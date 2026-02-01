말 한마디에 '나락' 가는 예능판에서 허경환이 살아남는 법

▲
tvN <유 퀴즈 온 더 블럭> 한 장면.TVN
지난 연말 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>(이하 '유퀴즈') 인터뷰에서 데뷔 20년 차 개그맨 허경환은 스스로를 "마냥 웃기고 싶은 남자"라고 소개했다. '유퀴즈' 섭외 전화를 받고 스스로의 위치를 되돌아보게 된 이야기, 소속사의 "MC 섭외 아니냐"는 섣부른 판단을 무마시켰다는 이야기까지 그는 가감 없이 덤덤하게 털어놓았다.
그렇게 그는 때로는 시청자와, 때로는 제작진과 묘한 '밀당'을 이어간다. 그래서였을까. 그의 출연은 '대국민 면접'이라는 수식어를 낳으며 사람들의 주목을 끌었다.
허경환의 캐릭터는 하나로 고정되어 있지 않다. 잘생긴 몸짱 개그맨으로 불리기도 하고, 연매출 300억의 사업가로 소개되기도 한다. 주짓수 대회까지 출전한 경험에서는 자기관리의 끝판왕처럼 언급되기도 한다.
각각의 수식어는 '갓생'으로 포장될 수 있는 유효한 아이템이다. 하지만 허경환은 '갓벽한' 이미지로 스스로가 굳어지는 것을 오히려 경계한다. 그는 부풀려질 수 있는 이미지에 비해 어쩐지 모자란 자신의 위치를 정확히 객관화하고, 그 간극을 개그의 소재로 삼는다.
CEO로서 강연을 다니며 하는 이야기 역시 누군가에게 거창한 꿈과 희망을 주기보다는 "허경환은 저렇게 살아왔구나" 정도의 이야기를 전하는 데 그친다고 말한다. 뜨뜻미지근한 반응에 미안해진 마음을 단체 사진을 한 번 더 찍어주겠다는 제안으로 넘긴다는 그의 말에 절로 웃음이 났다.
그렇다고 그가 방송을 놓고 사업가로 변신을 완료한 것은 아니다. 오히려 그는 사업을 시작한 계기를 "불러주지 않으면 갈 곳도, 할 것도 없는 마음을 달래기 위해서"였다고 고백한다. 사업을 이어가면서도 방송에서는 불러주면 어디든 갈 기세로 등장해 유행어에 대한 애착을 드러내고, 예능 안에서 자신의 자리를 계속 의식하는 모습도 숨기지 않는다. 한마디로 조용히 제 몫을 해주는, '일상템' 같은 존재에 가깝다.
중요한 것은 그의 많은 이미지 중 무엇이 '본질'이냐를 가려내는 일이 아니다. 오히려 어떤 순간에 어떤 면이 드러나고, 어떤 순간에는 드러나지 않는가를 지켜보는 일에 가깝다. 허경환은 항상 전면에 나서기보다 상황에 따라 말의 밀도와 속도를 조절하는 쪽에 머문다.
그래서 그의 존재는 반복적으로 강조되기보다, 필요할 때마다 다시 인식되는 방식으로 남는다. 주목을 받으면 오히려 쩔쩔매다가, 터지지 못한 개그에 스스로 실망하며 함께 웃어넘기는 태도 또한 그 일부다.
균형을 위한 '애씀'