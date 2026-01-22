그랜드 슬램 399번째 승리 '노박 조코비치', 호주 오픈 32강 진출

AFP / 연합뉴스

2026 호주 오픈 테니스대회 남자단식 2R 결과

(1월 22일 오전 11시 40분, 로드 레이버 아레나 - 멜버른)

★ 노박 조코비치 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) 프란체스코 마에스트렐리

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 조코비치 5개, 마에스트렐리 10개

더블 폴트 : 조코비치 4개, 마에스트렐리 4개

첫 서브 적중률 : 조코비치 64%(50/78), 마에스트렐리 59%(30/55)

첫 서브로 포인트 성공률 : 조코비치 86%(43/50), 마에스트렐리 55%(30/55)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 조코비치 39%(11/28), 마에스트렐리 39%(15/38)

서브 최고 속도 : 조코비치 202km/h, 마에스트렐리 221km/h

첫 서브 평균 속도 : 조코비치 185km/h, 마에스트렐리 194km/h

세컨드 서브 평균 속도 : 조코비치 155km/h, 마에스트렐리 160km/h

위너 : 조코비치 19개, 마에스트렐리 29개

언포스드 에러 : 조코비치 23개, 마에스트렐리 35개

브레이크 포인트 성공률 : 조코비치 38%(6/16), 마에스트렐리 20%(1/5)

네트 포인트 성공률 : 조코비치 68%(13/19), 마에스트렐리 56%(14/25)

리시빙 포인트 성공률 : 조코비치 47%(44/93), 마에스트렐리 26%(20/78)

전체 포인트 : 조코비치 102개, 마에스트렐리 69개

조코비치의 2회전 경기 모습.세계 남자 테니스의 살아있는 전설 노박 조코비치(38살)가 이틀 전 페드로 마르티네스(스페인, 71위)를 3-0으로 이긴 게임 포인트 기록(6-3, 6-2, 6-2)까지 똑같이 복사해내며 3라운드(32강)로 올라섰다. 호주 오픈 단식 통산 101번째 승리 기록이며 그랜드 슬램 단식 399번째 승리 기록을 찍어내 또 하나의 역사를 앞두고 있는 입장이다. 큰 이변이 없는 한 그랜드 슬램 단식 400번째 승리 대기록은 이번 주말을 장식할 것으로 보인다.노박 조코비치(세르비아, 4위)가 한국 시각으로 22일(목) 오전 11시 40분 호주 멜버른 파크에 있는 로드 레이버 아레나에서 벌어진 2026 호주 오픈 테니스대회 남자단식 2라운드에서 이탈리아의 프란체스코 마에스트렐리(141위)를 2시간 15분 만에 3-0(6-3, 6-2, 6-2)으로 가볍게 이기고 3라운드에 올라섰다.노박 조코비치의 이번 2라운드 상대 선수 마에스트렐리는 무려 15살이나 어린 키다리 강서버였지만 서브 기록 말고 더 중요한 스트로크 대결에서 큰 차이를 보여준 것이다.첫 세트를 178km/h 속도의 서브 에이스로 끝낸 노박 조코비치는 두 번째 세트에 접어들어서는 날카로운 백핸드 다운 더 라인을 여러 차례 위너로 연결시키며 마에스트렐리와의 실력 차이를 더 분명하게 보여줬다.완승을 확신한 노박 조코비치는 세 번째 세트 첫 게임부터 또 하나의 백핸드 다운 더 라인 위너를 뿌리며 서브권을 쥐고 있는 마에스트렐리를 여전히 흔들어놓았다. 그리고 결정적 승리 갈림길을 세 번째 세트 세 번째 게임에서 만들었다. 마에스트렐리의 서브 게임에서 조코비치가 연속 4포인트를 따내며 러브 게임으로 브레이크한 것이다.마에스트렐리도 이대로 물러설 수 없다는 듯 이어진 여섯 번째 게임을 끈질기게 따라붙어 조코비치를 상대하면서 처음으로 브레이크 포인트를 따내기도 했다. 하지만 조코비치는 바로 다음 마에스트렐리의 서브 게임을 한 번 더 러브 게임으로 만들며 가져와 그가 아직 현역 최고의 레벨 선수임을 입증해냈다.그리고 매치 포인트는 노박 조코비치가 193km/h 속도로 꽂아넣은 서브 포인트, 역시 마지막 게임조차 러브 게임을 만들어낸 것이다. 이렇게 호주 오픈 101번째 승리 기록을 만들어낸 노박 조코비치는 롤랑 가로스 101승, 윔블던 챔피언십 102승, US 오픈 95승의 기록까지 묶어보니 399승이라는 절정의 숫자가 나왔다.3라운드(32강)에서 만나는 네덜란드의 보틱 판 더 잔출프(75위)를 물리친다면 그랜드 슬램 남자 단식 400번째 승리라는 놀라운 기록을 최초로 세우게 된다. 아울러 호주 오픈 남자단식 최다승(102승) 기록을 갖고 있는 과거 라이벌 로저 페더러(스위스)와 어깨를 나란히 할 수 있게 된다.호주 오픈 통산 10회 우승은 물론 그랜드 슬램 24회 우승 기록도 유지하고 있는 노박 조코비치는 ATP(세계 남자 프로 테니스 투어) 통산 101회 우승 기록도 자랑하고 있는 살아있는 전설이라고 말할 수 있다.