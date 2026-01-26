첩의 자식이라는 꼬리표, 혼인날 청상과부 된 그녀

KBS 퓨전사극 <은애하는 도적님아>의 '여성 홍길동'인 홍은조(남지현 분)는 '호부호형' 하지 못하는 아픔의 정서와는 거리가 멀었다. 그의 아버지 홍민직(김석훈 분)은 노비 첩의 딸이라 얼녀로 불리는 홍은조의 처지를 안쓰러워 하며 애뜻하게 대한다.
홍은조는 밤에는 홍길동이 되어 지붕 위를 날아다니지만, 낮에는 혜민서 의녀가 되어 병상들을 오고간다. 이 드라마 제4회에서는 일과를 마치고 혜민서 대문을 나서는 홍은조가 밖에서 기다리던 아버지를 만나는 장면을 보여준다. 이때, 딸은 "어! 대감마님" 하며 아버지를 반가워 한다. 아버지는 그런 딸과 함께 산책을 하며 다정하게 걸어간다.
그러나 홍은조는 다른 비애를 겪는데 바로 결혼 문제 때문이다. 과거시험 응시 및 관직진출 문제과 더불어 서얼 자녀들이 겪었던 주요 차별 중 결혼문제가 있었다. 어머니가 양인(자유인)인 양첩 자녀이건, 어머니가 노비인 천첩(賤妾) 자녀이건 마찬가지였다. 이들은 사대부 가문의 정실부인이 낳은 적녀·적자와 결혼하기 힘들거나 거의 불가능했다.
결혼상의 제약