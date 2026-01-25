' 풍향고2'의 수확, '날쌘 말벌' 이성민 매력 폭발하네

▲웹예능 '풍향고2' 안테나플러스

예능 프로그램에서 중요한 덕목 중 하나는 출연자들의 확실한 캐릭터 마련이다. 유재석, 지석진, 양세찬은 이미 <런닝맨>에서의 호흡을 바탕으로 <핑계고>와 <풍향고> 등에서 저마다의 개성을 마음껏 뽐내왔다. 여기에 배우 이성민이 가세하면서 색다른 케미가 생성되기 시작했다.​



처음엔 외국인과 말도 못 한다고 했던 그는 막상 오스트리아 도착과 동시에 누구보다 먼저 현지인과 적극적인 의사소통에 나섰고, 덕분에 시즌1 황정민의 뒤를 이어 '새로운 말벌' 캐릭터를 획득했다. "난생처음 해외여행 가서 흥분한 우리 아버지 같아 더 친근감이 든다"라는 어느 구독자의 댓글처럼 정감 어린 모습을 보여준 이성민은 그 존재만으로도 < 풍향고2 > 첫 회가 거둔 가장 큰 수확이 됐다.



시즌1 당시 환전에 재미 들여 이곳저곳 유령처럼 떠돌아다닌 탓에 '환전 지옥'에 갇혀 버린 멤버들은 이제 '호텔 지옥'(?)이라는 새로운 굴레에 사로잡혀 또 다른 재미와 웃음을 만들어 낸다. 이 과정에서 본의 아니게 코미디언이 된 이성민의 맹활약은 구독자들로부터 제4회 핑계고 시상식의 유력한 대상 후보(?)로 그의 이름을 거론하게 만들었다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기