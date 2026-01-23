토니상 연출가가 한국 공연을 '절치부심' 준비한 진짜 이유

'아르데코의 여왕'이라 불린 폴란드 태생의 여성 화가 '타마라 드 렘피카'의 삶을 다룬 뮤지컬 <렘피카>가 한국에 상륙한다. 전위적인 형식과 표현으로 파리를 주름잡은 '렘피카' 역에 김선영·박혜나·정선아, 렘피카에의 뮤즈 '라파엘라' 역에 차지연·린아·손승연까지, 스타 배우들이 총출동하며 성공적인 초연을 위해 준비 중이다.
이와 더불어 브로드웨이 연출가 레이첼 채브킨(Rachel Chavkin)이 직접 방문해 개막 준비를 돕고 있다. 레이첼 채브킨은 2017년 <그레이트 코멧>을 통해 드라마 데스크 어워즈에서 연출상을 수상한 데 이어, 2019년에는 <하데스타운>으로 드라마 데스크 어워즈와 토니 어워즈에서 동시에 연출상을 석권하며 스타 연출가로 발돋움했다. 레이첼 채브킨은 22일 강동아트센터에서 진행된 기자 간담회를 통해 한국 관객에게 인사를 전했다.
라이선스 뮤지컬을 국내에서 공연할 때에는 협력 연출이 방문하는 것이 일반적인데, 오리지널 연출 레이첼 채브킨은 <렘피카>를 준비하며 직접 방한을 결심했다. 2021년 <하데스타운> 한국 초연 당시 직접 방문하고자 했지만, 출산을 앞두고 있었기에 무산된 바 있다. 그러던 찰나에 "제작사에서 <렘피카>를 얼마나 사랑하는지 말씀해주셨고, 그래서 이번에는 반드시 방문해야겠다고 결심했다"고 이번 방한 계기를 밝혔다.
<렘피카>는 아시아 국가들 중 한국에서 최초로 공연된다. 이에 대해 레이첼 채브킨은 "한국에서 다른 나라들보다 먼저 제안을 해왔다. 내가 한국을 선택했다기보다는 한국이 <렘피카>를 선택해준 것"이라고 설명했다. "한 번도 보지 못한 작품에 끌린다"고 스스로를 소개한 레이첼 채브킨은 "<렘피카>를 통해 한 번도 가보지 못한 곳에 다다르고자 싶은 목표가 있다"며 본격적으로 이야기를 풀어갔다.
"한국에서 새롭게 시작하는 기분"