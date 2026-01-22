'되살아난 UCL 악몽' 김민재, 위니옹전 경고 누적 퇴장

팀의 승리에도 웃지 못한 김민재다.콤파니 감독이 이끄는 바이에른 뮌헨은 22일 오전 5시(한국시간) 독일 뮌헨에 자리한 알리안츠 아레나에서 열린 '2025-26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)' 리그 스테이지 7차전서 로얄 위니옹에 2-0으로 승리했다. 이로써 뮌헨은 6승 1패 승점 18점 2위에 자리하면서 16강 직행에 성공했고, 위니옹은 2승 5패 승점 6점 32위에 머물렀다.객관적인 전력상 뮌헨이 압도하는 그림이 펼쳐졌고, 그 예상은 벗어나지 않았다. 전반에는 73% 점유율을 바탕으로 공격을 주도했고, 후반 시작과 함께 득점에 성공했다. 후반 6분 코너킥 상황서 올리세의 크로스를 받은 해리 케인이 헤더로 선제골을 완성했다. 기세를 이어 후반 8분 케인이 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나서 깔끔하게 성공시키면서 승기를 잡았다.2골을 먼저 터뜨리며 일찌감치 경기를 마무리하는 듯했으나 뮌헨에는 악재가 찾아왔다. 후반 16분 김민재가 플로루추를 잡아당기는 장면이 나왔고, 라드 오브레노비치 주심이 즉시 파울로 선언한 것. 앞서 전반 17분에 이미 경고 한 장이 있었던 상황 속 김민재는 경고 누적으로 퇴장을 당하면서 결국 경기장을 빠져나가야만 했다.이후 뮌헨은 위니옹의 공세를 잘 막아내면서 승리를 가져왔으나 김민재로서는 상당히 아쉬운 경기였다. 2023-24시즌을 앞두고 나폴리를 떠나 바이에른 뮌헨에 입성한 그는 시즌을 거칠수록 비판과 비난의 대상이 돼야만 했다. 입단 첫 시즌에는 36경기에 나와 입지를 굳혔고, 지난 시즌에는 혹사를 받으면서 경기를 뛰었다.전반기는 나쁘지 않은 활약을 선보였다. 콤파니 감독 지휘 아래 개막 후 리그 10경기에 모두 선발 출전하며 무패 행진을 도왔고, 또 지난 2024년 11월, 국제축구연맹(FIFA) 산하의 국제스포츠연구소(CIES)가 발표한 바에 따르면 김민재는 자체 지표로 경기력을 분석해 100점 만점에 91.1점을 부여받으면서 실력을 인정받은 바가 있다.하지만, 후반기는 악몽이었다. 부상과 부진이 겹치면서 고개를 숙여야만 했다. 이처럼 김민재는 날이 갈수록 어려운 상황에 직면한 가운데 챔피언스리그는 늘 그의 발목을 잡는 요인이 됐다. 가장 먼저 2023-24시즌 준결승전에서는 레알 마드리드를 상대로 1차전서 판단 실수로 비니시우스 득점을 막아내지 못했고, 동점 빌미가 되는 페널티킥까지 내주며 흔들렸다.결국 2차전에서는 선발에서 벤치로 내려오는 수모를 겪었다. 지난 시즌에도 악몽은 이어졌다. 8강에서 인테르를 상대했던 김민재는 1차전서 나쁘지 않은 활약상을 선보였으나 2차전에서는 아니었다. 후반 15분 파바르의 헤더를 막지 못하면서 뮌헨의 실점을 막아내는 데 실패했다. 당시 부상으로 신음하던 그였으나 현지 팬과 매체의 비판은 피하지 못했다.이처럼 챔피언스리그에서 아쉬운 모습이었던 가운데 이번 위니옹전에서도 김민재는 고개를 숙여야만 했다. 이번 시즌 콤파니 감독 지휘 아래 주전 자원이 아닌 로테이션 멤버로 경기장을 누비고 있는 그는 지난 15일(한국시간) 시즌 1호 골을 터뜨렸던 쾰른전 이후 2경기 만에 선발 출격 기회를 잡았다.전반에는 탄탄한 수비력으로 위니옹 공격을 막아냈으나 후반, 순간적인 판단 실수로 빨간 카드를 받아야만 했다. 퇴장 이전까지는 요나단 타와 안정적인 호흡으로 중앙 수비를 잘 구축하고 있었기에 아쉬움은 더욱 크게 다가왔다. 총 63분을 누빈 김민재는 패스 성공률 91%, 수비적 행동 1회, 롱패스 성공 100%, 볼 회수 4회를 기록하면서 나쁘지 않은 스탯을 보여줬다.팀의 승리에도 불구, 퇴장을 당하면서 고개를 숙인 김민재에 현지 매체는 혹평을 퍼부었다. 독일 현지 매체 는 "팀은 63분부터 위니옹을 상대로 더욱 어려운 경기를 펼쳐야만 했다. 챔피언스리그에서 김(민재)이 받은 퇴장은 후폭풍을 불러일으킬 것"이라며 "리플레이를 보니 반칙이 명백히 드러났고 판정은 옳았다. 그럼에도 불구, 객관적인 입장에서 두 번째 옐로카드는 불필요해 보였다"라고 혹평했다.또 다른 매체인 <빌트>도 김민재에 최하 평점인 5점을 부여하면서 퇴장에 대한 아쉬움을 드러냈다. 매체들의 비판이 쏟아지는 상황 속 콤파니 감독은 김민재를 두둔했다. 그는 경기 후 공식 인터뷰를 통해 "김민재는 경험이 풍부한 선수다. 이탈리아와 독일 무대에서 우승 경험이 있고, 국가대표 선수이기도 하다. 레드카드는 축구에서 흔히 있는 일이다"라고 했다.이어 "다음 경기에 나서지 못하지만, 중요한 경기는 아니다. 경기력에 대해 말하자면 무모한 상황을 만들지 않도록 많은 도움을 줬다. 다른 선수들이 제 기량을 발휘하지 못한 전반전에도 수비를 잘 해냈다. 나도 수비수로서 레드카드가 나올 수 있다는 걸 안다. 김민재는 19살짜리 어린 선수가 아니기 때문에, 이런 상황에 흔들리지 않을 것이다"라며 두둔하는 모습이었다.한편, 바이에른 뮌헨은 오는 24일(한국시간) 홈에서 아우크스부르크와 리그 19라운드 일전을 치르게 된다.