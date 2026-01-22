세월 거스른 '방출생 신화' 김진성, 헌신으로 이룬 다년계약의 기적

LG 트윈스

2025시즌 33홀드를 기록한 김진성프로야구에서 마흔은 대체로 은퇴를 고민하거나 현역 연장의 기로에 서는 나이다. 하지만 LG 트윈스의 베테랑 불펜 김진성(41)에게 나이는 그저 숫자에 불과했다. 22일, LG 구단은 김진성과 2+1년 총액 최대 16억 원(연봉 13.5억, 인센티브 2.5억)에 다년 계약을 체결했다고 발표했다. 이는 LG 구단 역사상 최초의 비FA 다년 계약이다.김진성의 지난 4시즌은 그야말로 '가성비 혁명' 그 자체였다. 2021시즌 후 NC 다이노스에서 방출 통보를 받았을 때만 해도 김진성의 선수 생명은 위태로워 보였다. 하지만 김진성은 직접 전화를 돌리며 입단 테스트를 자청해 LG에서 재기의 기회를 잡았고 그 이후 LG 불펜에 뿌리를 박으며 제2의 전성기를 열었다.LG에 입단한 2022시즌 이후 4년 동안 김진성은 리그 투수 중 가장 많은 296경기에 등판하며 LG 불펜의 마당쇠 역할을 완벽히 수행했다. 특히 지난 시즌에는 78경기에 등판해 6승 33홀드 평균자책점 3.44를 기록, 리그 홀드 부문 2위(1위 노경은)에 올랐다. 10승 선발진(손주영/송승기)과 20세이브 마무리인 유영찬을 제치고 2025시즌 팀 내 투수 고과 1위를 차지한 것은 40세를 넘긴 김진성이 단순한 베테랑이 아니라 불펜진의 핵심임을 증명한다.