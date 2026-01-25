' 풍향고2'의 수확, '날쌘 말벌' 이성민 매력 폭발하네

▲
웹예능 '풍향고2'안테나플러스
사전 모임부터 구독자들의 기대를 한 몸에 받은 웹예능 <풍향고> 시즌2(이하 '풍향고2')가 드디어 머나먼 땅 오스트리아 빈에 첫발을 내디뎠다. 지난 24일 오전 유튜브 채널 '뜬뜬'을 통해 공개된 < 풍향고2 >는 기존 유재석, 지석진, 양세찬과 더불어 새 멤버 이성민이 가세한 이른바 '코미디언 4인방'(?)의 산전수전 다 겪은 현지 숙소 구하기 과정이 깨알 같은 웃음을 선사했다. (TV에선 다음 날 저녁 ENA 채널을 통해 방영)
시즌1 목적지였던 베트남 사파와 마찬가지로 "NO 어플, NO 예약"을 고집한 여행으로 호기롭게 시작했지만, 4명의 여행객은 가장 중요한 사항 한 가지를 간과하고 말았다. 크리스마스 시즌을 앞둔 연말 성수기이기 때문에 어지간한 호텔은 이미 예약이 끝난 상태라는 점을 미처 몰랐던 것이다.
지난해 11월 촬영 당시 칼바람을 맞으며 도착한 아름다운 도시 빈에서 이들은 과연 숙소를 구할 수 있었을까? 아니면 이성민이 제일 우려했던 노숙으로 유럽의 첫날밤을 맞이했을까? 공개와 동시에 순간 접속자 수 7만 명을 기록할 정도로 여전한 인기를 과시한 < 풍향고2 >는 기대하지 않았던 이성민의 맹활약 속에 시즌1 못지않은 재미를 선사하며 기분 좋은 대리 체험 여행에 돌입했다.
기다렸던 오스트리아 여행 돌입