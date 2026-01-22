'나는 솔로' 29기 연상연하 결혼 커플 만든 결정적 한마디

정숙과 영철이 최종선택에 이어 결혼 커플의 주인공이 됐다. 21일이 방송된 ENA-SBS Plus 연애 리얼리티 <나는 솔로>에서는 '29기 연상연하 특집'의 마지막 이야기가 그려졌다.
가부장적인 가치관으로 솔로나라에서 '유교보이'라는 별명까지 붙었던 영철은 러브라인을 형성해 온 정숙과 영숙, 두 여성 사이에서 고민하다가 정숙으로 방향을 정했다. 영철과 정숙은 비교적 뒤늦게 대화를 시작했음에도 보수적인 가정환경이나 가치관에서 많은 공감대를 형성하며 빠르게 가까워졌다.
영철은 최종선택을 하루 앞두고 마지막 데이트 기회였던 남자들의 마음 선택에서 정숙을 선택하며 "진짜 결혼을 생각한다면 누구랑 해야 하나 생각했다. 정숙님과 같이 앉아 있을 때 좋았다"고 마음을 전했다.
영철은 영숙과도 마지막 대화를 나누며 자신의 선택을 설명했다. 영철은 "영숙과 많은 대화를 나눴지만 100% 확신이 부족했다. 반면 정숙은 많은 대화를 나누지 못했음에도 온전히 이해받는 느낌이 들었다. 자신의 가치관과 더 잘 맞을 것 같은 정숙님을 더 알아보고 싶었다"며 속마음을 솔직하게 고백했다.
엇갈린 마음