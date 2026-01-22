전도연·손예진·박은빈... 한국 진출 10년 차 넷플릭스의 라인업

▲
강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부문 VP넷플릭스
넷플릭스가 2026 시리즈, 영화, 예능 라인업을 소개했다. 그러면서 한국 진출 10주년을 맞이한 올해, K-콘텐츠의 전 세계적 인기를 발판 삼아 한국 콘텐츠에 대한 장기 투자를 이어가겠다고 약속했다.
21일 콘래드 서울 호텔에서 '넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아(Next on Netflix 2026 Korea)'가 진행됐다. 현장에는 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부분 VP, 배종병 시리즈 부문 시니어 디렉터, 김태원 영화 부문 디렉터, 유기환 예능 부문 디렉터가 참석했다.
10주년 트렌드 변화와 미래
올해 넷플릭스는 약 30편의 오리지널 시리즈, 예능, 영화 등 오리지널 작품으로 시청자들과 만날 예정이다. 강동한 VP는 "올해는 한국 넷플릭스 출범 10주년이다. 전 세계 인구의 0.6%만 사용하는 한국어 콘텐츠가 영어를 사용하는 미국 다음으로 가장 많이 시청하는 콘텐츠로 성장했다"라며 지속적인 투자를 계속하겠다고 밝혔다.
특히 "지난해 선보인 3편 중 1편이 신인 작가 및 신인 감독의 데뷔작이었다. 미장센 단편 영화제 수상작을 서비스 중인 만큼, 신인 창작자를 위한 더 넓은 기회의 문을 제공할 예정"이라고 덧붙였다.
이어 "예전에는 해외에서 한국 로맨틱코미디에 관심을 가졌다면 최근에는 <킹덤> <마스크걸>처럼 끈적하고 밀도 높은 스릴러나 예능에도 관심이 많다. <솔로지옥>, <피지컬 아시아>처럼 국내에서 사랑받는 예능이 해외에서도 똑같이 인기"라고 설명했다.
한국 콘텐츠의 미래 전망도 전했다. 그는 "예전의 한국 콘텐츠는 자국에서 소비되며 장르에 국한되어 있었다. 해외에서는 일부 아시아 지역에 머물렀지만 이제는 달라졌다. 시차가 없어진 게 강력한 변화"라면서 "해외에서 한국 콘텐츠를 많이 찾는다. 더빙은 하나의 콘텐츠로 서로 응집되는 문화가 만들어지는 축이었다. 이제 막 한국 콘텐츠를 접하는 분들도 여전히 많다. 소비 시장 자체가 넓어져 이제 시작이라 생각한다"고 덧붙였다.
2026년 한국 시리즈, 영화, 예능