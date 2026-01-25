장항준 "24년 친구 '유해진'과 풀어낸 단종 비하인드, 뭐냐면요..."

쇼박스

- 사극 장르가 쉽지 않은데 첫 도전이다. 계기가 무엇인가.

- 기자간담회를 통해 단종 죽음의 여러 가설이 있다고 했다. 실제와 상상의 균형점과 각색 주안점이 있다면.

- 엄흥도와 단종의 관계성을 무엇이라 생각했나.

- 단종의 최후를 어떻게 그리려고 했나.

- 영화 속에서는 한명회를 악의 축으로 설정하면서 수양 대군을 등장시키지 않았다.

장항준 감독"제작비도 많이 들고 준비할 것도 많은 사극이라 처음 제안이 왔을 때 꺼려졌다. 시극을 좀 기피한다. 고증부터 시작해서 역사 논란을 피할 수 없어서 겁내는 분야가 된 것도 있다. 그런데 제 성격이 그렇다. 유행하는 거, 똑같은 거 하기 싫어해서 남들이 안 할 때 해보고 싶었다.""사극 대가인 의상 실장님과 복식 고증에 공들였다. 다 잘해 놓고 고증 잘 못해서 욕먹는 순간 모든 노력이 허물어지지 않기 위해 민감하게 대응했다. '갓'이 문제였다. (갓하면 떠오르는) 비치는 갓은 조선 중기 갓이다. 조선 초기는 갓이 달랐다. 조금만 각도를 틀면 얼굴이 잘 안 보여 시선 처리가 힘들었지만 고증에 맞게 만들었다. 민가의 고증은 남아 있지 않아서 강원도 두메산골 복식은 조선 시대 생활상이나 풍속상을 자문받아 만들었다.밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것들의 경계를 달리했다. 사료에 남아 있는 계유정난 이후 유배 상황은 각색이 필요했다. 역사극은 한정된 러닝타임의 제약이 존재하고 실제와 극적인 부분의 차이가 발생하게 된다. 지방사에는 엄흥도의 아들이 셋이라는 기록되어 있다. 이 부분을 엄흥도로 압축하면서 홀아버지와 외아들로 설정했다.단종의 최후도 여러 기록이 있고 뚜렷하게 밝혀진 것도 없어서 그중 하나를 취했다. 문을 잡아당기는 하인이 있었다고 전해지는데 야사의 일부분이라 명확지 않다. 엄흥도의 기록도 비슷하다. 단종이 죽은 후 곡하면서 시신을 수습하고 매장한 후 숨어 지냈다는 두세 줄의 기록이 끝이었다. 줄을 잡은 인물과 장사를 지낸 엄흥도를 한 인물로 만들었다.""시나리오 단계에서는 영화의 분위기까지 생각 못 했다. 상전과 하인의 신분 격차가 촬영하면서 부자 관계로 설정되었다. 해진 씨가 지훈 씨를 아꼈고 왜 그랬는지 모르겠지만 지훈 씨도 따랐다. 이상하게 처음부터 서로 좋아했다. (웃음) 두 분이 끌리는 게 있는 듯했다. 연기 호흡을 맞추면서 서로 믿고 의지하는 게 보였다.""단종은 태어날 때부터 왕이었던 사람이다. 원손, 세손, 세자, 왕이 된 유일한 적통 코스를 밟았던 인물이다. 할아버지와 아버지가 왕이고 할머니와 엄마도 왕비였던 적통 중의 적통이다. 세종의 총애를 받은 총명함, 문종도 단명했을 뿐 훌륭한 왕이었고 혈통을 이어받아 심지도 곧은 사람이었다. 대신들도 큰 인물이 된다는 기대가 컸다. 정치적으로 희생양이 된 사람 같았지 나약하게만 보이지 않았다. 어린 나이에 보위에 오른 초기에는 주도적으로 정사를 펼치려고 투쟁했고, 학문에도 통달했으며 무예도 뛰어났다고 알려졌다. 그 모습에 주목했다.백성을 위한 왕은 누구인지 생각해 봤다. 단종이 수동적인 삶을 버리고 능동적인 삶을 살게 된 것도 마을 사람들과 동화되고 배우면서 성군의 자질을 학습했다고 설정했다. 거기에 단종 복위 운동을 알고 있었다는 가설에 무게를 두어 상상력을 덧붙였다. 우군인 금성대군의 편지에 결의하고 역사를 바로잡자는 태도를 보였을 거라 생각했다.""한명회를 내세운 수양 대군의 세력 자체가 악이다. 그들은 역사적 정통성을 뒤집어 버렸다. 아버지와 형이 죽으면서도 잘 보살펴 달라고 부탁했던 게 수양이었던 이유가 있었을 거다. 과연 성공한 역모는 박수받고 인정되어야 할까, 실현되지 못한 정의는 잊어야 하나를 곱씹었다. 단종을 재조명하는 일이 의미 있었다.한명회의 경우 정진, 이덕화, 김의성 배우가 만든 이미지보다 잘 만들 자신이 없었다. 호기심에 기록을 찾아보니 당대 기록은 매체 속 이미지와 달랐다. 실제는 달라서 오히려 잘 되었다 싶었다. 완전히 다른 악당 한명회를 만들자 생각했다. 당대 기록은 키가 크고 풍채가 좋아 모두가 우러러봤고 잘 생기고 무예도 출중했다고 되어 있었다. 자문까지 해보니, 간신으로 부관참시 당한 이후라 그런 기록일 수 있다고 했다.기왕 한명회를 소환할 거면 거대한 악으로 묘사하고 싶었다. 촌장과 마을 사람 앞에서도 위압감이 느껴지는 풍채로 설정했다. 한명회는 조선 개국 공신의 손자이자 금수저 집안에서 태어났다. 아버지부터 친척들이 출세했지만 한명회만 과거 시험에 불합격했다. 본인 특유의 지식으로 그 자리까지 올라온 인물이다. 그런 한명회를 중심으로 형성된 수양 대군이 마지막 불씨를 없앨 방법을 찾고 있었던 때다. 다른 삼촌들은 그들이 무서워서 등 돌렸지만 금성대군이 마지막까지 단종을 보필한 유일한 친족이었다. 그래서 금성대군의 이미지를 정의로운 사람으로 했고, 대척점에 한명회가 있었으면 했다."