블랙핑크·BTS·빅뱅... 케이팝 황금기 주역들이 돌아온다

2026년 새해 벽두부터 북미를 비롯한 전 세계 SNS를 관통한 키워드가 있다. "2026 is the new 2016 (2026년은 새로운 2016년이다)"다. 틱톡과 인스타그램 등 Z세대와 알파 세대가 주를 이루는 플랫폼에서는 2016년의 감성을 재현한 콘텐츠를 쉽게 만날 수 있다.
2016년에 유행하던 노란색 셀카 필터로 사진을 찍기도 하고, 2016년 자신의 모습을 SNS에 업로드하기도 한다. 브루노 마스의 '24K Magic', 위켄드의 'Starboy' 등 당시 인기를 끌던 팝 음악 역시 재조명받고 있다.
우리나라의 2016년은 어땠을까. 단연 케이팝의 황금기라 부를 수 있었던 시기다. 케이팝이 아시아를 넘어 전세계 시장으로 뻗어나갈 가능성을 제시했고, 다양한 그룹들이 대중들 사이에서 폭넓은 사랑을 받았던 시기이기도 하다. 당시 케이팝의 흐름을 이끈 아티스트 중 상당수가 2026년 활동을 선언했다. 케이팝 마니아 사이에서는 "타임머신을 타고 10년 전으로 돌아간 것 같다"는 반응이 이어지고 있다.
'10주년' 블랙핑크, '전역' BTS