12년 만에 대권 노리는 삼성, '구자욱 수비'에 달렸다

선수 계약 마무리, 김태훈, 이승현, 강민호 등 잔류

박재형(kbo1982_ing)
26.01.25 10:14최종업데이트26.01.25 10:14
삼성 캡틴 구자욱의 타격 실력은 KBO리그 내에서 상위권에 있다
삼성의 2026시즌은 어떤 시즌이 될까. 사실 이번 시즌을 앞두고 삼성을 LG와 더불어 2강으로 꼽는 전문가들이 많다. 전력 보강이 어느 때보다 많았기 때문이다.

우선 KIA에서 FA로 나온 최형우를 2년 총액 26억원에 계약했다. 1983년생 나이가 무색할 정도로 여전한 타격 능력을 과시했기 때문이다. 이어서 내부 FA인 투수 김태훈과 이승현, 포수 강민호를 모두 잔류시켰다. 외국인 선수와 아시아쿼터도 다 계약을 마무리 지었다.

삼성 박진만 감독은 "우승권으로 봐준다는 것은 팀이 이에 걸맞은 기량을 보여줬다는 의미다. 달게 듣고 준비를 잘하도록 하겠다"라며 포부를 밝혔다.

구자욱은 삼성의 캡틴이자 삼성 타선의 중심이라고 봐도 무방하다. 하지만 지난 시즌 구자욱은 산전수전을 겪었다. 5월까지 56경기를 나오면서 타율 0.249 OPS 0.785의 성적을 거뒀다. 구자욱답지 않은 성적이었다. 하지만 6월부터 반등을 하더니, 마지막에는 외야수 골든글러브 수상이라는 방점을 찍었다.

구자욱의 수비

타격 실력만큼은 상위권인 구자욱이지만, 수비 실력은 매우 저조한 편이다
11시즌을 뛰면서 구자욱의 통산 WAR은 42.90, wRC+는 132.5다. 공격력에서는 구자욱을 높이 평가하는 부분이다. 하지만 이런 구자욱에게도 약점이 있으니, 바로 수비력이다. 11시즌을 뛰면서 구자욱의 통산 WAA(수비 대비 승리 기여도)는 -6.871로 음수다.

지난 시즌에도 삼성의 좌익수 WAR은 4.13으로 전체 1위였다. 중심에는 구자욱이 있었다. WAR이 4.48로 오히려 팀 좌익수 WAR보다 높게 나왔다. 반면에 삼성의 좌익수 WAA는 -2.206으로 최하위인 KIA(-3.397) 다음으로 저조했다. 즉, 2승은 좌익수 수비로 인해 헌납했다는 말이다.

공교롭게도 구자욱의 지난 시즌 좌익수 WAA는 -1.050으로 10개 구단 좌익수 중에서 가장 낮은 WAA였다. 냉정하게 데이터대로 말하자면, 구자욱의 수비로 인해 삼성은 1승을 헌납했다고 봐도 무방하다.

삼성 박진만 감독은 "지명타자는 최형우가 주로 나가겠지만, 구자욱의 몸상태가 변수라고 본다. 최형우가 주 1~2회 정도 좌익수 수비로 나가면 좋을 듯하다"라고 말할 정도였다.

실제로 구자욱은 2024시즌 플레이오프에서 다친 무릎 부상의 후유증이 지난 시즌 고스란히 드러났다. 2024시즌과 비교하면, 타격과 수비 지표 모두 하락한 걸 보여줬다.

최형우도 수비 질문에 대해 "라이온즈 파크 같은 경우에는 (외야) 양쪽이 그렇게 중요하지 않다고 본다. 머리 위로 넘어가면 홈런이니, 수비 부담이 크지 않다"라고 말했다. 이어서 "(구)자욱이도 이제 나이가 있지 않나. (구)자욱이를 위해 수비도 나가겠다"라고 말했다.

물론, 구자욱도 나이가 이제 33세로 어린 나이가 아니긴 하다. 관리를 해야 하지만, 그래도 어느 정도 좌익수로 많이 소화해야 한다. 지난 시즌 142경기를 나왔으나 좌익수로는 99경기 출전에 그친 것이 증거다. 나머지는 주로 지명타자로 출전했다.

공격만 아니라 수비에서도 구자욱이 한층 더 나은 모습을 보인다면, 삼성의 2026시즌은 기대 이상일 것으로 보인다.

덧붙이는 글 구자욱의 세부 데이터는 스탯티즈(STATIZ)를 통해 확인하실 수 있습니다
댓글
KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

