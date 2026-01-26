세계로 퍼진 '네이팜' 소녀' 사진의 기막힌 진실

1972년 6월 8일 베트남 짱방, 베트남 전쟁이 한창일 때 남베트남 공군 스카이레이더 공격기가 표적을 잘못 설정해 아군 지역을 폭격한다. 혼비백산한 병사와 민간인들이 도망친다. 그 광경을 영상과 사진으로 찍는다. 그렇게 역사상 가장 유명한 사진 중 하나인 <전쟁의 공포>, 이른바 '네이팜 소녀'가 전 세계로 퍼진다. 사진을 찍은 닉 웃은 퓰리처상과 세계보도사진상을 수상하며 전설을 쓴다.
그렇게 50년이 지난 2022년, 1972년 당시 AP통신 사이공 지사의 사진 편집자로 일했다는 칼 로빈슨은 <전쟁의 공포>를 닉 웃이 찍지 않았다고 주장했다. 그 이메일을 받은 프랑스의 저명한 사진기사 게리 나이트는 칼의 충격적인 주장을 듣고 진위 여부를 가리고자 베트남으로 향한다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <스트링어: 그 사진은 누가 찍었나>는 지난 2025년 1월 선댄스 영화제에서 공개된 후 큰 파장을 일으켰다. 당사자라고 할 만한 AP에서 자체 조사에 들어가 방대한 보고서를 내놨고 세계보도사진협회 또한 자체 조사에 들어가 <전쟁의 공포> 저작자 이름에서 닉 웃을 삭제했다.
<전쟁의 공포> 현상 현장에 있었던, 칼 로빈슨