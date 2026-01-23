블랙핑크·BTS·빅뱅... 케이팝 황금기 주역들이 돌아온다

▲오는 3월 20일 정규 앨범 <아리랑>을 발표하는 그룹 방탄소년단 빅히트뮤직

그룹 방탄소년단에게도 2016년은 의미 있는 해다. 당시 방탄소년단은 청춘 서사를 내세운 <화양연화>시리즈를 마무리하는 < 화양연화 Young Forever > 앨범을 내놓으며 팬들의 큰 지지를 받았다. 이어 '피 땀 눈물'이 실린 < Wings >를 빌보드 200 차트에 올리며 훗날 펼쳐질 BTS 현상을 예고했다.



같은 해 엠넷 마마에서 커리어 첫 대상을 수상한 이들은 이후 아시아를 넘어 세계에서 가장 성공한 팝스타 중 하나가 되었다. 방탄소년단은 멤버들의 군복무와 솔로 활동에 이어 4년만에 새 앨범 <아리랑>을 발표한다. 오는 4월부터 전 세계 34개 도시에서 79회에 걸쳐 스타디움 투어 '아리랑'에 나설 예정이며, 이는 케이팝 역사상 최대의 규모다.



3세대 케이팝을 대표하는 아이콘 엑소(EXO)는 최근 멜론 뮤직 어워드에서 화제의 완전체 공연을 펼친 것에 이어 지난 1월 19일 정규 앨범 < REVERSE >를 발표했다. 소속사 SM 엔터테인먼트와 법적 분쟁 중인 세 명의 멤버를 제외한 모든 멤버가 참여한 채 발매된 앨범이다. 2016년은 빅뱅이 'MADE' 프로젝트를 마무리한 해이기도 하다. 지난 12월 지드래곤의 솔로 콘서트에서 20주년에 대한 기대감을 높인 빅뱅은 오는 4월 미국 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 공연을 확정하며, 20주년 활동의 포문을 연다.



엠넷 오디션 프로그램 <프로듀스 101>을 통해 2016년 결성되었으나 짧은 활동 기간으로 아쉬움을 남긴 걸그룹 아이오아이도 연내 콘서트를 계획하고 있다. 이듬해 방송된 < 프로듀스 101 > 시즌2를 통해 탄생한 프로젝트 그룹 워너원 역시 티저 영상을 통해 복귀를 예고했다.



2015년 하반기 '우아하게'로 데뷔한 트와이스는 2026년 한해 'CHEER UP'과 'TT'를 연이어 히트시키며 3세대를 대표하는 초대형 걸그룹으로 자리매김했다. 지난해 데뷔 10주년을 맞은 트와이스의 전성기는 2026년까지도 이어지고 있다. 지난해 7월부터 시작된 월드 투어 'This Is For'를 열고 전세계 팬들을 만나는 중이다.



2016년은 케이팝이 본격적인 글로벌화에 돌입한 시기이자, 아티스트와 팬덤과의 양방향 소통이 극대화된 시기다. 또한 다양한 케이팝 그룹이 경쟁하는 가운데 대중과의 접점을 잃지 않았던 시기이기도 하다. 그로부터 10년이 지났다.



2016년의 신예는 오늘날 신을 이끄는 슈퍼스타가 되었다. 10대였던 팬들은 이제 경제력을 갖춘 소비층이 되었다. 4세대를 넘어 5세대 케이팝이 등장한 2026년, 취향의 파편화는 알고리즘과 함께 심해졌다. 10년 전 시대를 풍미한 케이팝 슈퍼스타들의 귀환은 더 큰 의미를 지닌다.

