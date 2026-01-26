울산 떠나는 이청용 "골프 세리머니 사과드린다"

한국프로축구연맹

"시즌 중 제 세리머니로 인해 많은 분들께 실망을 드린 점에 대해서는 선수로서 분명한 책임을 느끼고 있으며, 팬 여러분께 진심으로 사과드린다. 선수로서, 그리고 고참으로서 감정을 앞세우기보다 더 이성적으로 행동했어야 했다는 생각이 든다'기분 좋게 인사드리고 웃으면서 작별하고 싶었던 마음이 컸기에 이렇게 마지막을 맞이하게 된 것이 아쉬움으로 남는다."

울산을 떠나는 이청용.프로축구선수 이청용이 울산HD와의 6년 동행에 마침표를 찍었다울산은 25일 공식 SNS를 통해 "이청용이 울산과의 여정을 마무리한다. 그라운드 위에서의 헌신과 책임감은 팀과 동료 선수들에게 큰 힘이 되었고, 울산이 걸어온 길을 더욱 단단하게 만들었다. 울산이라는 도시에서 보낸 시간, 팀과 함께한 환희의 순간, 동료들과 나눈 땀과 열정, 그리고 팬들에게 안겨준 기쁨까지 빅 크라운에서 함께 쌓아온 모든 순간을 오래 기억하겠다, 굿 럭(Good luck)"이라며 이청용과 결별을 발표했다.이청용도 구단을 통하여 자필 편지로 울산 팬들에게 작별인사를 전했다. 이청용은 "유럽에서 돌아와 다시 시작한 제 축구 인생에서 울산은 선수로서, 그리고 한 사람으로서 가장 뜨겁고 값진 시간을 보내게 해준 팀이었다. 울산에서 보낸 시간은 단순한 커리어의 한 페이지가 아니라, 제 삶의 중요한 한 부분이 되었다. 승리의 순간뿐 아니라 어려운 순간에도 늘 울산을 먼저 생각하며 그라운드에 섰다"며 감사를 전했다.한편으로 이청용은 지난 시즌 중 큰 논란이 된 자신의 '골프 세리머니'에 대하여 사과의 뜻을 전했다.이청용은 마지막으로 "지난 6년 동안 선수로서, 사람으로서 성장할 기회를 주고 믿어주신 울산 관계자분들께 진심으로 감사드린다. 어려운 상황 속에서도 팀을 지키기 위해 함께 애써준 동료 선수들에게도 고마운 마음을 전하고 싶다. 울산에서 보낸 시간은 제 축구 인생에서 가장 값진 순간들이었고, 그 선택이 틀리지 않았다는 것을 지금도 마음 깊이 느끼고 있다. 앞으로도 울산을 진심으로 응원하겠다"라며 글을 마쳤다.1988년생인 이청용은 2004년 K리그1 FC서울에서 프로에 데뷔하여 한국축구를 대표하는 선수로 성장했다. 2009년 잉글랜드 볼턴 원더러스에 입단하며 유럽무대로 진출했고, 크리스탈 팰리스,독일 VfL 보훔을 거치며 11년간이나 유럽에서 활약했다. 국가대표로도 두번의 월드컵 본선 출전을 비롯하여 A매치 89경기에서 9골을 넣으며 맹활약했다.이청용은 2020년 울산HD에 입단하며 K리그에 복귀했다. 6시즌 동안 총 183경기에 출장하여 13득점 14도움을 기록했다. 2020년 아시아챔피언스리그(ACL) 우승과 2022년~2024년 K리그1 3연패에 기여했고, 2022년엔 생애 첫 K리그1 MVP까지 수상하며 울산의 최전성기에 기여했다. 비록 이청용의 본인의 기량이나 출전 경기수, 공격포인트 생산능력은 전성기보다 하락했지만, 특유의 축구센스와 노련미를 앞세워 중요한 고비마다 좋은 모습을 보이며 울산의 정신적 지주로 활약했다.하지만 울산과 이청용의 마지막 시즌은 그리 아름답지 못했다. 울산은 2025시즌 각종 논란과 성적 부진 속에 감독이 두 명이나 교체되는 혼란을 겪었고, 강등권 추락 위기까지 몰린 끝에 9위로 간신히 1부리그 잔류에 성공했다.특히 시즌 중반 부임한 신태용 감독이 3개월만에 경질되어 팀을 떠나는 과정에서 많은 논란이 있었다. 신태용 감독은 팀을 이끄는 지도 방식을 놓고 선수들과 심각한 갈등을 빚은 사실이 드러났다. 신 감독은 울산에서 경질된 이후, 베테랑 선수들이 주동하여 사실상 감독을 무시하고 항명했다는 사실을 언론을 통하여 폭로했다. 이에 울산 선수들도 신 감독이 선수의 얼굴에 손찌검을 하고 귀에다가 호루라기를 부르는 등 강압적인 언행을 했다는 사실을 폭로하며 맞대응했다.선수단 리더였던 이청용은 지난 10월 신태용 감독이 팀을 떠난 후 열린 광주FC와의 경기에서 PK 득점에 성공한 이후, 돌연 관중석 앞으로 달려가 돌연 골프 스윙을 하는 동작을 선보였다. 이는 신태용 감독이 울산 재임 시절 '골프 논란'에 휘말린 장면을 연상시키며, 사실상 신 감독을 겨냥한 세리머니였다. K리그에서 선수가 공개적으로 지도자를 저격한 사례는 보기드문 장면이었다.하지만 한 번의 경솔한 세리머니는, 오히려 엄청난 역풍만 불러일으키는 자충수가 되고 말았다. 이청용의 행동은 사실상 신태용 감독과 갈등을 빚은 베테랑이 자신이라는 것을 스스로 인증한 꼴이었다. 비록 신 감독에게도 잘못이 있었다고 해도 이미 팀을 떠난 감독을, 축구와 무관한 이슈까지 끌어들여 감정적으로 조롱한 것은 선을 넘었다는 비판이 쏟아졌다.오랜 세월 한국축구를 대표하는 선수로 사랑받아왔던 이청용을 향한 여론은 한순간에 바닥으로 추락했다. 황선홍, 허정무 등 베테랑 축구인들까지 나서서 "축구계에 선수와 지도자간 상호 존중이 사라졌다"며 유감을 표시했다. 이청용을 향하여 축구팬들의 엄청난 비난이 쏟아지면서 그가 부회장으로 있는 프로축구선수협회까지 나서서 악플에 대한 법적대응까지 경고하기도 했다.또한 이청용의 골프 세리머니로 인하여 당시 마무리되어가는 듯하던 신태용 감독 논란에 다시 불을 붙인 꼴이 되면서, 대한축구협회와 스포츠윤리센터까지 조사에 착수할만큼 사태가 커졌다. 울산은 힘겨운 순위 싸움을 하는 상황에서 선수단을 향한 각종 논란까지 겹치면서 끝까지 어수선한 시즌을 보내야했다.울산은 2026시즌을 앞두고 구단의 레전드 출신인 김현석 감독을 새롭게 선임하며 본격적인 팀 쇄신에 나섰다. 변화를 위하여 누군가는 책임을 지고 떠나는 이들도 있어야 했다. 지난 시즌 내내 논란의 중심에 있었던 이청용은, 결국 재계약 불발과 함께 울산에서 커리어를 마무리하지못하고 씁쓸한 작별을 맞이하게 됐다.이청용과 동시대에 활약했던 선수들은 어느덧 하나둘씩 그라운드를 떠나고 있다. 구자철(제주SK 유소년 어드바이저)이 2024년을 끝으로 은퇴했고, 기성용은 서울을 떠나 포항에서 말년을 보내고 있다.울산을 떠난다고 발표한 이청용은 앞으로 다른 팀에서 선수생활을 이어갈지, 이대로 은퇴할지 여부는 아직 명확하게 밝히지 않았다. 하지만 이미 적지않은 나이로 인한 기량 하락과, 울산에서 논란으로 인하여. 국내 다른 구단으로의 이적은 쉽지만은 않을 것이라는 전망도 나온다. 선수생활의 황혼기에 접어든 이청용은 과연 다시 그라운드로 돌아와 명예회복할수 있을까.