"괴기 영화 같다"... 서장훈 놀라게 한 부부의 속사정

▲이혼숙려캠프
리와인드부부JTBC
과거 암 수술을 받았던 남편은, 당시 아내가 친구들과 병원 밖에서 밥 먹고 술을 마신 뒤 남편에게 술을 마시지 않았다고 거짓말을 했던 사건을 5년째 들먹이며 아내를 질책했다. 아내가 결국 사과했지만 남편은 여전히 부부싸움이 벌어질 때마다 "거짓말했잖아', '인정하라'는 말을 반복하며 아내를 압박하고 무시하는 언행을 일삼았다.
가사조사 과정에서 남편은 패널들의 비판이 자신에게 몰리자 억울함을 드러냈다. 본인의 잘못을 돌아보고 반성하는 모습은 없이, 오로지 아내의 태도 때문에 지금까지 문제가 계속된 것이라고 주장하며 고집을 부렸다. 남의 말을 전혀 듣지 않는 남편의 태도에 패널들도 점점 지쳐갔다.
남편은 말다툼하다가 아내가 끝내 눈물을 흘리고 있는 상황에서도 아랑곳하지 않고 막말을 이어갔다. 심지어 남편의 비난은 처가 식구들에게까지 향했다. 남편은 사과하는 장모와 장인에게 "(아내를) 다시 제대로 사람답게 가르쳐서 보내라. 당장 데려가시라"라고 막말 문자를 보내 처가에서 충격을 받았던 사건이 있었다.
정작 남편은 뉘앙스로만 말했는데 처가에서 아내를 진짜 데려가서 서운했다고 책임을 돌렸다. 남편은 "저 당시에 저는 이혼한다고 우리 엄마한테 얘기하고 이혼 선언해서 저걸 보낸 것"이라면서 "그래서 제가 저 이야기를 잘 안 한다"라고 변명하며 자신이 잘못을 저지른 사건에 대해서는 말을 피했다.
참다못한 서장훈은 "5년 전 아내의 잘못은 저렇게 난리 치면서, 자기가 잘못한 것은 대충 얼버무리기만 한다. 아내에게 그렇게 쌓인 게 많고 트라우마가 많으면 그냥 둘 다 때려치우라"며 남편을 강하게 꾸짖었다.
정작 남편은 자신의 요구로 아내를 처가로 보내놓고도, 이번엔 지속적으로 돌아오라며 협박성 문자를 보낸 것으로 드러났다. 대체 남편은 아내에게 무엇을 바랐던 것일까. 패널들의 질문에도, 남편은 또다시 5년 전 술자리 사건을 리와인드 하며 결론이 나지 않는 도돌이표 대화를 이어갔다. 지켜보던 다른 부부들도 '답이없다'며 일제히 고개를 절레절레 흔들었다.
서장훈은 "확실한 건 아내가 아니면 누구도 저렇게 5년 동안 같은 이야기를 들으면서 버티지 못한다. 아내는 그럼에도 여전히 남편을 좋아하고 아직도 같이 살고 싶다고 이야기한다. 남편이 이런 아내를 만난 것은 복이다. 정말 이런 사례는 이혼숙려캠프에서도 처음 본다. 마치 한편의 '괴기 영화'를 보는 것 같다"고 평했다.
남편의 폭언