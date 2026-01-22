무릎 꿇은 채 흐느낀 알앤비 황제, '막걸리 퍼포먼스'는 덤

▲기브온 첫 내한공연 염동교

드럼 비트에 맞춰 탁탁 절도 있는 몸동작을 선보였지만, 종종 감정에 취해 흔들리는 모습도 보였다. 무릎을 꿇은 채 흐느끼는 듯한 몸짓은 실제 상황인지 연출인지 헷갈릴 정도였다. 아니나 다를까. 그는 "제 노래는 실화에 기반해요"라며 실시간으로 오르락내리락하는 감정을 언급했다. "I spent my twenties on you(당신께 내 20대를 바쳤는데)"라는 'TWENTIES'가 더욱 절절하게 다가왔다.



2025년 11월 내한 공연을 성료한 동료 음악가 테디 스윔스를 커버한 'Are You Even Real'과 폭발적 절창이 달라붙은 대표작 'Like I Want You'를 지나 제목부터 아련한 'Heartbreak Anniversary' 순서가 됐다. 이미 SNS에서 화제가 된 '막걸리 퍼포먼스'가 이날 공연에서도 재현됐다. 털이 수북한 고동빛 무스탕을 차려입은 미국 소울 싱어가 막걸릿잔을 들고 노래 부르는 모습이 이색적이었다.



"프린스 로저스 넬슨"의 프린스처럼 의외로 본명이 "기브온 데즈먼 에번스(Giveon Dezmann Evans)"는 몇몇 매체에서 사용한 "알앤비 황제"란 표현은 무릇 섣불러도 높은 지위로 가는 길 위에 있음은 분명해 보인다. 수줍은 "사랑해"와 연신 던진 손가락 하트, 추운 날씨에도 불구하고 밖에서 뮤지션을 기다리는 팬들을 위한 사인까지 한국인들의 마음을 담뿍 얻어간 기브온의 두 번째 내한을 고대해 본다.

