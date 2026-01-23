대학교 자퇴하고 정치 뛰어든 청년, 지금이 더 안타깝다

기업이 대학을 소유한다.
다른 나라라면 낯설 수 있는 이 문장이 한국에서만큼은 달리 들린다. 삼성은 성균관대학교를, 두산은 중앙대학교를 인수해 소유하고 있다. 포스코는 포항공과대학교를, 현대는 울산대학교를 설립했다. 한진의 인하대학교, 과거 대우가 가지고 있었던 아주대학교도 빼놓을 수 없겠다. 때로는 설립부터, 또 때로는 인수를 통해 기업이 사립대학교를 보유하고 운영하는 일이 드물지 않은 한국이다.
기업의 대학 소유가 그 자체로 문제일 수는 없겠다. 현대 자유주의와 자본주의 이념은 법이 금하지 않는 한 모든 것을 가질 자유 또한 보장하니까. 하지만 교육 본연의 목적과 기업의 작동방식이 상충한다면 어떨까. 기업의 이윤추구가 대학교육이 추구했고 앞으로도 추구해야 마땅한 목적을 저버린다면 말이다.
무엇보다 국공립 위주거나 사실상 공기업화 된 대학교 체제를 구축하고 대학교육을 공공재로 다루는 유럽 국가들, 또 사립학교가 전체의 3할이 되지 않는 미국 등에 비하여 사립대학교 쏠림 현상이 심각한 한국의 현실을 배제할 수 없다. 학내에 들어온 기업이 창학이념이며 고등교육의 본래 목적을 기업의 작동방식에 따라 바꾸어나가는 과정은 한국의 특징적 현상이라 해도 좋다.