대학교 자퇴하고 정치 뛰어든 청년, 지금이 더 안타깝다

첵 표지요컨대 두 편의 영화는 근 10년을 오르내리며 두산의 중앙대 구조조정에 반대하다 끝내 학외로 내몰린 학생의 어제와 오늘을 담는다. < 기업이 미래다? >는 투쟁 뒤 얻은 건 없고 잃은 건 많았던 청년 김창인의 암울한 과거를, <청년정치백서-쇼미더저스티스>는 자퇴 후 정치에 투신했으나 진보정당 소속으로 공천 한 번 받기 어려운 현실을 담았다.그의 선택은 다분히 이례적이다. 그때나 지금이나 대부분의 학생은 바뀐 현실을 그러려니 감내한다. 적잖은 이는 중앙대가 학교를 인수한 뒤 올라간 명성이며 취업률, 입시결과 커트라인을 거론하며 잘 된 일이었다고 말하기도 한다. 수많은 학내 공사를 두산그룹 계열사가 수주하고 대학재정은 불안정해진 사실을 거론하는 이는 소수뿐이다. 하물며 눈에 보이지 않는 사라진 가치 따위야 누가 관심을 두겠는가.책 <추락하는 대학에 날개가 있을까>를 여기 소개하는 건 지난 회차서 다룬 신작 영화 주인공인 김창인에 대하여 보다 깊은 이해가 따라야 한다 여기기 때문이다. 김창인 뿐 아니라 이동현과 고준우까지, 각기 관심 있는 대학교 문제를 깊이 살피는 2019년 출간된 서적이다. 그중 가장 앞서는 글이 김창인의 '대학은 기업이 아니다'다.김창인은 중앙대가 두산에 인수된 뒤 벌어진 일을 정리해 소개한다. 그에 따르면 대학기업화는 크게 세 가지로 요약할 수 있는데, 대학이 기업처럼 이윤을 창출하는 게 첫째요, 대학이 사유재산처럼 소유할 수 있는 무엇으로 여겨진다는 게 둘째이며, 대학이 기업이 요구하는 자본주의형 인간을 양성하는 기관으로 전락한다는 게 셋째다. 다른 많은 대학도 얼마 다르지 않지만, 두산에 인수된 뒤의 중앙대는 이 세 가지 모습을 그대로 드러낸다. 특히 인수 뒤 10년 동안 2800억 원 규모 건물 신축공사를 경쟁 없이 수의계약으로 두산건설에 몰아준 사실을 소개하며 학교의 자본을 경영난에 놓여 있던 두산그룹으로 돌린 사실 또한 언급한다.