김영삼 대통령의 업적 논하는 영화... 이준석 출연은 옥에 티

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
신작 <잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁시대>는 14대 대통령 김영삼의 업적을 돌아보는 장편 다큐멘터리다. 엄혹한 군부독재 시절 김대중과 함께 민주화운동의 상징이었고, 끝내 대통령이 되어 문민정부 5년을 이끌었던 한국 현대사의 굵직한 인물이었던 그다. 그럼에도 오늘에 이르러 그를 추앙하는 정치가, 또 추억하는 국민들이 한 줌이 되지 않으니, 영화의 제목인 '잊혀진'이란 평가도 틀렸다고 할 수는 없는 일이다.
85분짜리 장편 다큐는 김영삼 대통령의 공적을 하나씩 살핀다. 30여 년의 군부독재를 종식시키고 문민정부를 출범시킨 그는 역대 대통령 가운데서도 가장 급진적인 개혁책을 여럿 실행한 추진력 있는 대통령으로 평가된다. ▲하나회 척결 ▲금융실명제 ▲역사바로세우기 ▲지방자치제 부활 ▲정보화 추진 ▲세계화 추진 등이 가진 의미를 알기 쉽게 설명한다.
대통령 취임 직후 이뤄진 하나회 척결은 김영삼 대통령의 업적을 논할 때 빠지는 법이 없다. 신군부 노태우, 박정희 정권의 후예인 김종필과의 동행을 선택한 삼당합당으로 집권한 김영삼이 아닌가. 그로부터 온갖 비난을 한 몸에 받았던 김영삼 대통령이 권력을 거머쥔 뒤 곧장 하나회를 척결하고 전두환과 노태우를 구속하리라 예견한 이는 없다시피 했다. 그 파격적 행보가 실권을 쥐고 있던 하나회가 아무런 대응도 하지 못하고 와해되는 결정타가 됐다.
군 내 비밀결사이자 이익집단이 존재해선 안 된다는 원칙은 이전에도 존재했다. 하나회 척결은 무력한 구호였던 원칙이 현실에 뿌리내린 증거였다. 군부독재의 진정한 종식, 김영삼 대통령이 기억돼야할 마땅한 이유가 바로 여기에 있다.
오늘의 한국사회 기틀을 마련하다