'15분 20득점' 송윤하, KB '비밀병기' 급부상

한국여자농구연맹

송윤하가 25일 하나은행전에서 기록한 20득점은 작년1월29일 신한은행전 21득점 이후 개인 통산 두 번째로 많은 득점 기록이다.숙명여고 시절 이민지(우리은행), 유하은(삼성생명 블루밍스)과 함께 팀을 이끈 송윤하는 2024년 숙명여고를 3관왕으로 이끌며 협회장기와 주말리그 왕중왕전에서 MVP를 수상할 정도로 고교 무대를 주름잡던 대형 유망주였다. 하지만 180cm로 센터로는 신장이 아주 크지 않았던 송윤하는 2024-2025 시즌 신인 드래프트에서 상위 지명을 받지 못하다가 전체 5순위로 KB에 입단하며 프로 생활을 시작했다.사실 박지수나 이해란(삼성생명) 같은 일부 엘리트 선수들을 제외하면 신인들은 프로 첫 시즌 많은 시행착오를 겪으며 벤치를 지키는 경우가 많다. 하지만 지난 시즌 KB는 박지수의 유럽 진출과 김소담의 은퇴로 빅맨 포지션이 약해졌고 송윤하는 루키 시즌부터 많은 기회를 얻을 수 있었다. 실제로 송윤하는 지난 시즌 22경기에서 24분8초를 소화하며 7.82득점5.50리바운드1.32어시스트로 쏠쏠한 활약을 선보였다.지난 시즌 재일교포 홍유순(신한은행 에스버드)에 밀려 아쉽게 신인왕을 놓친 송윤하는 박지수가 복귀하면서 이번 시즌 출전 시간이 줄어들 위기에 놓였다. 하지만 박지수는 전반기 '신우신염(신장에 염증이 생기는 상태)'으로 6경기에 결장했고 송윤하가 박지수의 빈자리를 메우기 위해 꾸준히 기회를 얻었다. 그리고 송윤하는 3라운드까지 블록슛 부문에서 깜짝 1위를 달리며 기대 이상의 활약을 선보였다.시즌 개막 후 17경기에서 평균 7.82득점을 기록하던 송윤하는 25일 하나은행전에서 시즌 최다득점을 기록했다. 재미 있는 사실은 이 경기에서 송윤하의 출전 시간이 단 15분27초에 불과했다는 점이다. 송윤하는 이날 3쿼터 5분을 남기고 4번째 반칙을 저지르면서 코트에 오래 머무르지 못했지만 11개의 슛을 시도해 무려 8개를 림에 적중(야투율 72.7%)시켰고 4개의 자유투도 모두 성공시키는 놀라운 효율을 과시했다.KB에는 '골밑의 지배자' 박지수를 비롯해 커리어 9번째 3점슛 여왕에 도전하는 WKBL 최고의 슈터 강이슬, 세 시즌 연속 두 자리 수 득점을 기록하고 있는 허예은 등 공격 옵션이 매우 다양하다. 따라서 프로 2년 차 송윤하는 수비의 압박에서 상대적으로 자유로울 때가 많다. 하지만 송윤하의 공격력을 과소평가했다가는 25일 하나은행처럼 송윤하에게 대량 득점을 허용할 수도 있다는 사실을 명심해야 한다.