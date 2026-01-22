유해진·박지훈·유지태... 장항준이 재해석한 '왕과 사는 남자'의 매력

쇼박스

영화 <왕과 사는 남자> 기자간담회단종의 죽음에 숨겨진 이야기에 상상력을 더한 픽션 영화 <왕과 사는 남자>의 기자간담회가 21일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 진행됐다. 현장에는 장항준 감독, 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도, 김민 배우가 참석했다.영화 <왕과 사는 남자>는 1457년 청령포 마을에서 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도(유해진)와 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 이홍위(박지훈)의 이야기를 그렸다.실화를 바탕으로 한 역사적 사건에 주목한 이유를 두고 장항준 감독은 "실현되지 못한 정의를 대하는 우리의 태도에 주목했다. 성공하면 박수받고 실현되지 못하면 잊혀야 하는가. 단종과 엄흥도라는 충신을 기억해 봐야겠다고 생각했다"고 말했다.상상력을 가미한 부분에 대해서는 "작품 준비 전부터 역사 교수에게 단종의 죽음을 자문받았다. 수많은 가설 중에서 무엇을 취할지 고민했다. '엄흥도가 슬퍼하며 단종의 시체를 건지고 슬퍼하며 숨어 살았다'는 실록의 짧은 두 줄에서 착안했다. 행간의 기록에 상상력을 가미하려고 노력했다"고 덧붙였다.영화는 실존 인물을 연기한 배우의 감정연기가 서사의 큰 축을 담당한다. 유배지라는 고립된 공간에서 두 사람이 벌이는 우정과 연민이 오랜 여운을 부여한다.촌장 엄흥도 역의 유해진과 이홍위 역의 박지훈을 캐스팅한 결정적인 이유를 두고 장항준 감독은 "시나리오 단계부터 유해진을 상상하며 썼다. 시나리오 집필 과정에서 무의식적으로 떠올랐다. 정이 많은 촌장 엄흥도를 강조하려 했다. 캐스팅 제안도 흔쾌히 승낙해 주었고, 시나리오 보다 더 큰 생명력을 넣어 주어 감사하다"라고 말했다.이어 박지훈 캐스팅을 두고 "주변에서 <약한영웅>을 추천해 주었는데 단종 역에 어울렸다. 그때는 배우로서의 이미지가 없을 때였는데 캐스팅 후 글로벌 스타가 되어서 기분 좋다. 둘의 앙상블이 뛰어나 다른 배우가 떠오르지 않았다"면서 "여러 날 합숙하다시피 촬영했었는데 서로를 아끼고 배려하고 존중하는 게 눈에 보였다. 둘이 마음을 열고 연기해 주니 연기에 고스란히 반영됐다"라고 했다.