사이트 전체보기
김성호의 씨네만세 20대 학생과 청소 노동자가 나눈 첫 대화, 그리고 변한 것들

20대 학생과 청소 노동자가 나눈 첫 대화, 그리고 변한 것들

[김성호의 씨네만세 1262] 2026 한국독립영화 회원작 상영회 <환희를 기다리며>

김성호(starsky216)
26.01.28 10:43최종업데이트26.01.28 10:43
혹자는 말한다. 한국 독립영화판은 보는 이보다 만드는 이가 더 많은 이상한 생태계가 되어버렸다고.

반박하고 싶은 이도 있겠다. 지난해 말 개봉한 <세계의 주인>에 19만 명의 관객이 들었다. <우리들>부터 <우리집>을 거쳐 <세계의 주인>에 이르는 윤가은 감독의 필모그래피는 서서히, 그러나 분명하게 한국 영화팬들을 설득하고 납득케 했다. 그녀가 해냈다면 다른 누구도 해낼 수가 있는 것이라고, 좋은 영화라면 관객이 찾으리라고 말할 수도 있을 테다. 그와 같이 말하는 이들을 숱하게 만났다. 독립영화가 아니라도 이 나라 문화예술계 어디나 척박하지 않다고는 할 수 없는 상황이므로.

나는 <세계의 주인>의 오늘을 마땅한 성취라기보다는 이례적 성공으로 이해한다. 어느 작품이 성공하고, 또 다른 작품이 실패하는 것이 그저 작품성에 따라 갈리는 건 아니라고 여긴다. 건강한 생태계, 그러니까 좋은 작품이 마땅한 관객과 만나 유의미한 가치를 빚고 입소문이 나 흥행으로 이어지는 상황이 한국 영화계에선 좀처럼 이뤄지지 않는다. 이런 선순환을 위해선 몇 가지 요건이 필요하다.

우선 일정한 관객이 작품과 만날 수 있어야 한다. 한국 독립영화를 선택하는 소수의, 그러나 눈 밝고 어느 정도는 주변에 영향력도 가진 관객이 작은 작품과 만날 수 있어야 한다. 둘째로 작은 작품을 성실히 발굴하고 전하는 영향력 있고 실력까지 갖춘 평론가, 영화저널리스트, 유튜버 등이 있어야 한다. 마지막으로 작은 영화가 적어도 관객과 만날 수 있는 창구가 되는 극장이 필요한데, 이 극장은 상당 시간 상영 기간을 보장해 주어야 한다. 또 처음 작품을 찾은 이 외에도 관객이 꾸준히 작품과 만나 영화의 영향력이 커지는 선순환이 이뤄져야 한다.

2026 한국독립영화 회원작 상영회 포스터
2026 한국독립영화 회원작 상영회포스터한국독립영화협회

한국 독립영화의 척박한 대지에서

그러나 한국에선 이 같은 일이 좀처럼 벌어지지 않는다. 극소수의 독립영화팬들은 그 존재감이 미미하며 갈수록 그 수도 줄어간다. 통상적으로 독립영화 관계자들은 작은 영화를 발굴하는 고정 팬의 수가 천명 남짓이라 말한다. 이들이 각지 영화제를 찾고 상영회, 극장 상영까지 찾아다닌다는 것. 아주 틀린 말도 아닌 게 평범한 한국 독립영화 중 극장 개봉까지 이른 작품의 평균 예상 관객 수는 고작 2000명 남짓이다.

이 같은 흐름에 맞서려는 움직임이 있다는 게 그나마 고무적이다. 한국독립영화협회가 매년 초 진행하는 '회원작 상영회'도 그런 행사다. 아직 개봉에 이르지 못한, 그러나 향후 일반 개봉을 타진하는 작품이 발 빠른 관객과 만날 수 있는 창구를 단 하나라도 더 제공하기 위한 움직임이다.

지난 22일부터 23일까지 양일간 서울 홍대 인디스페이스에서 2026 한국독립영화 회원작 상영회가 열렸다. 소개된 작품은 모두 여덟 편. 첫날엔 <레이의 겨울방학> <아방> <우리는 전주에와서>와 <니죽우산> <우리는 광장에서>까지 다섯 작품이 네 개 섹션에서 상영됐다. 둘째 날엔 <하늘과 바람과 별과 섬> <퍼플 스왈로우> <환희를 기다리며>까지 세 개 작품이 진행됐다.

환희를 기다리며 스틸컷
환희를 기다리며스틸컷한국독립영화협회

세대를 건너 마주한 두 여성

평일인 목요일과 금요일, 그것도 목요일 저녁 한 차례를 제외하곤 대부분이 오전과 낮 시간대에 상영됐다. 이로부터 읽어내야 할 것은 주최 측의 팍팍한 주머니 사정만은 아닐 테다. 단 한 명의 관객이라도 더 만나게 하려는 간절함, 그리고 실제로 상영관을 찾은 작지만 열의 있는 관객들의 존재 같은 것일 테다.

이번 상영회 마지막을 장식한 작품은 김지민, 이선유 감독의 공동연출작 <환희를 기다리며>다. 지난해 25회 한국퀴어영화제, 12회 목포국도1호선독립영화제, 51회 한국독립영화제 등의 선택을 받으며 최소한의 작품성은 검증받았다. 올해는 정식 극장 개봉까지 타진하는 상태로 알려졌다. 단국대학교 문화예술대학원 졸업작으로, 세대와 직업을 뛰어넘는 두 여성의 만남과 교감을 다뤘다.

대학교 청소부인 환희는 40대 초반의 젊은 여성이다. 남편과 이혼하고 홀로 살아가는 그녀의 삶은 적잖이 단조로운 모양이다. 집에서 쉬고 일터에 나가 청소를 하는 일상, 그런 일상에 틈입하는 변화가 바로 겨울이다. 20대 초반 대학생인 겨울은 환희가 일하는 학교의 무용과 학생이다. 영화는 같은 학과 다른 여학생과 밀애하는 겨울과 특별할 것 없는 일상을 살아내는 환희의 모습을 비추며 그들이 차츰 서로의 삶에 들어서는 이야기로 다가선다.

환희를 기다리며 스틸컷
환희를 기다리며스틸컷한국독립영화협회

같은 장소에 있지만, 겹치지 않는

둘의 만남은 이색적이다. 이제 막 새 학기가 시작된 4월의 어느 날, 엘리베이터를 기다리는 환희에게 다가선 겨울이 바깥에 '눈이 내린다'고 말을 걸어온다. 같은 공간을 지나면서도 서로 이야기를 건넬 일 없는 존재, 학생과 청소부가 관계를 트는 게 이 지점이다. 생판 처음 보는 남에게 아무렇지 않게 말을 걸 수 있는 어린 여학생과 제 일상을 벗어나는 것이 어렵기만 한 중년의 여자 사이에서 이뤄지는 독특한 관계 맺기가 77분의 러닝타임 동안 지속된다.

나이도, 상황도 다른 두 여성이 삶의 어느 순간 잠시, 그러나 결코 얕지 않게 닿았다가 다시 멀어진다. 특별할 것 없는 관계의 이어짐과 끊어짐이 중요한 목적이라는 듯이 영화는 한 방향으로 전진한다. 크게 데어본 적 없어서일까, 겨울은 거침없이 다가선다. 환희는 주춤거리면서도 은근히 변화한다. 춤, 그리고 몸의 접촉으로부터 일어나는 관계의 트임이 파편화되고 사람과의 접촉이 갈수록 줄어드는 요즈음 세상에서 낯선 감흥을 일으킨다.

여성들의 만남과 관계 맺음 속에서 다소 뜬금없이 등장하는 남성들의 존재가 위협적이거나 폭력적이거나 별 쓸모없는 것쯤으로 지나간단 점도 이색적이다. 환희가 로또 가게에서 만난 어느 청년은 운의 흐름이 뒤바뀌었다며 환희의 것과 제 것을 바꾸려고 무례하게 굴고, 그녀가 출근하던 길로 튀어 굴러오는 축구공도 어느 사내가 찬다. 개를 함부로 대하는 또 다른 남성도 있다. 영화 속엔 여러 남성의 못나고 해로운 모습들이 스치듯 지나간다. 반면 여성들의 관계 맺음은 이와 대비돼 안온한 효과를 얻는다.

환희를 기다리며 스틸컷
환희를 기다리며스틸컷한국독립영화협회

구분을 건너 다름과 만나는 자

이날 이뤄진 관객과의 대화(GV)에서도 "영화 내내 유해한 남자만 나오고 유해하지 않은 남자는 구전으로만 전해지는데 누군가는 남성혐오로 볼 수도 있을 것 같다"며 "이 영화를 옹호하고 싶은 마음에 이런 이야기를 꺼내본다"는 진행자의 물음이 나오기도 했다. 이와 관련해 김지민 감독은 "그런 의도가 없었지만, 이야기해 볼 수는 있다고 본다. 그런 이야기라도 나온다면 (영화가) 잘 나온 거라고 생각한다"라고 답했다.

이선유 감독도 "대본을 수정하는 과정에서 남자들만 그렇게 나온 게 아닌가(하는 얘기가 있었다)"며 "(특정 배역의) 성별을 바꿀까 하다가 그렇게 하는 게 더 편협한 태도가 아닌가 해서 하던 대로 가자고 결정했다"고 설명했다. 특별한 의도는 없었다는 이야기다.

<환희를 기다리며> 속에서 강조되는 여성들의 세계와 관계 맺음이 흥미로운 건 그 관계가 세대와 직업적 상황을 건너 맺어져서다. 이와 같은 '건넘'이 확장되면 앞의 성별 구분 또한 얼마든지 넘어설 수 있을 테다. 말하자면 세상엔 구분을 기꺼이 건너 관계를 트고 이해를 확장하는 이들이 있다. 반대로 건너지 않은 채로 선을 긋고 문을 닫는 이들도 있다. 이 영화의 미덕은 적어도 세대와 직업에 한해서는 전자에 가까이 있다는 점이다. 그렇다면 얼마든지 뒤의 구분 또한 넘어설 수 있으리라고 믿고 싶다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
한국독립영화회원작상영회 환희를기다리며 김지민 이선유 김성호의씨네만세

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 '이해찬 3세대' 입니다, '머니볼'로 그를 추모합니다