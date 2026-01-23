사이트 전체보기
"괴기 영화 같다"... 서장훈 놀라게 한 부부의 속사정

[리뷰] JTBC <이혼숙려캠프>

이준목
26.01.23
'거짓말, 인정해, 사과해'라는 일방적인 요구를 5년째 거듭하는 막무가내 남편의 만행이 시청자들에게 큰 충격을 안겼다. 1월 22일 방송된 JTBC <이혼숙려캠프>에 '리와인드 부부'의 사연이 나왔다.

김완연-박명선 부부는 아내의 말을 의심하고 폭언하며 수년째 같은 이야기만 반복하는 남편 때문에 갈등을 빚고 있었다.

5년째 화난 남편

과거 암 수술을 받았던 남편은, 당시 아내가 친구들과 병원 밖에서 밥 먹고 술을 마신 뒤 남편에게 술을 마시지 않았다고 거짓말을 했던 사건을 5년째 들먹이며 아내를 질책했다. 아내가 결국 사과했지만 남편은 여전히 부부싸움이 벌어질 때마다 "거짓말했잖아', '인정하라'는 말을 반복하며 아내를 압박하고 무시하는 언행을 일삼았다.

가사조사 과정에서 남편은 패널들의 비판이 자신에게 몰리자 억울함을 드러냈다. 본인의 잘못을 돌아보고 반성하는 모습은 없이, 오로지 아내의 태도 때문에 지금까지 문제가 계속된 것이라고 주장하며 고집을 부렸다. 남의 말을 전혀 듣지 않는 남편의 태도에 패널들도 점점 지쳐갔다.

남편은 말다툼하다가 아내가 끝내 눈물을 흘리고 있는 상황에서도 아랑곳하지 않고 막말을 이어갔다. 심지어 남편의 비난은 처가 식구들에게까지 향했다. 남편은 사과하는 장모와 장인에게 "(아내를) 다시 제대로 사람답게 가르쳐서 보내라. 당장 데려가시라"라고 막말 문자를 보내 처가에서 충격을 받았던 사건이 있었다.

정작 남편은 뉘앙스로만 말했는데 처가에서 아내를 진짜 데려가서 서운했다고 책임을 돌렸다. 남편은 "저 당시에 저는 이혼한다고 우리 엄마한테 얘기하고 이혼 선언해서 저걸 보낸 것"이라면서 "그래서 제가 저 이야기를 잘 안 한다"라고 변명하며 자신이 잘못을 저지른 사건에 대해서는 말을 피했다.

참다못한 서장훈은 "5년 전 아내의 잘못은 저렇게 난리 치면서, 자기가 잘못한 것은 대충 얼버무리기만 한다. 아내에게 그렇게 쌓인 게 많고 트라우마가 많으면 그냥 둘 다 때려치우라"며 남편을 강하게 꾸짖었다.

정작 남편은 자신의 요구로 아내를 처가로 보내놓고도, 이번엔 지속적으로 돌아오라며 협박성 문자를 보낸 것으로 드러났다. 대체 남편은 아내에게 무엇을 바랐던 것일까. 패널들의 질문에도, 남편은 또다시 5년 전 술자리 사건을 리와인드 하며 결론이 나지 않는 도돌이표 대화를 이어갔다. 지켜보던 다른 부부들도 '답이없다'며 일제히 고개를 절레절레 흔들었다.

서장훈은 "확실한 건 아내가 아니면 누구도 저렇게 5년 동안 같은 이야기를 들으면서 버티지 못한다. 아내는 그럼에도 여전히 남편을 좋아하고 아직도 같이 살고 싶다고 이야기한다. 남편이 이런 아내를 만난 것은 복이다. 정말 이런 사례는 이혼숙려캠프에서도 처음 본다. 마치 한편의 '괴기 영화'를 보는 것 같다"고 평했다.

남편의 폭언

남편의 폭언과 위협은 제3자도 가리지 않았다. 남편은 아내 때문에 자신의 어머니 역시 큰 스트레스를 받았다고 주장하며 "아내는 심각성을 모른다. 나도 죽고 엄마도 달팽이관이 터져서 죽을 수 있었다"라고 말하며 의학적 근거도 없는 억지를 부렸다. 남편은 오로지 자신의 어머니에게 전해 들었다는 이야기로 아내를 몰아붙였다.

동석한 아내의 친구가 보다 못하여 "(시어머니가) 정말 죽었어? 아니지 않냐"며 아내를 변호하자, 격앙된 남편은 "그런 말 하지 마라. 진짜 욕 나온다", "나와 대화하고 싶으면 얘 끄집어내"라며 친구에게도 하대와 폭언을 서슴지 않았다. 친구는 상황을 수습하기 위해 사과했지만 남편은 아랑곳하지 않았다.

남편은 아내가 친구와 함께 자신과 2대 1로 싸우려 든다며 불만을 터뜨렸다. 또한 제작진이 확인한 결과 남편은 아내와 1시간 동안의 대화에서 무려 47번이나 '거짓말'이라는 표현을 반복한 것으로 드러났다. 결국 상황이 심각해지자 제작진까지 나서서 친구를 먼저 돌려보내고 부부를 중재했다.

심지어 남편은 여러 차례 폭행한 사실도 있었다. 오이 알레르기가 있는 남편에게 "오이를 억지로 권한 것이 살인미수"라는 게 어처구니없는 폭행의 사유였다. 또한 남편은 자신의 암보험금으로 받은 1억 원을 모바일 게임에 빠져서 탕진한 것으로 드러났다. 그럼에도 남편은 자신의 폭행이나 게임으로 날린 보험금보다는 "아내의 거짓말이 더 큰 잘못"이라고 주장하며, 오로지 자신의 고통과 상처만 중시하는 이기적인 모습을 보였다.

남편은 "나는 잘못한 게 없다", "아내가 내 말을 듣고 기다려야 했다"며 자신만의 논리를 고집했다. 남편의 지인조차 거듭되는 일방통행식 대화에 결국 소통을 포기했다. 남편이 잠시 자리를 비웠을 때 지인은 아내에게 "남편의 행동은 가스라이팅"이라며 우려를 드러냈다. 그럼에도 아내는 "가스라이팅은 아니라고 생각했다. 제가 큰 잘못을 해서 부부관계가 틀어진 것 같다"며 오히려 남편을 변호하고 자신의 책임으로 돌리고 있었다.

모든 영상을 마치고 패널들은 이구동성으로 역대 가사 조사 중 가장 힘든 날이라는 데 공감하며 지친 기색을 드러냈다. 서장훈은 "힘들기로는 이번 기수(18기)가 압도적 1등"이라며 혀를 내둘렀다. 그러나 남편은 "화가 나서 말문이 막혔다. 이대로 이혼하면 아내는 천사가 되고 저는 악마가 될 것 같다. 그래서 이혼을 원하지 않는다"고 밝혔다.

부부는 다음날 이호선 상담가와 심리상담에 나섰다. 상담가는 남편의 이야기를 장시간 경청한 이후 "아내는 남편이 폭력을 쓰고 게임 1억을 날려도 남편처럼 두 번 세 번 탓하지 않는다. 아내는 남편을 사랑하고 이혼하고 싶어 하지 않는다. 누가 그 상황에 용서를 하나? 아내는 남편이 아플 때도 옆에 있어 줄 것이다. 이 여자 놓치지 말라"고 일깨워줬다.

남편은 상담가의 이야기에 깨달음을 얻고 눈물을 펑펑 쏟아냈다. 사실 남편은 아내를 때린 일에 대하여 마음속 깊이 죄책감을 품고 있었다. 상담가는 "남편은 작은 소년 같다. 소년이 소년으로 머물지 않고 멋진 남자이자 어른으로 살아가려면 어른의 규칙을 가져야한다"고 조언했다.

리와인드 부부의 해결책

부부는 현재 문제가 발생하면 남편이 모든 원인을 아내 탓으로 몰리고 폭언과 압박을 가하는 패턴이 리와인드 됐다. 상담가는 부부에게 '사과의 규칙'을 만들어서 갈등이 심화되는 것을 방지하라고 조언했다. 또한 부부는 연극 치료를 통하여 자신의 부끄러운 모습들을 돌아보고 서로를 이해하는 시간을 가졌다.

하지만 부부의 평화로운 시간은 그리 오래가지 못했다. 부부는 최종 조정을 앞두고 각자 변호사와 이혼을 대비한 법률 상담을 받았다. 실제로 '법적인 죄'를 따지기 시작하자 남편이 주장하던 아내의 거짓말이라는 애매모호한 사유보다는, 분명한 실체가 있는 남편의 폭행과 정신적 압박이 더 심각한 유책 사유가 된다는 데 양측 변호사의 의견이 일치했다. 남편은 법적으로 모든 조건이 자신에게 불리하다는 현실을 깨닫고 큰 충격에 빠졌다.

마음이 상한 남편은 숙소로 돌아와 또다시 아내의 거짓말을 핑계 삼아 화풀이 하기 시작했다. 남편은 캠프에서도 계속 자는 아내의 태도를 못마땅하게 여겼다. 피곤해서 잠시 침대에 누워서 졸던 아내에게 "잤으면서 안 잤다고 우긴다"며 소리를 질렀다.

남편은 고성을 지르며 아내에게 자신의 말을 무조건 인정하라고 요구하며 윽박질렀다. 남편은 "끝까지 우기고 거짓말하네, 맨날 그런 식이다. 처음부터 인정했으면 될 걸, 우기다가 사람 화나게 해놓고 나만 욕하고 소리 지르는 사람이 돼서 억울하다"며 분노를 주체하지 못했다. 아내는 결국 눈물을 터뜨렸고 제작진이 나서서 두 사람을 분리시키며 상황을 중재했다. 또다시 원점으로 돌아간 리와인드 부부의 운명은 어떻게 될까.
