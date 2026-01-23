낭만이 사라진 시대, 로맨스 영화를 보는 방식은?

* 주의! 이 글에는 영화 <화양연화>(특별판) 스포일러가 포함돼 있습니다.
사람마다 영화를 보는 이유가 있고, 영화 중에서도 어떤 장르의 영화를 즐겨 찾는지는 취향의 문제이다. 한 번 보고 즐기는 영화보다는 깊이 사유할 수 있는, 그래서 오랜 여운을 남기는 영화가 내 취향이라고 답할 수 있겠다. 일상에서 스쳐 지나갈 수 있는 인간의 깊은 속내와 심리적 문제를 그리는 영화에 끌린다. 그런 영화는 내 자신의 내면을 들여다볼 수 있게 한다. 그러고 보면, 영화는 인생의 거울이다,라는 말을 할 수도 있겠다. 영화가 시청각 매체라는 특성상, 배우는 물론이고 삽입된 음악이나 공간적 배경에도 관심이 많다.
이와 같은 나의 취향에 딱 맞는 영화를 최근에 보았다. 그것은 왕가위 감독의 <화양연화>(특별판)이다. 특별판이 아닌 <화양연화>는 2000년에 개봉, 특별판은 2025년 12월 31일에 개봉되었다. 영화가 주는 여운이 한동안 내 생활을 잠식하다시피 하였다. 영화를 좋아하는, 나와 취향이 같은 사람이라면 놓치지 말고 극장으로 가시기를.
이 영화에 매료된 것은 무엇 때문일까. 아마도 배우, 음악, 그리고 배경일 것이다. 영화의 줄거리는 간단하다. 외도하는 배우자를 공유한 두 사람, 첸 부인(장만옥 분)과 차우(왕조위 분). 그러니까 첸 부인의 남편과 차우의 부인이 외도한다. 상처를 공유한 첸 부인과 차우. 한 아파트 최근접거리에서 이웃해 살고 있는 첸 부인과 차우는 오고 가는 길목에서 마주칠 때마다 서로에게 빠져든다. 그럼에도 불륜남녀처럼은 되지 말자고 각자의 감정을 단속하고 이별한다. 드라마나 영화의 흔한 소재이다. 그런 소재를 가지고 어떻게 이런 '명작' 이 되었는지 생각해 본다. 첸 부인과 차우가 사랑에 빠져든 것처럼, 나 또한 이 영화에 빠져든 이유일 것이다.
첫째, 배우! 왕조위와 장만옥은 이 <화양연화>(특별판)을 위해 특화되었다. 왕조위의 눈빛 연기는 <색.계>를 비롯한 여러 영화에서 널리 알려져 있으나, 이 영화에서 특히 돋보인다. 자기 부인이 외도를 함에도 묵묵히 견뎌내는 사람이다. 머리를 쥐어짜며 괴로워하지 않는다. 자책하거나 슬퍼하지 않는다. 영화가 진행되는 동안 거의 대부분 차우는 양복차림이다. 하얀 셔츠에 넥타이를 맸다. 심지어 이사하는 날도 그랬다. 잘 빗어 넘긴 머리도 흐트러짐이 없다. 연인과의 이별 앞에서도 담담하다. 꽉 다문 입술과 시선 고정 그리고 연인을 감싸 안은 손길에서 감정의 절제와 깊은 고뇌 그리고 사랑이 전율을 일으킨다.