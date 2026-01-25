'노박 조코비치', 테니스 그랜드 슬램 400번째 승리 금자탑

AFP / 연합뉴스

2026 호주 오픈 테니스대회 남자단식 3R 결과

(1월 24일 오후 5시 10분, 로드 레이버 아레나 - 멜버른)

★ 노박 조코비치 3-0 (6-3, 6-4, 7-6{TB 7-4}) 보틱 판 더 잔트슐프

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 조코비치 11개, 잔트슐프 15개

더블 폴트 : 조코비치 6개, 잔트슐프 4개

첫 서브 적중률 : 조코비치 64%(61/96), 잔트슐프 60%(62/104)

첫 서브로 포인트 성공률 : 조코비치 77%(47/61), 잔트슐프 68%(42/62)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 조코비치 60%(21/35), 잔트슐프 43%(18/42)

서브 최고 속도 : 조코비치 204km/h, 잔트슐프 214km/h

첫 서브 평균 속도 : 조코비치 188km/h, 잔트슐프 195km/h

세컨드 서브 평균 속도 : 조코비치 156km/h, 잔트슐프 160km/h

위너 : 조코비치 27개, 잔트슐프 33개

언포스드 에러 : 조코비치 23개, 잔트슐프 48개

브레이크 포인트 성공률 : 조코비치 44%(4/9), 잔트슐프 29%(2/7)

네트 포인트 성공률 : 조코비치 60%(12/20), 잔트슐프 55%(17/31)

리시빙 포인트 성공률 : 조코비치 38%(40/104), 잔트슐프 23%(22/96)

전체 포인트 : 조코비치 112개, 잔트슐프 88개

◇ 노박 조코비치의 그랜드 슬램 24회 우승(400승) 기록

호주 오픈 10회(통산 102승) : 2008년, 2011~13년, 2015~16년, 2019~21년, 2023년

롤랑 가로스 3회(통산 101승) : 2016년, 2021년, 2023년

윔블던 챔피언십 7회(통산 102승) : 2011년, 2014~15년, 2018~19년, 2021~22년

US 오픈 4회(통산 95승) : 2011년, 2015년, 2018년, 2023년

조코비치의 2회전 경기 모습.첫 번째 세트 네 번째 게임에서 조코비치의 첫 브레이크 포인트가 적중했다. 26회의 긴 랠리 끝에 잔트슐프의 포핸드 크로스가 옆줄 밖에 떨어진 것이다. 그만큼 조코비치의 스트로크가 끈질기게 상대를 괴롭혔다는 뜻이다.여기서 승리 열쇠를 발견한 조코비치는 곧바로 이어진 자기 서브 게임 기회에서 199km/h 서브 에이스를 꽂아넣으며 러브 게임을 만들어 4-1로 달아났다. 조코비치는 아홉 번째 게임에서 30:0 포인트를 만드는 런닝 백핸드 크로스 앵글 위너를 뿌리고는 양팔을 벌리고 가볍게 뛰면서 비행 세리머니로 만원 관중들의 환호성과 어울리기도 했다.첫 세트를 6-3으로 끝내는 순간도 조코비치의 날카로운 200km/h 서브 포인트였다. 이어진 두 번째 세트 첫 게임에서도 조코비치는 잔트슐프의 백핸드 크로스 실수를 이끌어내며 얼리 브레이크 포인트를 찍어냈다.두 번째 세트 세 번째 게임에서도 더블 브레이크 포인트 기회를 잡은 조코비치는 잔트슐프의 포핸드 스트로크가 옆줄 밖에 떨어지는 바람에 3-0으로 앞서 나가며 결정적인 승리 갈림길을 만들어냈다.여기서 잔트슐프가 메디컬 타임 아웃을 요청했고 의료진이 들어와 오른쪽 어깨 근육을 응급 처치한 다음에는 게임 흐름이 조금 달라졌다. 메디컬 타임 아웃 효과를 본 잔트슐프의 표정은 조금씩 밝아지기 시작했고 곧바로 이어진 조코비치의 서브 게임을 브레이크했다. 기다리는 동안 흐름이 끊긴 조코비치가 더블 폴트로 게임을 내준 것이다.두 번째 세트 여섯 번째 게임에서는 보기 드문 포핸드 다운 더 라인 위너 맞대결이 펼쳐졌다. 먼저 조코비치가 142km/h의 빠른 포핸드 다운 더 라인 위너로 40:15를 만들더니, 잔트슐프도 이대로 무너질 수 없다는 듯 167km/h의 더 빠른 포핸드 다운 더 라인 위너로 듀스까지 따라붙은 것이다.조코비치는 자기가 서브를 넣은 열 번째 게임을 깔끔하게 러브 게임으로 만들며 6-4로 두 번째 세트까지 가져왔다. 세 번째 세트 세 번째 게임 직후에 예상 못한 변수가 나타났다. 잔트슐프가 게임 스코어 2-1로 앞서가는 순간 조코비치가 자빠지면서 오른쪽 발목 통증을 호소했다.조코비치도 메디컬 타임 아웃을 요청하여 오른쪽 발 응급 처치를 받았고 그 이후 두 선수의 게임 스코어는 3-3, 5-5, 6-6 평행선을 달려나가 타이 브레이크까지 도달했다. 조코비치가 자기 서브 게임을 세 번이나 연속 러브 게임으로 잡아냈지만 잔트슐프가 한 세트라도 따내기 위해 날카로운 포핸드 스트로크 위력을 자랑한 것이다.잔트슐프의 백핸드 리턴 미스 덕분에 미니 브레이크로 타이 브레이크를 시작한 조코비치는 잔트슐프의 포핸드 발리 실수, 백핸드 슬라이스 실수, 백핸드 크로스 실수가 연거푸 이어지면서 3개의 매치 포인트 기회를 잡아냈다. 실질적인 마지막 포인트에서 잔트슐프의 15구 포핸드 크로스가 길게 떨어지며 조코비치의 3-0 승리, 그랜드 슬램 남자단식 400번째 승리 대기록이 찍혀 나왔다.지금까지 그랜드 슬램 24회 우승에 빛나는 노박 조코비치가 '호주 오픈 102승, 롤랑 가로스 101승, 윔블던 102승, US 오픈 95승'의 대기록들을 묶어 그랜드 슬램 남자단식 통산 400번째 승리 최초 기록을 세운 것이다.16강에 오른 노박 조코비치가 체코 공화국에서 온 야쿱 멘시크(17위)를 이기면 테니스의 황제 로저 페더러(스위스)가 세운 호주 오픈 남자단식 최다승(102승) 기록도 뛰어넘게 된다.