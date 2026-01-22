'나는 솔로' 29기 연상연하 결혼 커플 만든 결정적 한마디

▲나는솔로29기 SBSPLUS,ENA

본 방송이 끝난 후 유튜브 '촌장엔터테인먼트'에서 29기 출연자들이 한데 모여 방송의 후일담을 전했다. 영숙과 순자, 영식은 개인 사정으로 불참했다. 영상통화를 통하여 인사한 영숙은 해외 출장 때문에 라이브방송에 참여하지 못했음을 밝혔다.



영숙은 "짧은 시간 안에 여러 관계에 깊게 몰입을 하다 보니까 저도 모르게 약간 감정적이었던 순간들이 많았다. 그 덕분에 즐거운 순간들도 많았지만 그 과정에서 제가 상처를 드렸던 분들도 있었다. 죄송하다"라고 사과했다.



옥순은 세 남자 사이를 오가며 어장 관리와 거짓말을 했다는 비판에 대하여 해명했다. 옥순은 "방송을 보고 제 모습이 너무 답답했다. 방송이고 카메라가 있다 보니 상대가 민망하지 않게 하려고 확실하게 표현을 못 하고 빙빙 둘러서 표현하기에 급급했다"면서 "그게 배려가 아니었다는 것을 방송 보고 반성하고 후회했다. 하지만 방송이 아닌 평소에는 단호하게 표현을 잘하는 편"이라고 강조했다.



이어 옥순은 "여러 사람의 기회를 빼앗고 생각 없이 행동한 것 같아서 죄송하다. 마지막 연애를 한 지 4년 정도 돼서 밖에서 데이트 느낌이 나는 게 오랜만이고 카메라도 있고 신나서 정신을 놓고 언행이 과했다"고 해명했다.



또한 광수는 옥순을 두고 라이벌 구도를 형성했던 영수를 지속적으로 비하하고 뒷담화한 것에 대하여 사과했다. 광수는 "방송을 신경 쓰지 않고 솔직함이라고 생각했는데 저만의 착각이었고, 솔직함을 가장한 무례함이었다. 제가 젊은 꼰대라서 영수에게 삐져있는 부분이 있었다. 제가 잘못된 정당화를 하고 있었다"고 밝혔다.



광수는 "영수에게 이미 사과했지만 다시 진심으로 사과한다. 영수의 가족들에게도 사과드린다"면서 자리에서 일어나 90도로 고개를 숙였다. 영수도 그런 광수의 사과를 흔쾌히 받아들였고 두 사람은 함께 포옹하면서 화해했다.



이미 결혼을 선언한 영철과 정숙에 이어, 영수와 옥순 역시 현커(현실 커플)로 방송 이후로도 좋은 만남을 이어가고 있다고 밝혔다. 영철은 예비 신부인 정숙을 위하여 꽃다발과 케이크를 선물하는 깜짝이벤트를 마련했다.



영철은 "혼인신고를 했지만 프로포즈를 아직 못해서 미안했다. 오늘이 마지막 하루라면 너와 함께 있고 싶다. 내 아이를 낳아 줘"라며 감동과 유머가 교차하는 귀여운 프러포즈를 전했다.



행복한 표정을 감추지 못한 정숙은 "이 인연을 소중하게 여기고 영철님과 행복한 결혼생활을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 출연자들은 박수로서 두 사람의 미래를 함께 축복하며 훈훈하게 라방을 마무리했다.

