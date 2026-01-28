20대 학생과 청소 노동자가 나눈 첫 대화, 그리고 변한 것들

혹자는 말한다. 한국 독립영화판은 보는 이보다 만드는 이가 더 많은 이상한 생태계가 되어버렸다고.반박하고 싶은 이도 있겠다. 지난해 말 개봉한 <세계의 주인>에 19만 명의 관객이 들었다. <우리들>부터 <우리집>을 거쳐 <세계의 주인>에 이르는 윤가은 감독의 필모그래피는 서서히, 그러나 분명하게 한국 영화팬들을 설득하고 납득케 했다. 그녀가 해냈다면 다른 누구도 해낼 수가 있는 것이라고, 좋은 영화라면 관객이 찾으리라고 말할 수도 있을 테다. 그와 같이 말하는 이들을 숱하게 만났다. 독립영화가 아니라도 이 나라 문화예술계 어디나 척박하지 않다고는 할 수 없는 상황이므로.나는 <세계의 주인>의 오늘을 마땅한 성취라기보다는 이례적 성공으로 이해한다. 어느 작품이 성공하고, 또 다른 작품이 실패하는 것이 그저 작품성에 따라 갈리는 건 아니라고 여긴다. 건강한 생태계, 그러니까 좋은 작품이 마땅한 관객과 만나 유의미한 가치를 빚고 입소문이 나 흥행으로 이어지는 상황이 한국 영화계에선 좀처럼 이뤄지지 않는다. 이런 선순환을 위해선 몇 가지 요건이 필요하다.우선 일정한 관객이 작품과 만날 수 있어야 한다. 한국 독립영화를 선택하는 소수의, 그러나 눈 밝고 어느 정도는 주변에 영향력도 가진 관객이 작은 작품과 만날 수 있어야 한다. 둘째로 작은 작품을 성실히 발굴하고 전하는 영향력 있고 실력까지 갖춘 평론가, 영화저널리스트, 유튜버 등이 있어야 한다. 마지막으로 작은 영화가 적어도 관객과 만날 수 있는 창구가 되는 극장이 필요한데, 이 극장은 상당 시간 상영 기간을 보장해 주어야 한다. 또 처음 작품을 찾은 이 외에도 관객이 꾸준히 작품과 만나 영화의 영향력이 커지는 선순환이 이뤄져야 한다.