기록실]

(글: 민상현 / 김정학 기자)
프로야구 KBO SSG 김재환 꼼수논란

네이버 채널구독 다음 채널구독
