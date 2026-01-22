전도연·손예진·박은빈... 한국 진출 10년 차 넷플릭스의 라인업

▲안성재, 손예진, 전도연, 박은빈, 남주혁 넷플릭스

2026년 주요 작품의 주역들이 한자리에 모여 작품 소개를 이어갔다. <가능한 사랑>의 전도연, <동궁>의 남주혁, <스캔들>의 손예진, <원더풀스>의 박은빈 배우와 <흑백요리사>의 안성재 셰프가 참석했다.



영화 <가능한 사랑>은 극과 극의 삶을 살아온 두 부부의 세계가 얽히며 네 사람의 일상에 균열이 퍼져가는 이야기다. 세계적인 거장 이창동 감독의 8년 만의 신작이자 전도연과 설경구의 재회도 주목할 만하다. <나도 아내가 있었으면 좋겠다>, <생일>, <길복순>에 이은 네 번째 호흡이다.



전도연은 넷플릭스와 <길복순>을 시작으로 <사마귀>, <굿뉴스>의 특별출연 이후 <가능한 사랑>까지 네 작품을 함께한 소회를 밝혔다. "액션, 블랙 코미디 등 다양한 경험을 넷플릭스로 전 세계 시청자에게 보여줄 수 있었다. 올해도 새로운 모습을 발견하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.



이어 이창동 감독과 20여 년 만의 재회의 기쁨도 전했다. 그는 "<밀양>때는 치열하고 살벌한 촬영장이었다. 이번에는 즐겁게 해보자고 다짐했다. 새로 합류한 조인성, 조여정 배우의 밝고 긍정적인 에너지가 힐링 되는 현장이었다"고 설명했다.



시리즈 <동궁>은 귀(鬼)의 세계를 넘나들며 귀신을 칼로 베는 능력이 있는 '구천(남주혁)'과 귀신의 소리를 들을 수 있는 능력을 타고난 궁녀 '생강(노윤서)'이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, 이들을 비밀리에 불러들인 왕(조승우)과 은밀한 비밀에 다가간다.



남주혁은 전역 후 복귀한 첫 작품으로 <동궁>을 선택해 주목받았다. 그는 "다양한 액션 속에서 화려한 그림이 나타날 것으로 예상한다"며 액션 포인트로 소개했다. 이어 아시아 작품 중 유일하게 글로벌 라인업을 소개한 감회를 전했다. 그는 "10월 말 런던에서 촬영했다. 할리우드 배우들과 직접 만나지 못했지만 한 영상에 담긴다는 것만으로 뜻깊었다"고 회상했다.



손예진은 <스캔들>을 설명하며 조선시대의 아름다움을 만끽했다고 전했다. 그는 "프랑스 고전 소설 <위험한 관계>를 원작으로 한 영화 <스캔들: 남녀상열지사>를 시리즈로 리메이크했다. 저는 위험한 사랑 내기를 펼치는 조씨부인을 맡았다"고 소개했다.



이어 "아름다운 조선시대의 풍경과 한옥을 새롭게 받아들일 기대감이 크다. 강렬한 비주얼보다 여백이 살아 있는 절제된 색, 한국적인 미가 드러나는 한옥의 공간감이 담겼다"며 "<취화선> 이후 두 번째 사극이다. 한복이 보기에는 예쁘지만 입는 순간 몸을 옴짝달싹하지 못한다. 팔짱, 짝다리 등 할 수 없어 어색하고 불편했다. 꼿꼿함을 유지하는 시간이 고충이었다"고 사극의 어려움을 전하기도 했다.



넷플릭스와 처음 협업하는 박은빈은 <이상한 변호사 우영우>의 유인식 PD와 시리즈 <원더풀스>로 연기 변신을 시도한다. 그는 "종말론이 득세하던 1999년 시대를 배경으로 뜻밖의 사건으로 초능력을 얻게 된 동네 백수들이 빌런과 맞서 예기치 못한 운명에 휘말리는 이야기"라고 소개했다.



이어 "제가 맡은 채니는 동네 공식 개차반이란 별명의 철부지다. 재기 발랄한 모습을 보여줄 예정이다. 예측 불가능함에서 오는 예측 가능함이 무기다. 어떤 초능력을 쓸지 궁금해 달라"라고 말했다. 또한 "유인식 PD님과 발 빠르게 호흡 맞춘 두 번째 만남이다. 이미 호흡 맞춘 안정감과 새로운 모습을 알게 된 뜻깊은 시간이었고, 배우진 궁합도 좋았다. 물리적인 초능력을 구현하기 위해 몸은 힘들었지만 진화된 모습을 보여주려 했다"며 공개를 앞두고 가벼워진 마음이라 전했다.



마지막으로 외식업계의 부흥을 일으킨 <흑백요리사>의 안성재 셰프는 "100인 셰프만의 매력과 요리 실력을 심사위원이자 시청자로서 재미있게 즐겼다. 프로그램을 통해 몰랐던 셰프의 발견과 새로운 맛을 찾아갈 수 있었다. 외식업의 관심과 방문으로 이어져 감사하다"라고 소감을 전했다.









