낭만이 사라진 시대, 로맨스 영화를 보는 방식은?

첸 부인과 차우가 자신들이 쓴 무협소설을 두고 대화하고 있는 것으로 보인다. 실제 대사는 없이 '유메지의 테마' 음악이 흐른다.둘째, 이 영화가 매혹적인 이유로 음악을 빼놓을 수 없다. 바로 '유메지의 테마'인데, 일본 영화 <유메지>(1991년)의 대표 주제곡이라고 한다. 이 곡은 <화양연화>의 메인 테마곡이다. 첼로 선율로 이루어진 이 곡은 영화의 분위기를 살리는 데 크게 일조한다. 국수통(보온병)을 들고 좁은 계단을 오르내리는 첸 부인의 등장에도 이 곡이 흘러나온다. 첸 부인과 차우가 말없이 스치기만 하는 장면에서도 이 음악이 소환된다.유메지의 테마곡이 나올 때는 시간도 멈춘 듯하다. 그럴 때는 느린 화면으로 처리한다. 마치 시간의 흐름을 잡고 싶다는 듯이. 영화 속 이 곡은 몽환적이기도 하고 처연하기도 하다. 그들의 사랑이 결코 가볍지 않은 묵직한 울림을 주고도 남는다. 그림으로 치자면, 수채화보다는 유화 같은 느낌. 덧칠하고 덧칠해서 느껴지는 두꺼운 질감, 그게 바로 첼로 선율이다. 나는 그렇게 느낀다.이 영화의 매력 포인트 세 번째, 공간적 배경이다. 1960년대 홍콩의 비좁은 아파트와 계단. 언뜻 봐서는 매우 초라한 주거환경이다. 두 사람이 마주 걸어가면 어쩔 수 없이 스치게 되는 옷자락. 운명처럼 다가설 수밖에 없는 주변 환경. 오래된 낡고 초라한 골목길 벽. 그리고 왜 그렇게 비는 자주 오는지. 사랑하는 연인의 모습은 어둑한 밤길에서도 빛을 발한다. 결코 초라하지 않다. 이별을 하고 나서야 탁 트인 공간이 펼쳐진다. 이루지 못한 그들의 사랑 이야기를 사원의 벽돌속에 봉인하는 장면이 나온다. 그들만의 비밀을 봉인하고 나서야 넓은 세상에 나아갈 수 있다는 메시지로 읽힌다.<화양연화>(특별판, 2025)에서 시대에 따라 변화되는 사랑의 모습을 엿볼 수 있다. 21세기의 시작은 어떠한가. 누구나 언제 어디서든 자유연애가 가능하다. 법과 제도나 관습보다는 개인의 감정이 우선시되는 사회 분위기다. 문명의 발전으로 언제 어디서든 기다리지 않아도 어렵지 않게 연락하고 대화할 수 있다. 더 이상의 숙고는 필요 없다. 그런데 이상하다. 개인의 감정이 중요하다고 하면서도 낭만을 중시하지는 않는다. 비좁은 계단으로 국수통을 들고 다니면 근천맞다고 할 것이다. 돈이 안 되는 글을 쓰면 세상물정을 뭣도 모른다고 폄하할지도 모른다.특별판에 담긴 9분간의 연장된 장면은 <화양연화>(2000)와는 딴판이다. 요즘 주변에서 흔히 볼 수 있는 도시의 모습이다. 슈퍼마켓을 운영하는 차우. 슈퍼마켓에 들어온 첸 부인. 낭만의 시대를 지나 일상의 삶으로 돌아온 그들. 2025년의 연인에게서는 어떤 애틋함도 어떤 낭만도 볼 수 없다. 더 이상의 '화양연화'는 없다. 우리는 지금 이런 시대를 살고 있다.