'15분 20득점' 송윤하, KB '비밀병기' 급부상

KB가 적지에서 선두 하나은행을 제압하고 선두 추격에 불을 지폈다.
김완수 감독이 이끄는 KB 스타즈는 25일 부천 체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 4라운드 부천 하나은행과의 원정 경기에서 87-75로 승리했다. 지난 23일 BNK 썸과의 홈경기 85-58 대승에 이어 선두 하나은행까지 꺾으며 연승을 달린 KB는 선두 하나은행과의 승차를 2경기로 줄였다(11승7패). 반면에 주말 백투백 경기를 모두 놓친 하나은행은 시즌 두 번째 연패를 당했다(13승5패).
KB는 팀의 기둥 박지수가 17득점13리바운드4어시스트2블록슛을 기록하며 높이를 장악했고 허예은이 16득점6리바운드7어시스트1스틸, 강이슬도 3점슛 3방과 함께 14득점6리바운드5어시스트1스틸로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 이날 KB에서 가장 많은 득점을 기록한 선수는 박지수도, 강이슬도 아닌 이 선수였다. 단 15분27초를 소화하며 72.7%(8/11)의 야투 성공률로 20득점을 기록한 2년 차 송윤하가 그 주인공이다.
쉽지 않았던 박지수의 파트너 찾기