신인왕 꿈꾸는 19살 오재원... 한화 중견수 고민 끝낼까?

한화 오재원의 고교 시절 주요 기록(출처: KBSA 기록실/ KBREPORT)고교 1학년 시절부터 타격에서 두각을 드러낸 오재원은 고교 통산 305타석에서 100안타, 타율 0.420, 57도루 OPS 1.104를 기록했고 공수주를 겸비한 야수 최대어로 평가받았다. 일각에선 송구 능력에 대한 우려를 보이기도 했지만 다수 관계자들은 박해민(LG)처럼 수비 범위가 넓고 타구 판단이 좋아서 프로 무대에서도 충분히 중견수로 활약할 수 있을 것이라고 평가한다.오재원 본인 역시 "타격엔 사이클이 있어도 수비와 주력엔 슬럼프가 없다. 수비와 주력에서 내 가치를 보여줘야 한다"며 자신의 강점이 어디에 있다는 것을 명확히 인식하고 있다. 대졸 내야수 최유빈과 함께 1군 스프링캠프(호주 멜버른)에 합류한 유이한 신인이라는 점 역시 오재원이 즉시 전력감으로 분류되고 있음을 방증한다.소속팀 김경문 감독의 존재 역시 오재원의 성장을 기대하는 요소다. 과거 두산 베어스 시절인 2009년, 김경문 감독은 신인 정수빈을 데뷔 시즌부터 적극적으로 기용하며 주전 중견수로 키워냈다. 공교롭게도 오재원은 정수빈의 유신고 직속 후배이기도 하다. 빠른 발과 근성있는 플레이, 그리고 야구 센스까지 선배를 쏙 빼닮았다는 평이다.