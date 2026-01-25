'볼프스부르크 완파→PK 유도' 이재성, 마인츠 승리 이끌어

팀이 위기에 몰린 상황 속 이재성이 활약을 펼쳤다.우르스 피셔 감독이 이끄는 마인츠는 24일 오후 11시 30분(한국시간) 독일 마인츠 메바 아레나에서 열린 '2025-26시즌 독일 분데스리가' 19라운드서 볼프스부르크에 3-1 승리를 거뒀다. 이로써 마인츠는 3승 6무 10패 승점 15점 16위로, 볼프스부르크는 5승 4무 10패 승점 19점 승점 19점 12위에 자리했다.반드시 승리가 필요했던 두 팀이었다. 원정을 떠나온 볼프스부르크는 승점 3점이면 최대 10위까지 순위를 끌어올리면서 상위권 도약 발판을 제대로 마련할 수 있었다. 반면에 무승부 혹은 패배를 기록할 시에는 강등권과 격차가 4점 차로 좁혀질 수 있었다. 홈에서 경기를 치르는 마인츠도 피할 수 없었다. 패배·무승부를 거둘 경우, 최하위에 머물러야만 했기 때문이다.그렇게 시작된 경기 속 볼프스부르크가 빠르게 선제골을 터뜨렸다. 전반 2분 우측에서 크로스를 받은 아무라가 감각적인 힐킥으로 마인츠 골망을 흔든 것. 일격을 허용한 마인츠는 총공세에 나섰고, 후반 대역전극을 완성했다. 후반 23분 아미리의 코너킥을 받은 티에츠가 헤더로 승부의 균형을 맞췄고, 이어 후반 39분 벨이 집중력을 발휘하며 역전 골을 완성했다.마인츠는 이에 그치지 않고 후반 38분에는 페널티킥까지 얻어냈으며 키커로 나선 아미리가 깔끔하게 성공시키면서, 승부의 쐐기를 박는 데 성공했다.이처럼 중요한 맞대결에서 승점 3점을 가져온 마인츠는 최하위를 잠시 벗어나 승강 플레이오프를 치르는 16위로 올라섰다. 지난 시즌 보 헨릭센 감독 지휘 아래 돌풍을 일으키며 유럽축구연맹(UEFA) 컨퍼런스 리그 진출권을 손에 넣었던 이들은 이번 시즌 급격한 부진으로 골머리를 앓았다. 개막 후 리그 10경기서 단 1승에 그쳤고, 순위는 최하위권을 전전했다.결국 지난달 3일(한국시간) 헨릭센 감독을 경질하는 결단을 내렸고, 후림으로는 우니온 베를린의 전성기를 이끌었던 우르스 피셔 감독을 데려왔다. 이와 같이 피바람이 부는 상황 속 대한민국 국가대표 미드필더 이재성은 굳건한 입지를 자랑했다. 전북 현대·홀슈타인 킬을 거쳐 지난 2021-22시즌을 앞두고 마인츠에 입성한 그는 곧바로 주전으로 활약했다.피셔 감독 체제서도 이재성은 핵심으로 활약하고 있다. 헨릭센 체제 시절과는 달리, 3-5-2 전형의 중앙 미드필더 역할로 변경된 상황 속 공수 양면에서 영향력을 발휘하고 있다. 피셔 감독의 리그 데뷔전이었던 바이에른 뮌헨과의 리그 14라운드 맞대결서 역전 골을 터뜨린 거를 시작, 도우미 역할로 완벽하게 변신했다.삼순스포르(튀르키예)와 컨퍼런스 리그 6라운드 경기서 도움을 기록했고, 우니온 베를린·하이덴하임과의 경기서도 공격 포인트를 올렸다. 이번 경기서도 영향력을 발휘했다. 중앙 미드필더로 사노 카이슈·네벨과 함께 중원을 이룬 가운데 전반 19분에는 영리한 움직임으로 페널티킥을 유도하는 데 성공했다.90분에 교체되며 경기장을 빠져나간 이재성은 PK 획득 1회, 패스 성공률 84%, 수비적 행동 3회, 롱패스 성공률 100%, 볼 회복 3회, 공중볼 경합 성공률 100%를 기록, 펄펄 날았다. 비록 이번 경기서 공격 포인트를 생산하지 못했으나 마인츠가 반등하는 데 핵심적인 역할을 소화하고 있다.피셔 감독 교체 후 팀이 8경기서 3승 4무 1패를 기록하고 있는 가운데 이재성은 전 경기에 나서 1골 3도움을 올리고 있다. 특히 이재성이 공격 포인트를 올리는 경기서는 마인츠가 단 1경기도 패배하지 않는(4전 2승 2무) 모습을 보여주고 있다.한편, 마인츠는 오는 31일(한국시간) RB 라이프치히와 리그 20라운드 일전을 치르게 된다.