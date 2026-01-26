전지현이 알바생, 연기 대상 배우만 4명 탄생시킨 드라마

<해피 투게더>는 한 가지가 아니다. 영화로 드라마로 예능으로 여러 번 활용된 이름이다. 제일 먼저 이름을 알린 건 영화다. <아비정전>과 <중경삼림> 등을 연출한 왕가위 감독은 지난 1997년 고 장국영과 양조위 주연의 <해피 투게더>를 선보였다. <해피 투게더>는 1990년대까지만 해도 흔치 않던 '퀴어 로맨스'를 다뤘다. 여러 논란에도 왕가위 감독은 <해피 투게더>를 통해 칸영화제 감독상을 수상하며 세계적인 거장이 됐다. 터틀즈의 노래를 리메이크한 엔딩곡 <해피 투게더> 역시 많은 사랑을 받았다.
지난 2001년에는 KBS에서 신동엽을 앞세운 예능프로그램 <해피 투게더>가 방송을 시작했다. <해피 투게더>는 '쟁반 노래방'과 "반갑다 친구야"라는 유행어를 탄생시킨 '프렌즈', '웃지마 사우나', '야간 매점' 등 많은 인기 코너를 남기며 사랑받았고 이효리와 김제동, 조세호 등 스타 예능인들을 대거 발굴했다. <해피 투게더>는 2020년 막을 내릴 때까지 햇수로 20년 동안 방송된 KBS의 대표적인 장수 예능이다.
2014년에는 박효신의 디지털 싱글 앨범의 타이틀곡 제목으로도 쓰였다. 2018년에 개봉한 박성웅,송새벽 주연의 한국영화 제목이기도 했다. 그보다 전인 지난 1999년에는 SBS에서 같은 제목의 가족 멜로 드라마로 많은 사랑을 받았다. 훗날 지상파 연기대상에서 대상을 수상한 배우만 4명이 출연한 작품이 된 드라마가 바로 <해피 투게더>다.