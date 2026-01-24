베테랑 좌완 불펜의 FA 이적, 중책 맡게된 3년 차 좌완 영건

한화이글스

큰사진보기 ▲김범수가 FA로 이적한 상황에서 조동욱이 이번 시즌 한화 좌완 불펜의 핵심 코어 역할을 해줘야 한다 한화이글스

조동욱은 2024년 2라운드 전체 11번에 한화 유니폼을 입은 좌완 투수다. 첫 시즌에는 1군 무대의 높은 벽을 실감했다. 21경기(8선발) 1승 2패 평균자책점 6.37의 성적을 거뒀다. WAR은 -0.07이었다.



2년 차를 맞이한 지난 시즌에는 본인의 잠재력을 100% 터트리지는 않은 듯하다. 하지만 한화 불펜진에 힘을 보탰다고 해도 무방하다. 68경기(2선발) 3승 3패 2세이브 5홀드 평균자책점 4.05의 성적을 거뒀다. WAR은 1.31이다. 정규 시즌 활약을 토대로 포스트시즌에도 3경기 나와 승패 없이 평균자책점 9.00의 성적을 거뒀다.



조동욱 역시 지난 시즌 좌타 상대로 등판을 많이 했다. 41.1이닝 19실점(17자책) 평균자책점 3.70의 성적을 거뒀다. 세부 지표는 아쉬었다. 출루 허용률(1.45)부터 피안타율(0.272), 피OPS(0.723)가 그 증거다.



양상문 코치를 만나 성장한 것도 있다. 데뷔 시즌 조동욱의 포심 평균 구속이 139.7km였는데, 지난 시즌에는 144.1km로 4~5km 정도 빨라졌다. 양상문 투수코치가 올해도 한화에 있기 때문에 한층 더 성장할 것으로 보인다.



이번 시즌 김범수를 대체할 선수 1순위로 거론되는 게 조동욱이다. 해를 거듭할수록 성장하고 있기에 김범수만큼 혹은 그 이상의 성과를 거둘 수 있다고 본다. 이번 시즌 조동욱의 활약에 눈여겨보면 좋을 듯하다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 김범수가 FA로 이적한 상황에서 조동욱이 이번 시즌 한화 좌완 불펜의 핵심 코어 역할을 해줘야 한다조동욱은 2024년 2라운드 전체 11번에 한화 유니폼을 입은 좌완 투수다. 첫 시즌에는 1군 무대의 높은 벽을 실감했다. 21경기(8선발) 1승 2패 평균자책점 6.37의 성적을 거뒀다. WAR은 -0.07이었다.2년 차를 맞이한 지난 시즌에는 본인의 잠재력을 100% 터트리지는 않은 듯하다. 하지만 한화 불펜진에 힘을 보탰다고 해도 무방하다. 68경기(2선발) 3승 3패 2세이브 5홀드 평균자책점 4.05의 성적을 거뒀다. WAR은 1.31이다. 정규 시즌 활약을 토대로 포스트시즌에도 3경기 나와 승패 없이 평균자책점 9.00의 성적을 거뒀다.조동욱 역시 지난 시즌 좌타 상대로 등판을 많이 했다. 41.1이닝 19실점(17자책) 평균자책점 3.70의 성적을 거뒀다. 세부 지표는 아쉬었다. 출루 허용률(1.45)부터 피안타율(0.272), 피OPS(0.723)가 그 증거다.양상문 코치를 만나 성장한 것도 있다. 데뷔 시즌 조동욱의 포심 평균 구속이 139.7km였는데, 지난 시즌에는 144.1km로 4~5km 정도 빨라졌다. 양상문 투수코치가 올해도 한화에 있기 때문에 한층 더 성장할 것으로 보인다.이번 시즌 김범수를 대체할 선수 1순위로 거론되는 게 조동욱이다. 해를 거듭할수록 성장하고 있기에 김범수만큼 혹은 그 이상의 성과를 거둘 수 있다고 본다. 이번 시즌 조동욱의 활약에 눈여겨보면 좋을 듯하다. 한화이글스 불펜 좌완 투수 조동욱 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 삼성 '좌완 불펜', 백쇼 오면 달라진다

지난 시즌 한화 불펜에서 힘을 보탠 조동욱지난 시즌 한화는 엄청난 돌풍을 일으켰다. 144경기 중 83승 4무 57패 승률 0.593의 성적을 거두며 정규 리그 2위를 기록했다. 비록 한국시리즈에서 LG에게 1승 4패로 준우승에 그쳤지만, 팬들로 하여금 한화의 다음 시즌을 기대할 수 있게 만들었다.마운드의 힘이 상당히 컸다. 2025시즌 한화의 투수 WAR(대체선수 대비 승리기여도)은 스탯티즈 기준으로 전체 1위(31.32)다. 이외에도 평균자책점 3.55, 출루 허용률 1.27로 전체 1위를 기록했다.특히 불펜의 힘이 컸다. 구원 투수 WAR은 10.13으로 1위 SSG(13.88) 다음으로 높았다. 구원 평균자책점도 3.63으로 1위 SSG(3.36) 다음으로 좋았다. 이중에서 눈여겨볼 부분이 좌완 불펜 성적이다. 좌완 불펜 WAR이 3.12, 평균자책점이 3.03으로 전체 1위였다. 블론 홀드는 아예 없었고, 블론 세이브도 1차례에 불과했다.중심에는 김범수가 있었다. 김범수는 지난 시즌 73경기 나와 2승 1패 2세이브 6홀드 평균자책점 2.25를 기록하며 커리어 하이를 달성했다. WAR도 1.33으로 한화 내에선 한승혁(현 kt, 2.54), 김서현(1.99) 다음으로 높았다.작년에는 좌타 상대로 많이 등판했다. 그 결과, 31.1이닝 8실점(4자책) 평균자책점 1.15로 좌승사자의 위력을 보였다. 출루 허용률(0.99)과 피안타율(0.176), 피OPS(0.480) 등 세부 지표도 상당했다.당연히 한화 잔류가 유력한 것으로 보였으나 한화와의 협상에 진전이 없었고, 결국 김범수는 지난 21일 KIA와 3년 총액 20억 원에 FA 이적을 했다. 한화는 순식간에 필승조 좌완 불펜을 잃어버리고 말았다.하지만 한화 내에선 큰 걱정을 하지 않는 모습이다. 이 선수가 지난 시즌 어느 정도의 잠재력을 터트렸기 때문이다. 조동욱이 그 주인공이다.