문제는 '이민성호', 황재윤의 '공개 사과'가 안쓰러운 까닭

대한민국 23세 이하 축구대표팀 골키퍼 황재윤(수원FC)이 베트남전 승부차기 패배 이후 일각의 도를 넘은 악성 댓글에 결국 고개를 숙였다.이민성 감독이 이끈 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 국가대표팀은, 24일 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 '2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵' 대회 3위 결정전에서 베트남과 2대 2 무승부를 거둔 뒤 승부차기 끝에 6-7로 패배했다.이민성호는 이날 패배로 굴욕적인 역사를 다시 썼다. 한국은 조별리그 우즈베키스탄, 주결승 일본전에 이어 베트남까지 패하며 2014년부터 시작된 아시안컵에서 단일 대회 최다패(3패)라는 불명예 기록을 수립햇다. 또한 U-23 대표팀이 베트남을 상대로 패배한 것도 사상 처음이다. 앞선 9경기에서 한국은 6승 3무의 압도적인 상대 전적을 이어오고 있었다.이민성호는 대회 내내 부진한 경기력으로 많은 비판을 받았다. 여기에 한 수 아래로 꼽힌 베트남과의 마지막 경기마저 졸전 끝에 패배하며 축구팬들의 실망과 분노는 극에 달한다. 특히 애꿎은 화풀이의 집중표적이 된 건 마지막 승부차기를 막지 못한 골키퍼 황재윤이었다.2003년생인 황재윤은 고려대, 전북 현대 모터스 B팀을 거쳐 2025시즌 수원 FC(당시 K리그1) 소속으로 프로 무대에 데뷔한 골키퍼 유망주다. 강원FC와의 30라운드 경기에서는 프로 데뷔 첫 클린시트를 기록하며 '라운드 베스트11'에 선정되기도 했다. 지난 시즌 후반기부터 프로에 데뷔하여 리그 8경기(14실점)에 출장하며 경험을 쌓았다. 수원에서의 활약을 바탕으로 지난해 6월부터 23세 이하 대표팀에서 선발됐다.황재윤은 그동안 이민성호에서는 연령대별 대표팀 경험이 더 풍부한 홍성민(포항)과 문현호(김천상무)에 밀려 3번째 골키퍼 옵션 정도로 평가받았다. 베트남과의 3.4위전은 황재윤의 대회 첫 출장이었다. 이민성 감독은 일본과의 준결승에서 패하여 대회 우승이 좌절된 이후, 베트남전에서는 그동안 기회를 얻지 못한 황재윤을 기용하며 변화를 줬다.하지만 황재윤은 이날 극도로 부진한 경기력을 보였다. 황재윤은 이날 베트남의 단 두 번뿐인 유효슈팅을 모두 막지 못하여 한국이 막판까지 경기를 어렵게 끌고 가는 빌미를 제공했다. 다행히 한국은 신민하의 종료 직전 극장골로 2-2 동점을 이루며 기사회생하는 듯했지만, 연장까지 수적 우위를 바탕으로 파상공세에도 불구하고 역전에는 실패했다.이어진 운명의 승부차기에서는 황재윤이 7번의 상대 슈팅 동안 방향을 단 한 번도 읽어내지 못한 것이 뼈아팠다. 황재윤은 베트남 1-6번 키커를 상대로 오른쪽으로 몸을 날렸고, 마지막 7번째에는 왼쪽으로 뛰었지만 모두 슈팅과는 반대 방향이었다.반면 베트남 골키퍼 까오반빈은 실점을 허용하면서도 황재윤과 달리 한국 키커들의 슈팅 방향만은 계속해서 읽어내고 있었다. 결국 한국 7번 키커 배현서의 슈팅을 저지해 내며 이날 베트남 승리의 최대 수훈갑이 됐다.까오반빈 역시 황재윤과 마찬가지로 주전 키퍼는 아니었으나 3.4위전에서 이번 대회 처음으로 출장 기회를 잡은 후보 선수였다. 이날 양팀 골키퍼가 똑같이 2실점을 내줬지만 베트남이 전력차와 수적 열세속에서 고군분투한 까오반빈이 황재윤보다 훨씬 힘든 상황이었다. 그럼에도 까오반빈은 이날 한국의 유효슈팅 12개 중 무려 10개를 선방해냈고, 결정적인 승부차기까지 막아내며 영웅으로 등극했다. 이날 3위 결정전의 최우수선수(MOM)도 까오반빈의 몫이었다.결국 황재윤은 경기 후 자신의 SNS를 통해 공개 사과까지 했다. 그는 "늦게까지 응원해 준 대한민국 축구팬 여러분께 죄송하다는 말을 전하고 싶다. 먼저 감독님, 코치님께 (승부차기 방향을) 지시받은 건 전혀 없었다. 저의 온전한 잘못이다. (팬분들이)해 주는 모든 말을 겸허히 받들겠다. 다시 한번 죄송하다"라고 고개를 숙였다.프로와 국가대표 선수라면 승부에 따른 비판은 피할 수 없는 숙명이다. 황재윤의 경기력에 대한 평가는 냉정해야 하지만, 그렇다고 도를 넘은 비난이나 인신공격까지 정당화되는 것은 아니다.아시안컵 내내 계속된 이민성호의 부진은 결코 선수 한두 명만의 문제가 아니었다. 베트남전만 해도 전력 차와 상대 퇴장으로 인한 수적 우위를 살리지 못한 것은 팀 전체의 책임이었다. 한국은 이날 무려 32개의 슈팅을 난사하고도 2골밖에 넣지 못하여 일찍 끝냈어야 할 경기를 승부차기까지 몰고 갔다. 또한 중요한 마지막 승부차기에서 골키퍼가 계속 방향을 읽지 못하고 있는데 벤치의 적절한 대응과 지시가 없었다는 것도 문제였다.전략과 전술의 부재, 선수들의 기량과 집중력, 더 나아가 한국축구의 선수육성과 대표팀 지원 시스템에 이르기까지 여러 가지 구조적인 문제점들이 쌓이고 쌓여서 터진 것일 뿐이다.황재윤은 아직 22세다. 아직 성장 중이고 경험도 더 쌓아야 할 한국축구의 젊은 유망주다. 비록 베트남전은 황재윤에게 악몽 같은 경기가 되고 말았지만, 단 한 번의 경기로 지나치게 가혹한 비난은 선수의 미래에 도움이 되지 않는다. 앞으로 황재윤의 축구인생에서 이날의 경험은 그저 뼈아픈 흑역사가 아니라, 더 분발할 수 있는 값진 자양분으로 삼아야 할 것이다.