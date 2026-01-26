김영삼 대통령의 업적 논하는 영화... 이준석 출연은 옥에 티

다자인소프트

스틸컷금융실명제 또한 대단한 개혁이다. 대통령 긴급명령에 따라 실무자 10여 명 외에는 참모들조차 알지 못했다는 이 정책은 한국 경제가 오늘의 번영에 이르는 데 확고한 기반이 됐다. 공직자 재산 공개 전면화 등 일련의 부정부패 시정 조치와 함께 이뤄진 금융실명제는 부패로 얼룩졌던 당시 정치문화와 공직기강을 바로잡는 데 결정적 영향을 미친다. 천문학적 비자금이 발이 묶이고 지하경제가 일소되는 효과 또한 상당했다. 전두환과 노태우 등 군부 인사들의 불법을 확인하는 데도 금융실명제가 주요한 역할을 했다. 금융실명제 뿐 아니라 부동산실명제 등 전면적으로 투명해진 경제구조는 이후 한국 경제가 세계화의 흐름 속에 편입되는 데도 긍정적으로 기능한다.영화는 이밖에도 일제 잔재를 청산하고 국기를 바로세우는 작업, 김대중 정권에 앞서 정보화를 위한 기반을 구축한 일 등을 설명해나간다. 문민정부 당시 상황을 잘 아는 여러 인사들과의 인터뷰를 통해 김영삼 대통령의 비범한 결단력과 한국사회가 그를 기억해야 하는 이유 등을 풀어낸다.영화가 이야기하듯 김영삼 대통령이 오늘의 한국에서 받는 평가가 가혹하고 아쉽다는데 동의한다. 온갖 여론조사에서 김영삼 대통령의 국민 선호도는 언제나 뒤에서 세는 편이 훨씬 빠를 만큼 미약하다. 소위 IMF 사태라 불린 금융위기가 그 임기 내에 있었던 점, 김영삼 정권의 기치를 잇는 정치세력의 실패가 한 몫 했을 테다.영화 속에 등장해 김영삼의 이야기를 전하는 이들의 면면 또한 마찬가지. 아들인 김현철을 비롯해 김무성·정병국 전 의원 정도가 거듭 인터뷰에 응하는 것을 보자면 김영삼 대통령의 정신을 이어받아 유효한 개혁에 몸 바치고 있다 자부할 수 있는 인물이 그 기치 아래 없었구나 싶은 마음을 지우기가 어렵다.