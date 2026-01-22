사이트 전체보기
전도연·손예진·박은빈... 한국 진출 10년 차 넷플릭스의 라인업

[현장] 넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아

장혜령(doona90)
26.01.22 10:34최종업데이트26.01.22 10:34
강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부문 VP
넷플릭스가 2026 시리즈, 영화, 예능 라인업을 소개했다. 그러면서 한국 진출 10주년을 맞이한 올해, K-콘텐츠의 전 세계적 인기를 발판 삼아 한국 콘텐츠에 대한 장기 투자를 이어가겠다고 약속했다.

21일 콘래드 서울 호텔에서 '넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아(Next on Netflix 2026 Korea)'가 진행됐다. 현장에는 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부분 VP, 배종병 시리즈 부문 시니어 디렉터, 김태원 영화 부문 디렉터, 유기환 예능 부문 디렉터가 참석했다.

10주년 트렌드 변화와 미래

올해 넷플릭스는 약 30편의 오리지널 시리즈, 예능, 영화 등 오리지널 작품으로 시청자들과 만날 예정이다. 강동한 VP는 "올해는 한국 넷플릭스 출범 10주년이다. 전 세계 인구의 0.6%만 사용하는 한국어 콘텐츠가 영어를 사용하는 미국 다음으로 가장 많이 시청하는 콘텐츠로 성장했다"라며 지속적인 투자를 계속하겠다고 밝혔다.

특히 "지난해 선보인 3편 중 1편이 신인 작가 및 신인 감독의 데뷔작이었다. 미장센 단편 영화제 수상작을 서비스 중인 만큼, 신인 창작자를 위한 더 넓은 기회의 문을 제공할 예정"이라고 덧붙였다.

이어 "예전에는 해외에서 한국 로맨틱코미디에 관심을 가졌다면 최근에는 <킹덤> <마스크걸>처럼 끈적하고 밀도 높은 스릴러나 예능에도 관심이 많다. <솔로지옥>, <피지컬 아시아>처럼 국내에서 사랑받는 예능이 해외에서도 똑같이 인기"라고 설명했다.

한국 콘텐츠의 미래 전망도 전했다. 그는 "예전의 한국 콘텐츠는 자국에서 소비되며 장르에 국한되어 있었다. 해외에서는 일부 아시아 지역에 머물렀지만 이제는 달라졌다. 시차가 없어진 게 강력한 변화"라면서 "해외에서 한국 콘텐츠를 많이 찾는다. 더빙은 하나의 콘텐츠로 서로 응집되는 문화가 만들어지는 축이었다. 이제 막 한국 콘텐츠를 접하는 분들도 여전히 많다. 소비 시장 자체가 넓어져 이제 시작이라 생각한다"고 덧붙였다.

2026년 한국 시리즈, 영화, 예능

(왼쪽부터) 배종병, 김태원, 유기환 디렉
이어 넷플릭스 시리즈, 영화, 예능의 부문별 2026년의 비전을 공유했다. 시리즈 부분 배종병 디렉터는 "모든 시청자를 만족시킬 포용성을 주목한다. 스타 캐스팅이나 유명 창작자가 아닌 이야기와 메시지를 중요하게 생각하는 원칙을 고수할 것이다"라고 전했다.

영화 부분 김태원 디렉터는 "대중적인 즐거움과 깊이 있는 영화를 섬세한 밸런스로 선보일 예정이다. 대중적인 즐거움을 추구하는 <남편들>, < 크로스 2 >로 확실하고 짜릿한 즐거움을 전하고, <파반느>, <가능한 사랑>로 100년 영화 역사의 깊은 본질의 사유를 추구할 예정"이라고 말했다. 이어 "10년 뒤에도 회자될 영화, 꼭 만들어야 할 영화를 창작자와 함께 세상의 빛을 보도록 할 것"이라며콘텐츠의 메시지에 주목한다는 점을 강조했다.

논픽션 부분 유기환 디렉터는 "2026년 예능은 누구나 마음대로 좋아하는 음식을 고를 푸드코트"라고 비유하며 다양한 장르를 선보일 예정이라고 전했다. "유재석, 나영석 등 온 국민이 사랑하는 예능인과 PD의 참여도 주목된다. <흑백요리사>의 백상예술대상 수상, <피지컬 아시아>의 몽골 대통령 초청 등 괄목할 만한 성과도 이뤘다. 올해는 더욱 한국적인 재미에 집중하며 사랑, 경쟁처럼 누구나 즐길 보편적인 소재를 다루겠다"라고 설명했다.

다섯 작품의 서로 다른 매력

안성재, 손예진, 전도연, 박은빈, 남주혁
2026년 주요 작품의 주역들이 한자리에 모여 작품 소개를 이어갔다. <가능한 사랑>의 전도연, <동궁>의 남주혁, <스캔들>의 손예진, <원더풀스>의 박은빈 배우와 <흑백요리사>의 안성재 셰프가 참석했다.

영화 <가능한 사랑>은 극과 극의 삶을 살아온 두 부부의 세계가 얽히며 네 사람의 일상에 균열이 퍼져가는 이야기다. 세계적인 거장 이창동 감독의 8년 만의 신작이자 전도연과 설경구의 재회도 주목할 만하다. <나도 아내가 있었으면 좋겠다>, <생일>, <길복순>에 이은 네 번째 호흡이다.

전도연은 넷플릭스와 <길복순>을 시작으로 <사마귀>, <굿뉴스>의 특별출연 이후 <가능한 사랑>까지 네 작품을 함께한 소회를 밝혔다. "액션, 블랙 코미디 등 다양한 경험을 넷플릭스로 전 세계 시청자에게 보여줄 수 있었다. 올해도 새로운 모습을 발견하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이어 이창동 감독과 20여 년 만의 재회의 기쁨도 전했다. 그는 "<밀양>때는 치열하고 살벌한 촬영장이었다. 이번에는 즐겁게 해보자고 다짐했다. 새로 합류한 조인성, 조여정 배우의 밝고 긍정적인 에너지가 힐링 되는 현장이었다"고 설명했다.

시리즈 <동궁>은 귀(鬼)의 세계를 넘나들며 귀신을 칼로 베는 능력이 있는 '구천(남주혁)'과 귀신의 소리를 들을 수 있는 능력을 타고난 궁녀 '생강(노윤서)'이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, 이들을 비밀리에 불러들인 왕(조승우)과 은밀한 비밀에 다가간다.

남주혁은 전역 후 복귀한 첫 작품으로 <동궁>을 선택해 주목받았다. 그는 "다양한 액션 속에서 화려한 그림이 나타날 것으로 예상한다"며 액션 포인트로 소개했다. 이어 아시아 작품 중 유일하게 글로벌 라인업을 소개한 감회를 전했다. 그는 "10월 말 런던에서 촬영했다. 할리우드 배우들과 직접 만나지 못했지만 한 영상에 담긴다는 것만으로 뜻깊었다"고 회상했다.

손예진은 <스캔들>을 설명하며 조선시대의 아름다움을 만끽했다고 전했다. 그는 "프랑스 고전 소설 <위험한 관계>를 원작으로 한 영화 <스캔들: 남녀상열지사>를 시리즈로 리메이크했다. 저는 위험한 사랑 내기를 펼치는 조씨부인을 맡았다"고 소개했다.

이어 "아름다운 조선시대의 풍경과 한옥을 새롭게 받아들일 기대감이 크다. 강렬한 비주얼보다 여백이 살아 있는 절제된 색, 한국적인 미가 드러나는 한옥의 공간감이 담겼다"며 "<취화선> 이후 두 번째 사극이다. 한복이 보기에는 예쁘지만 입는 순간 몸을 옴짝달싹하지 못한다. 팔짱, 짝다리 등 할 수 없어 어색하고 불편했다. 꼿꼿함을 유지하는 시간이 고충이었다"고 사극의 어려움을 전하기도 했다.

넷플릭스와 처음 협업하는 박은빈은 <이상한 변호사 우영우>의 유인식 PD와 시리즈 <원더풀스>로 연기 변신을 시도한다. 그는 "종말론이 득세하던 1999년 시대를 배경으로 뜻밖의 사건으로 초능력을 얻게 된 동네 백수들이 빌런과 맞서 예기치 못한 운명에 휘말리는 이야기"라고 소개했다.

이어 "제가 맡은 채니는 동네 공식 개차반이란 별명의 철부지다. 재기 발랄한 모습을 보여줄 예정이다. 예측 불가능함에서 오는 예측 가능함이 무기다. 어떤 초능력을 쓸지 궁금해 달라"라고 말했다. 또한 "유인식 PD님과 발 빠르게 호흡 맞춘 두 번째 만남이다. 이미 호흡 맞춘 안정감과 새로운 모습을 알게 된 뜻깊은 시간이었고, 배우진 궁합도 좋았다. 물리적인 초능력을 구현하기 위해 몸은 힘들었지만 진화된 모습을 보여주려 했다"며 공개를 앞두고 가벼워진 마음이라 전했다.

마지막으로 외식업계의 부흥을 일으킨 <흑백요리사>의 안성재 셰프는 "100인 셰프만의 매력과 요리 실력을 심사위원이자 시청자로서 재미있게 즐겼다. 프로그램을 통해 몰랐던 셰프의 발견과 새로운 맛을 찾아갈 수 있었다. 외식업의 관심과 방문으로 이어져 감사하다"라고 소감을 전했다.



