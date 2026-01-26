사이트 전체보기
'15분 20득점' 송윤하, KB '비밀병기' 급부상

[여자프로농구] 25일 하나은행전 72.7% 야투율로 20득점 폭발, KB 87-75 승리

KB가 적지에서 선두 하나은행을 제압하고 선두 추격에 불을 지폈다.

김완수 감독이 이끄는 KB 스타즈는 25일 부천 체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 4라운드 부천 하나은행과의 원정 경기에서 87-75로 승리했다. 지난 23일 BNK 썸과의 홈경기 85-58 대승에 이어 선두 하나은행까지 꺾으며 연승을 달린 KB는 선두 하나은행과의 승차를 2경기로 줄였다(11승7패). 반면에 주말 백투백 경기를 모두 놓친 하나은행은 시즌 두 번째 연패를 당했다(13승5패).

KB는 팀의 기둥 박지수가 17득점13리바운드4어시스트2블록슛을 기록하며 높이를 장악했고 허예은이 16득점6리바운드7어시스트1스틸, 강이슬도 3점슛 3방과 함께 14득점6리바운드5어시스트1스틸로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 이날 KB에서 가장 많은 득점을 기록한 선수는 박지수도, 강이슬도 아닌 이 선수였다. 단 15분27초를 소화하며 72.7%(8/11)의 야투 성공률로 20득점을 기록한 2년 차 송윤하가 그 주인공이다.

쉽지 않았던 박지수의 파트너 찾기

송윤하는 지난 시즌 박지수의 부재로 많은 출전기회를 얻으며 경험치를 쌓았다.
KB는 WKBL 출범 후 첫 챔프전 우승을 차지했던 2018-2019 시즌 최연소 MVP 박지수와 득점 1위(20.69점), 리바운드 6위(9.46개)를 기록한 카일라 쏜튼으로 이어지는 강력한 '트윈타워'를 보유하고 있었다. 193cm의 박지수가 든든하게 골밑을 지키며 상대 외국인 선수를 제어해주면 쏜튼은 보다 넓게 코트를 활용하면서 개인 능력을 통해 득점력을 극대화했고 KB는 두 선수의 시너지로 좋은 성적을 유지했다.

하지만 코로나19 대유행으로 WKBL은 2019-2020 시즌을 끝으로 외국인 선수 제도를 폐지했고 KB는 국내 선수 중에서 박지수의 파트너를 찾아야 했다. 외국인 선수 제도 폐지로 박지수가 더욱 위력을 발휘할 것으로 기대되기도 했지만 그만큼 박지수에 대한 견제도 심해지기 때문에 박지수를 보좌할 선수의 역할이 중요했다. 그렇게 가장 먼저 기회를 얻은 선수가 181cm의 좋은 신장을 가진 포워드 김민정이었다.

외국인 선수가 있던 시절 주로 벤치 멤버로 활약하던 김민정은 2020-2021 시즌부터 2022-2023 시즌까지 세 시즌 연속 두 자리 수 득점을 기록하며 박지수를 확실히 보좌했다. 특히 박지수가 21경기나 결장했던 2022-2023시즌에는 데뷔 후 가장 많은 14.3득점을 기록하기도 했다. 하지만 2023-2024 시즌부터 목, 허리 등에 부상을 당하며 출전 시간이 크게 줄어든 김민정은 이번 시즌 한 경기도 출전하지 못하고 있다.

2022-2023 시즌 공황장애 후유증과 손가락 부상으로 9경기 출전에 그치며 KB의 5위 추락을 지켜봤던 박지수는 2023-2024 시즌 20.3득점15.2리바운드5.4어시스트1.8블록슛으로 리그를 초토화하며 개인 8관왕에 등극했다. 하지만 박지수의 새로운 파트너가 마땅치 않았던 KB는 정규리그에서 27승3패로 9할 승률을 기록하고도 챔프전에서 우리은행 우리WON에게 1승3패로 패하며 준우승에 만족해야 했다.

KB는 지난 시즌 역대 첫 아시아쿼터 드래프트에서 전체 5순위로 나가타 모에(토요타 안텔로프스)를 지명했다. 나가타 모에는 강이슬과 함께 KB의 원투펀치로 활약하면서 12.93득점6.23리바운드3.10어시스트1.03스틸로 맹활약하며 아시아쿼터 선수상을 수상했다. 하지만 KB는 튀르키예 리그에 진출한 박지수의 공백을 실감하며 플레이오프에서 우리은행에게 2승3패로 패하며 챔프전 진출에 실패했다.

수비 느슨해진 사이 15분 동안 20득점 폭발

송윤하가 25일 하나은행전에서 기록한 20득점은 작년1월29일 신한은행전 21득점 이후 개인 통산 두 번째로 많은 득점 기록이다.
숙명여고 시절 이민지(우리은행), 유하은(삼성생명 블루밍스)과 함께 팀을 이끈 송윤하는 2024년 숙명여고를 3관왕으로 이끌며 협회장기와 주말리그 왕중왕전에서 MVP를 수상할 정도로 고교 무대를 주름잡던 대형 유망주였다. 하지만 180cm로 센터로는 신장이 아주 크지 않았던 송윤하는 2024-2025 시즌 신인 드래프트에서 상위 지명을 받지 못하다가 전체 5순위로 KB에 입단하며 프로 생활을 시작했다.

사실 박지수나 이해란(삼성생명) 같은 일부 엘리트 선수들을 제외하면 신인들은 프로 첫 시즌 많은 시행착오를 겪으며 벤치를 지키는 경우가 많다. 하지만 지난 시즌 KB는 박지수의 유럽 진출과 김소담의 은퇴로 빅맨 포지션이 약해졌고 송윤하는 루키 시즌부터 많은 기회를 얻을 수 있었다. 실제로 송윤하는 지난 시즌 22경기에서 24분8초를 소화하며 7.82득점5.50리바운드1.32어시스트로 쏠쏠한 활약을 선보였다.

지난 시즌 재일교포 홍유순(신한은행 에스버드)에 밀려 아쉽게 신인왕을 놓친 송윤하는 박지수가 복귀하면서 이번 시즌 출전 시간이 줄어들 위기에 놓였다. 하지만 박지수는 전반기 '신우신염(신장에 염증이 생기는 상태)'으로 6경기에 결장했고 송윤하가 박지수의 빈자리를 메우기 위해 꾸준히 기회를 얻었다. 그리고 송윤하는 3라운드까지 블록슛 부문에서 깜짝 1위를 달리며 기대 이상의 활약을 선보였다.

시즌 개막 후 17경기에서 평균 7.82득점을 기록하던 송윤하는 25일 하나은행전에서 시즌 최다득점을 기록했다. 재미 있는 사실은 이 경기에서 송윤하의 출전 시간이 단 15분27초에 불과했다는 점이다. 송윤하는 이날 3쿼터 5분을 남기고 4번째 반칙을 저지르면서 코트에 오래 머무르지 못했지만 11개의 슛을 시도해 무려 8개를 림에 적중(야투율 72.7%)시켰고 4개의 자유투도 모두 성공시키는 놀라운 효율을 과시했다.

KB에는 '골밑의 지배자' 박지수를 비롯해 커리어 9번째 3점슛 여왕에 도전하는 WKBL 최고의 슈터 강이슬, 세 시즌 연속 두 자리 수 득점을 기록하고 있는 허예은 등 공격 옵션이 매우 다양하다. 따라서 프로 2년 차 송윤하는 수비의 압박에서 상대적으로 자유로울 때가 많다. 하지만 송윤하의 공격력을 과소평가했다가는 25일 하나은행처럼 송윤하에게 대량 득점을 허용할 수도 있다는 사실을 명심해야 한다.

