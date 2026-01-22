'FA 대어' 송민규, FC서울행... '은사' 김기동과 '찰떡 호흡' 재현할까

FC서울 공식 홈페이지

FC서울 유니폼을 입은 K리그1 정상급 윙어 송민규FA 대어였던 송민규가 전북을 떠나 서울 유니폼을 입었다.프로축구 K리그1 FC서울은 21일 공식 채널을 통해 "항저우 아시안 게임 금메달 주역이자, 2025시즌 K리그 베스트 11 공격수 부문 수상자에 빛나는 송민규를 영입하며 전력 강화를 이뤄냈다. 서울은 K리그에서 가장 뛰어난 측면 자원 송민규까지 영입하며 더욱 강력하고 견고해진 스쿼드를 구축했다"라고 발표했다.서울 유니폼을 입은 송민규는 "FC서울에 입단하게 돼 정말 기쁘게 생각한다. 내게는 또 하나의 도전이라 생각하며 기회를 준 서울에 감사드린다. 팬분들이 기뻐하실 수 있도록 이번 시즌 최선을 다해 열심히 하겠다"라며 포부를 밝혔다.이번 겨울 이적시장서 대어로 꼽혔던 송민규의 행선지는 결국 서울이었다. 1999년인 그는 과거 K리그2에 참가했던 충주 험멜 산하 고등학교인 충주 상업고등학교에서 꿈을 키웠지만, 구단이 해체되면서 난감한 상황에 봉착했다. 하지만, 당시 포항 스틸러스 코치로 있던 김기동 감독의 눈에 띄었고, 그렇게 송민규는 포항에서 프로 무대에 도전장을 내밀었다.2018시즌을 앞두고 포항에 입단한 송민규는 첫해에는 어려움을 겪었다. 공식전 2경기 출전이 전부였고, 2군 전력으로 분류되면서 기회를 엿봐야만 했다. 하지만, 이듬해에는 달랐다. 2019시즌 최순호 감독이 물러나고 수석코치였던 김기동이 정식 사령탑으로 올라서면서 기회가 찾아왔고, 그는 강원·성남·서울을 상대로 공격 포인트를 올리며 존재 가치를 증명했다.27경기서 2골 3도움을 기록한 송민규는 2020시즌, 김 감독 지휘 아래 더욱 날아올랐다. 팀에서는 단연 주전 자리를 차지하는 데 성공했고, 리그에서는 27경기에 나서 10골 6도움이라는 대기록을 작성했다. 공식전 경기 수까지 넓히면 31경기 11골 7도움이었고, 이에 힘입어 2020 K리그1 영플레이어상을 수상하며 존재감을 널리 알렸다.2021시즌에도 포항에서 활약하며 '소년 가장' 역할을 해냈던 송민규는 여름 이적시장서 거액의 이적료를 제안한 전북 현대로 떠나면서 김 감독과 이별했다. 김 감독 지휘 아래 송민규는 K리그에서 가장 독특하고 창의적인 윙어로 성장했다. 주력은 압도적이지 않으나 상대 수비 타이밍을 뺏는 독특한 드리블을 선보였고, 측면 '플레이 메이커'로 이름을 날렸다.김 감독은 송민규의 단점을 보완하고 장점이 도드라지는 플레이를 하게끔 전술 설정을 해냈고, 그렇게 이들은 찰떡궁합을 보여줬다. 송민규는 전북 이적 후 김상식·페트레스쿠·김두현 감독의 지도를 받았으나 포항 시절 선보였던 파괴적인 모습은 나오지 않았다. 결정적 경기에서 나오는 클러치와 드리블 능력은 눈에 띄었으나 아쉬움은 남았다.지난 시즌에는 거스 포옛 감독 체제 아래 주전 좌측 윙어로 낙점, 전북의 더블(K리그·코리아컵)에 일조, K리그1 베스트 11 미드필더로 선정되며 자존심 회복에 성공했으나 송민규라는 이름값에 비하면 공격 포인트(5골 2도움) 수치가 상당히 아쉬웠다.전북에서의 아쉬움을 뒤로 하고 송민규는 '은사' 김기동 감독의 FC서울로 유니폼을 갈아 입었다. 당초 자유 계약 신분이라는 이점을 활용해 K리그 내 이적이 아닌 오랜 꿈이라고 밝혔던 유럽으로 나갈 거라고 예상됐으나 그의 선택은 서울이었다. 상암벌로 입성한 가운데 송민규에 떨어진 책임감은 막중하다. 바로 우승 트로피를 선물하는 것.송민규는 전북에서 4년 6개월간 총 4개의 트로피를 차지하며 '유관 DNA'가 있는 자원이다. K리그1 우승 2회·코리아컵 우승 2회를 기록한 그는 우승이 걸린 결정적인 경기서 공격 포인트를 올리면서 펄펄 날았다. 당장 지난해 코리아컵 결승전서도 이동준의 선제골을 도우면서 '클러치 능력'을 유감없이 발휘한 바가 있다.이는 우승에 목말라 있는 서울에 큰 힘이 되어줄 전망이다. 이에 더해 서울 공격에 다채로움을 선사할 수 있는 장점이 있다. 현재 스쿼드 내에 있는 문선민·루카스는 빠른 주력을 통해 상대 수비를 제압하고, 안데르손 역시 스피드와 연계 능력으로 공격 작업을 수행한다. 하지만, 김 감독이 중요하게 생각하는 측면 플레이 메이킹적인 부분에서는 약간 아쉬움이 남는다.이런 아쉬움을 해결할 수 있는 자원인 송민규가 들어옴으로 인해서 서울과 김 감독은 더 큰 힘을 받게 됐다. 지난해 38경기서 단 50골에 그치며 공격에서 2% 부족했던 이들은 최전방에는 후이즈를, 측면에는 도움과 직접 골문을 타격할 수 있는 자원까지 추가되면서 대권 도전에 더 큰 탄력을 받았다.개인적인 동기 부여도 상당할 송민규다. 본인을 잘 아는 김 감독을 만난 그는 잠시 멀어진 국가대표 재승선에 대한 의지도 있을 터. 2021년 6월, 포항에서의 활약을 바탕으로 첫 A대표팀 유니폼을 입었던 그는 2022 카타르 월드컵 최종 명단에 승선하며 꿈을 이뤘다. 하지만, 2024년 3월 황선홍 임시 감독 체제를 끝으로 더 이상 태극마크를 가슴에 달지 못하고 있는 상황.서울에서의 활약으로 당장 북중미 월드컵 최종 명단 승선을 어렵겠지만, 이후 국가대표 복귀를 위해서라도 이번 이적은 본인 커리어에 상당히 중요하다.익숙했던 전주성을 떠나 이제 상암벌에 입성한 그는 구단과의 인터뷰를 통해 "김기동 감독님과의 재회가 스스로 기대가 된다. 감독님께서 연락을 주셨을 때 나도 꼭 다시 함께하고 싶다는 생각이 들었다. 이번 시즌 감독님과 좋은 폼을 보여줬던 그때보다 더 좋은 모습과 결과를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 각오를 다졌다.