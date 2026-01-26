평범한 사람들 '입틀막' 하려는 권력에 '이야기'로 대응하는 법

읽혀도 되는 이야기가 있다면 읽혀선 안 되는 이야기도 있다. 어느 시대에나 그랬다. 19세기 말 조선에서 평범한 사람들을 중심으로 세태에 대한 적나라한 이야기가 떠돌자, 위정자들은 이를 억압하기 위해 동분서주했다. 그 이야기의 근원지는 '매설방'으로 뮤지컬 <판>은 과거 시험을 준비하던 양반가의 '달수'가 우연히 매설방 앞에 다다르며 시작된다.
달수는 이론서를 공부하고 급제해 관직을 얻는 것에 큰 관심이 없었다. 그러던 중 '이덕'에게 반해 그녀를 따라가다 매설방 앞에 당도했다. 매설방에는 그동안 달수가 보지 못한 소설들과 들어보지 못한 이야기를 전하는 전기수가 있었다. 그들이 말하고 읽는 이야기에는 그동안 달수가 경험해 보지 못한 삶, 한 번도 들어본 적 없는 통렬한 풍자, 그리고 때론 외설적인 이야기까지 가득 담겨있었다.
달수는 매설방에 자신의 모든 관심을 쏟아붓는다. 과거 시험보다 평범한 사람들이 세상을 살아가는 이야기에 더 흥미를 느꼈고, 직접 전기수가 되어 이야기를 전하고자 하는 꿈을 품게 된다. 그렇게 매설방 주인 '춘섬', 최고의 전기수 '호태'를 비롯한 매설방 사람들과의 동행이 시작된다. 위정자들의 검열과 아버지의 감시를 요리조리 피해 다녀야 하기에 위태로운, 그러나 호기심을 자아내는 이야기들로 가득하기에 흥분되는 여정이 펼쳐진다.