한국 다큐엔 없고 미국 다큐엔 있는 한가지

한국 다큐, 그중에서도 독립다큐의 선명한 경향 하나를 말해볼까 한다. 불행히도 그리 자랑스럽지 못한 일면에 대하여서다. 일선에서 활동하는 한국 감독들 가운데 적잖은 수가 안고 있는 고민과 그 불안의 결과로써 나타난 작품의 일면이 가진 뚜렷한 경향을 더는 가만히 놓아두고 있을 수는 없어서다. 이것이 세계적 기준이라 하기 어렵다는 사실을 분명히 알고 있기에 더욱 그러하다.
최근 개봉한 다큐멘터리 영화 <청년정치백서-쇼미더저스티스>는 연이어 붙인 몇 개의 영상으로 시작한다. 2024부터 2019까지 역순으로 떠오른 숫자 아래로 불법 계엄 당시 국회에 진입한 군대와 그를 막는 시민들의 모습, 코로나19 팬데믹 종료 선언, 이태원 사고 사망자 분향소 풍경, 윤석열 대통령 취임, 전두환과 노태우 사망, 코로나19 팬데믹, 문재인 대통령의 윤석열 검찰총장 임명 등의 장면이 지나간다. 대부분 KTV 국민방송, 즉 한국정책방송원이 운영하는 국정홍보채널의 영상을 가져와 썼다.
이 장면을 지켜보며 떠올렸다. 한때, 그러니까 지금으로부터 꽤 오래전에는 한국 다큐 가운데 방송 화면을 보는 게 흔한 일이었다고. 그러나 지금은 방송 화면을 영화에서 만나는 게 정말이지 드문 일이 되었다. 점점 더 그런 경향이 확고해진 뒤에야 나는 그 의문을 풀 수 있었다. 어느 자리에서 만난 한 다큐 감독이 말하기를 '그 뉴스 화면이 꼭 필요한데 쓰면 소송이 걸릴까 두렵다'고 털어놓은 것이다. 정면으로 반하는 주제가 아니라 단순한 인용이고 이용인데 소송이라니. 설마 지상파 방송국이 그렇게 하겠느냐고 하였는데 동석한 또 다른 감독이 저는 공식적으로 이용 문의했다가 감당할 수 없는 액수를 요구받았다고 답했다. 이에 놀라 다른 감독들에게도 비슷한 질문을 하기 시작했다.
그로부터 알게 된 사실은 이렇다. 한국 다큐 감독들 사이에서 뉴스나 방송 화면을 가져와 쓰는 일은 하고 싶지 않아서가 아니라 할 수 없는 일에 가깝다. 혹여 썼다가 소송을 당할까 두렵고, 제안했다가 큰 금액을 요구받고 결국 포기할 수밖에 없다. 이것이 한국 다큐에서 한국 방송사 영상을 점점 찾아보기 힘들게 된 이유다. 세계 다양한 다큐를 만나며 이것이 결코 세계적 현상이 아니란 사실을 알게 된 나는 유독 한국에서만 선명한 결코 좋지 못한 문제를 몹시 안타깝게 여기던 터다.