전지현이 알바생, 연기 대상 배우만 4명 탄생시킨 드라마

전지현은 세기말 '테크노 여신'이 되기 직전, <해피 투게더>에서 아이스크림 가게 아르바이트를 하며 남성팬들을 설레게 했다.

1996년 의류 브랜드의 모델로 데뷔한 김하늘은 1998년 영화 <바이 준>을 통해 연기를 시작한 후 조성모의 < To Heaven > 뮤직비디오에서 비련의 여주인공을 맡으며 주목받았다. 그리고 1999년 <To Heaven>에 함께 출연한 이병헌과 <해피 투게더>를 통해 드라마에 데뷔했다. 물론 지금과 비교하면 연기가 상당히 어설프지만 그 시절의 김하늘은 청순한 이미지 하나로 시청자들을 사로잡기 충분했다.



김하늘보다 1년 앞선 1995년 의류 브랜드 모델로 데뷔한 송승헌은 1996년 MBC 청춘 시트콤 <남자셋 여자셋>에 출연해 '숯검댕이 눈썹' 열풍을 일으키며 주목받았다. 그 후 <그대 그리고 나>, <승부사> 등에 출연하며 연기 경험을 쌓던 송승헌은 <해피 투게더>에서 5남매 중 셋째이자 검사 서지석 역을 맡았다. 송승헌은 <해피 투게더> 이후 <팝콘>, <가을동화>를 통해 최고의 스타 배우로 도약했다.



올해 연상호 감독의 영화 <군체>와 jtbc드라마 <인간X구미호> 출연 예정인 전지현은 고등학교 3학년 시절이던 1999년 <해피 투게더>에서 5남매 중 막내 서윤주를 연기했다. 고아원에서 입양돼 성장 후 독립해 인디밴드에서 활동하지만 만성신부전을 앓고 있어 공연을 하다 쓰러질 정도로 몸이 허약하다. 윤주는 뿔뿔이 흩어져 살아 오해가 쌓였던 5남매의 갈등을 해소하는 징검다리 역할을 했다.



1996년 드라마 <첫사랑>에서 송채환의 남편이자 최수종, 배용준의 매형인 밤무대 가수 주정남을 연기하며 주목받은 손현주는 <해피 투게더>에서 이병헌이 연기한 서태풍의 친구 박하 역을 맡았다. 살짝 말을 더듬고 어눌하지만 태풍에게는 언제나 힘이 돼 주는 좋은 친구로 손현주는 2000년대 들어 잠시 침체기를 겪었다가 2005년 드라마 <장밋빛 인생>에서 고 최진실의 바람 난 남편을 연기하며 전성기를 맞았다.

<해피 투게더> 속 5남매 중 3명이 훗날 지상파 연기대상에서 대상을 수상했다.드라마 <해피 투게더>가 방영된 1999년 SBS 수목드라마는 그야말로 축제 분위기였다. 1978년 드라마를 리메이크한 심은하, 이종원 주연의 <청춘의 덫>이 53.1%의 시청률을 기록했고 < 미스터Q >의 제작진과 김희선이 다시 뭉친 <토마토>가 52.7%의 시청률을 기록하며 연타석 만루 홈런을 때렸기 때문이다(닐슨코리아 시청률 기준). 방송국으로서는 더할 나위 없는 호재였지만 차기작을 준비하는 입장에서는 그만큼 부담이 클 수밖에 없었다.SBS는 1998년 <내 마음을 뺏어봐>의 오종록PD와 배유미 작가 콤비를 앞세워 신작 <해피 투게더>를 선보였다. 지금은 자타가 공인하는 최고의 배우지만 당시만 해도 청춘스타 이미지가 강했던 이병헌이 주연을 맡았고 연기 경험이 많지 않은 신예들을 대거 캐스팅했다. 하지만 <해피 투게더>는 많은 우려를 극복하고 40%에 육박하는 시청률로 큰 사랑을 받으면서 SBS 수목드라마의 황금기를 이어갔다.사실 방영 당시만 해도 <해피 투게더>는 기대보다 불안 요소가 더 많은 드라마였다. 유일하게 '믿는 구석'이었던 이병헌도 전작 < 백야3.98 >의 성적이 좋지 않았고 김하늘, 한고은 등은 <해피 투게더>가 정극 드라마 데뷔작이었다. 차태현과 송승헌, 전지현, 강성연 등도 연기 경력이 부족한 신예인 것은 마찬가지. 하지만 이들은 모두 <해피 투게더>를 계기로 드라마와 영화를 넘나드는 주연급 배우로 성장했다.실제로 <해피 투게더>에 출연한 배우 중 4명이 훗날 지상파 연기대상에서 대상을 수상했다. 2003년 이병헌이 <올인>으로 SBS 연기대상을 수상한 것을 시작으로 2008년 송승헌이 <에덴의 동쪽>으로 MBC 연기대상, 2012년 손현주가 < 추적자: THE CHASER >로 SBS 연기대상, 2014년 전지현이 <별에서 온 그대>로 SBS 연기대상을 수상했다. 만약 이 배우들이 다시 한 작품에 나오려면 엄청난 출연료가 필요할 것이다.