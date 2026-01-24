수양대군 후손들도 칭송한, 단종의 시신 수습한 남자

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
수양대군(세조)이 1453년에 일으킨 11·10내란은 당장에는 '성공한 내란'이었지만, 길게 보면 '실패한 내란'이었다. 음력으로 10월 10일 발생한 이 사건은 조선시대 내내 지지를 받지 못했다. 계유정난으로 불리는 이 쿠데타는 수양대군의 성공담보다는 단종의 비극으로 훨씬 많이 기억됐다.
수양대군 정권은 여진족과 왜구로 인해 동아시아가 불안정하던 시기에 외교를 안정시켰다. 단종에 대한 의리를 지키지 못한 신숙주가 이 정권의 '외교 대통령'이었다. 신숙주는 명나라와의 동맹을 토대로 여진족에 대한 군사적 채찍전략과 왜구 및 일본에 대한 경제적 당근 전략을 구사했다. 이에 힘입어 임진왜란(1592~1598) 직전까지 유지될 대외관계의 태평성대가 자리를 잡아갔다.
그런 성과를 내기는 했지만, 수양대군의 집권 과정은 잔혹하고 비인간적이었다. 그래서 단종에 대한 동정 여론이 끊임없이 이어졌다. 이런 분위기는 오늘날까지도 유지되고 있다. 계유정난은 민심을 얻지 못했다는 점에서는 실패한 내란이다.
이 점은 수양대군의 후손들이 보여준 태도로도 나타난다. 계유정난 이후로는 수양대군의 후손들이 왕위를 이었다. 그런데 그 왕들 상당수는 계유정난을 사실상 부정하는 상징적 조치들을 발표했다.
1698년에 숙종은 자신의 10대조가 '노산군'으로 강등시킨 이홍위에게 '단종'이라는 시호(벼슬한 사람이나 관직에 있던 선비들이 죽은 뒤에 그 행적에 따라 임금으로부터 받은 이름)을 추증(관직이 없던 사람에게 관직을 내리는 일)했다.
또 군주급 무덤에 붙이는 '능'이라는 글자를 이홍위 무덤에 붙였다. 장릉이라는 칭호는 이때 생겨났다. 이보다 앞서 숙종은 수양대군을 반대한 사육신도 복권시켰다.
단종을 응원한 조선왕조들