평범한 사람들 '입틀막' 하려는 권력에 '이야기'로 대응하는 법

뮤지컬 <판> 공연 사진달수가 전기수가 되기 위해서는 넘어야 할 산이 많다. 전기수로서 이야기해야 하는 사람들과 달수는 엄연히 계급 위치가 다르다. 여전히 신분제가 남아있던 시대이기에 양반 달수의 삶과 전기수의 입에 오르내리는 평민의 삶은 확연히 다르다. 달수는 평민들의 삶을 살아본 적 없고, 생활 세계 역시 구분되어 있었기에 그들의 이야기를 접할 수 없었다.한 번도 접해보지 못한 이야기를 전할 수는 없는 법이다. 전기수 호태는 달수를 뒷골목으로 데려간다. 그곳에서 달수는 이론서에 담기지 않았던 보통 사람들의 삶을 확인한다. 당대 사람들 사이에서 유행하던 패관소설에는 이런 삶이 적나라하게 담겨있었지만, 위정자들은 이 소설이 지나치게 외설적이고 세태를 풍자한다는 이유로 금지했다.그렇기에 달수에게는 호태를 통해 뒷골목을 경험하는 과정이 더 필요했다. 다른 삶을 인식하고, 이해하고, 완전하진 않더라도 동화되는 과정이 뒷골목에서 벌어진다. 동시에 매설방 역시 이런 과정을 가능하게 하는 공간이다. 매설방은 소외되고 감춰진 사람들의 이야기를 전할 수 있는 공간이자, 감춰진 사람들의 참여도 허용하는 공간이다.뮤지컬에서는 여성의 참여로 대표된다. 매설방의 주인으로 달수의 여정에서 중심적인 역할을 수행하는 춘섬은 여성이다. 달수가 반한 여성 이덕은 매설방에서 다른 소설을 필사하는 일을 하다가 어느 순간부터 직접 소설을 쓰기 시작한다. 매설방에서는 여성의 참여가 허용될 뿐 아니라, 여성이 보다 주체적인 존재가 되는 것 역시 가능하다.