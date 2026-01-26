포지션 변화에도 빛난 양현준, 셀틱 하츠전서 시즌 6호골

포지션 변화 속에서도 꾸준한 활약을 이어간 양현준이 시즌 6호 골을 기록했다.마틴 오닐 감독이 이끄는 셀틱은 26일 오전 12시(한국시간) 스코틀랜드 에든버러 타인캐슬 파크에서 열린 2025-26시즌 스코틀랜드 프리미어십 23라운드에서 하츠와 2-2로 비겼다. 이로써 셀틱은 14승 3무 6패(승점 45)로 리그 3위에 머물렀고, 하츠는 15승 6무 2패(승점 51)로 선두를 유지했다.선두권 경쟁에서 중요한 경기였다. 하츠는 승리할 경우 2위 레인저스와의 격차를 벌릴 수 있었고, 셀틱 역시 승점 확보가 필요한 상황이었다. 경기 초반 셀틱이 먼저 앞섰다. 전반 7분 벤야민 뉘그렌이 프리킥으로 선제골을 터뜨렸다.하츠는 후반 들어 반격에 나섰고, 후반 3분 우측에서 올라온 크로스를 핀들레이가 헤더로 마무리하며 동점을 만들었다. 이후 후반 17분 셀틱의 양현준이 추가 득점을 기록했으나, 하츠는 후반 42분 클라우디오 브라가의 골로 다시 균형을 맞췄다. 경기는 2-2 무승부로 종료됐다.이날 경기에서 가장 주목받은 선수는 양현준이었다. 2002년생인 양현준은 2021시즌 강원FC에서 프로 데뷔한 뒤, 2022시즌 8골 5도움을 기록하며 두각을 나타냈다. 2023년 여름 이적 시장을 통해 셀틱으로 이적했다.입단 첫 시즌에는 공식전 31경기에서 1골 3도움을 기록했고, 지난 시즌에는 6골 5도움으로 출전 시간을 늘리며 입지를 다졌다. 다만 공격 포인트가 시즌 후반에 집중된 점은 아쉬움으로 남았다.2025-26시즌을 앞두고 상황은 순탄치 않았다. 이적 시장 막바지에 추진됐던 버밍엄 시티 이적이 무산됐고, 브랜든 로저스 감독이 사임하면서 팀 내 경쟁 구도에도 변화가 생겼다. 시즌 초반 양현준은 선발과 교체를 오가며 출전 기회를 조율해야 했다.이후 윌프레드 낭시 감독 체제에서 스리백 전술이 도입되며 양현준은 오른쪽 윙백으로 기용됐다. 포지션 변화에도 비교적 빠르게 적응했고, 리빙스턴과 레인저스를 상대로 연속 득점을 기록했다.그러나 낭시 감독이 성적 부진으로 경질되며 다시 변화가 찾아왔다. 임시 감독을 거쳐 마틴 오닐 감독이 부임했고, 양현준은 다시 윙어로 출전하게 됐다. 포지션 변경 이후에도 경기력은 유지됐다. 던디전에 이어 이번 하츠전에서도 득점에 성공했다.임시 감독 체제를 거쳐 윌프레드 낭시 감독이 선임된 후 양현준은 포지션을 변경하는 상황을 맞았다. 4백이 아닌 3백을 즐겨 사용하는 낭시 감독 지휘 아래 우측 윙백으로 포지션에 변화를 줬고, 그는 곧바로 적응하는 모습을 보여줬다. 수비력에서는 다소 아쉬움이 남았으나 공격에서는 확실했다. 양현준은 리빙스턴·레인저스를 상대로 연속 골을 퍼부으며 펄펄 날았다.양현준은 이날 오른쪽 윙어로 선발 출전해 77분을 소화하며 시즌 6호 골을 기록했다. 득점 장면에서는 침투 이후 오른발 슈팅으로 마무리했다. 경기 기록상 슈팅 정확도 100%, 수비 가담과 공격 지역 패스에서도 일정한 기여를 보였다.현지 매체 <글래스고 월드>는 "기회는 많지 않았지만 결정적인 순간 득점을 기록했다"며 평점 7점을 부여했다.한편 셀틱은 오는 30일(한국시간) 위트레흐트와 UEFA 유로파리그 8라운드 경기를 치른다.